FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Строитель 132 поста • 260 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Строитель 
Работа с цементной штукатуркой по роликам на Youtube

Работа с цементной штукатуркой по роликам на Youtube (25 фото)

Автор:
09 марта 2021 11:36
Сообщество : Строитель
Метки: ванная комната   своими руками   стройка   туалет   штукатурка   штукатурные работы   яавтор   
396
25

Это завершающий пост из серии штукатурно-шпатлёвочных работ. Первый пост посвящён гипсовой штукатурке, а второй - шпатлеванию стен.

Ролики, по которым учился штукатурить: раз и два.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Строитель"
Метки: ванная комната   своими руками   стройка   туалет   штукатурка   штукатурные работы   яавтор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Сергей Черныш Полчаса назад
Почему цементная штукатурка, а не гипсовая? Всё из-за особенностей туалета и ванной комнаты... Повышенная влажность в дальнейшем. Ничего хорошего для гипсовой штукатурки...
Т.Е кафель не предусмотрен в вашем С/У?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
53-летняя женщина зарабатывает на эротических снимках с 21-летней дочерью (7 фото) 53-летняя женщина зарабатывает на эротических снимках с 21-летней дочерью (7 фото) До и после: ремонт ванной комнаты нестандартной планировки До и после: ремонт ванной комнаты нестандартной планировки Шпатлевание стен по роликам из Ютуба Шпатлевание стен по роликам из Ютуба Как я штукатурил стены без всякого опыта по роликам из Ютуба Как я штукатурил стены без всякого опыта по роликам из Ютуба 30 предметов, созданных настоящими фанатами деревообработки 30 предметов, созданных настоящими фанатами деревообработки Блэк-металлист сделал гитару из скелета своего дяди Блэк-металлист сделал гитару из скелета своего дяди
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

967114



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Первый пошел: участник незаконных зимних протестов получил реальный срок
0
524
Первый пошел: участник незаконных зимних протестов получил реальный срок
Юрий Стоянов&nbsp;рассказал, как появился «Городок» и что его «убило»
1
69
Юрий Стоянов рассказал, как появился «Городок» и что его «убило»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Из-за давки на собрании в университете Боливии рухнули перила: студенты упали с 17-метровой высоты
2
57
Из-за давки на собрании в университете Боливии рухнули перила: студенты упали с...
Как готовить тесто на блинчики, которые не ломаются при жарке?
1
20
Как готовить тесто на блинчики, которые не ломаются при жарке?
53-летняя женщина зарабатывает на эротических снимках с 21-летней дочерью (7 фото)
53-летняя женщина зарабатывает на эротических снимках с 21-летней дочерью (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совпадение? Не думаю
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Россия#приколы#картинки#природа#искусство#наука#подборка#девушки#комментарии
#фото#8 марта#история#кино#Украина#истории#позитив#интересное#дети#настроение
#прикол#интересно#факты#СССР#женщины#люди#прикольные#кот#евровидение#поздравление

На что жалуетесь?

Вернуться