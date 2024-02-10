Еще раз про радиоуглеродный метод определения возраста

Напомню, что этим методом определяют возраст только погибшей органики - кости, шкурки, чешуя, пыльца, кора, засохший салат оливье, раковины, деревянные колесницы, натуральная ткань, мумии… Определить данным способом возраст железного меча – невозможно, разве только проанализировать засохшую кровь на нём и верить, что это боевой след, а не след от царапины порезавшегося через пару тысяч лет расхитителя могил.

Наивные вопросы, а ниже – примерные ответы на них.

1. «Единица измерения» - это период полураспада, 5,7 тыс. лет. В примере с коробкой период полураспада определить легко, понаблюдать за коробкой. А как можно рассчитать период полураспада свыше 5 тыс. лет и затем использовать в расчётах?

2. Вот сейчас процент изотопов в природе можно измерить, а что было этак 40 000 лет назад? А с какого атмосфера вообще была точно такой и не поменялась ли в ту или другую стороны за эти тыщи лет? Нет же запечатанной капсулы с пометкой «Проба воздуха в 38 123 г. до ихней эры».

3. Анализ образца посоха показал, что деревяшке 30 тыс. лет. А может, на этой палке через 10 тыс. лет посидела птичка, облегчилась и испортила всю датировку?

Период полураспада изотопов (или базу для последующей экстраполяции) можно определить только на основе наблюдений. Вот примеры.

Радий-219 = 0,001 сек

Магний-27 = 10 мин.

Золото-198 = 64 часа, 2,7 суток

Кобальт-60 = 5,26 лет

Радий-226 = 1620 лет

Углерод-14 = 5730 лет

Уран-238 = 4,47 млрд. лет

За исчезновением изотопа золота-198 можно понаблюдать и заметить опытным путём, что за 64 часа, меньше 3 суток, половина исчезла. Для остальных «долгих» изотопов используем экстраполяцию – предполагаем, что и в дальнейшем, включая десятки тысяч лет (или миллиарды – для урана-238), будет действовать тот же механизм распада, с той же линейной скоростью.

Конечно, идеально точный расчёт полураспада изотопов углерода или урана невозможен, более того, маленькая ошибка в наблюдениях может дать большую неправду в масштабе тысяч или миллионов лет.

К этому нужно добавить, что и сам полураспад происходит не по строгой математической формуле, а по «вероятностной». Есть ненулевая вероятность, что в наблюдаемом образце за период полураспада вообще ничего не распадётся или распадутся вообще все изотопы.

Но в целом, по результатам множества наблюдений – половина золота-198 куда-то девается за 64 часа.

По первым расчётам автора метода, Уилларда Либби, период полураспада С14 – 5568 лет, сейчас общепринятая величина 5730 плюс-минус 40 лет.

А так в атмосфере всегда было?

Постоянен ли в атмосфере процент изотопов углерода?

«Старые» изотопы распадаются, откуда новые?