Работа с цементной штукатуркой по роликам на Youtube

На этой неделе я завершу штукатурные работы в санузле и туалете. Материала на пост уже скопилось - поэтому делюсь.

Все работы выполнял вечерами после работы. Иногда по выходным.

Для работы пришлось докупить одно полутораметровое правило. Старое правило, которым подрезал (в том числе и высохшую) гипсовую штукатурку по краям сточилось. Из старого полутораметрового я сделал небольшое правило 0,7 м.

Всего для работы потребовалось:

Перфоратор

Венчик

Нивелир

Правило 0,7 м, 1,5 м, 3 м.

Уровень 2 м

Ведро для замеса штукатурки на 20 литров (2 штуки)

Широкая кельма

Гребёнка

Узкий шпатель

Все инструменты остались с прошлых работ (за исключением 1,5 м правила, широкой кельмы и ведра).