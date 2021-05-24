18 крышесносных снимков, от которых точно закружится голова

Есть определенная категория людей, которые всегда ищут острые ощущения, и не могут жить без адреналина. Они прыгают с парашютами, взбираются на горы и на самые высокие небоскребы, и всё это для того, чтобы захватило дух от восторга высоты. В этом посте вы увидите невероятные фотографии, которые мало кто отважится повторить.