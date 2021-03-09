Работа с цементной штукатуркой по роликам на Youtube

Это завершающий пост из серии штукатурно-шпатлёвочных работ. Первый пост посвящён гипсовой штукатурке, а второй - шпатлеванию стен.
На этой неделе я завершу штукатурные работы в санузле и туалете. Материала на пост уже скопилось - поэтому делюсь.
Все работы выполнял вечерами после работы. Иногда по выходным.
Для работы пришлось докупить одно полутораметровое правило. Старое правило, которым подрезал (в том числе и высохшую) гипсовую штукатурку по краям сточилось. Из старого полутораметрового я сделал небольшое правило 0,7 м.
Всего для работы потребовалось:
Перфоратор
Венчик
Нивелир
Правило 0,7 м, 1,5 м, 3 м.
Уровень 2 м
Ведро для замеса штукатурки на 20 литров (2 штуки)
Широкая кельма
Гребёнка
Узкий шпатель
Все инструменты остались с прошлых работ (за исключением 1,5 м правила, широкой кельмы и ведра).
На стены при помощи гребёнки нанёс плиточный клей. Цементная штукатурка очень тяжёлая и чтобы она не сползала со стены придётся делать набрызг или такую вот подготовку при помощи плиточного клея.
Почему покупал готовую смесь, а не изготавливал её самостоятельно? Если коротко, то потому что так было удобнее. Можно было бы купить машину песка и цемент. Но для этого пришлось бы брать в аренду бетономешалку и кого-нибудь в помощники. Я же делал как мне было удобно.
Почему цементная штукатурка, а не гипсовая? Всё из-за особенностей туалета и ванной комнаты... Повышенная влажность в дальнейшем. Ничего хорошего для гипсовой штукатурки...
Почему делал сам, а не нанимал людей? Потому что хотелось.
Сколько сэкономил на штукатурно-шпатлёвочных работах? Более 100 000 рублей. Плюс ещё остались инструменты (перфоратор, нивелир, кельмы, шпатели, правила).
Напишите в комментариях, кто ещё увлекается разного рода строительными работами. С чего начинали вы?
Источник:
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