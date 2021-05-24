18 крышесносных снимков, от которых точно закружится голова

Есть определенная категория людей, которые всегда ищут острые ощущения, и не могут жить без адреналина. Они прыгают с парашютами, взбираются на горы и на самые высокие небоскребы, и всё это для того, чтобы захватило дух от восторга высоты. В этом посте вы увидите невероятные фотографии, которые мало кто отважится повторить.
Гипноз в Гонконге
Лестница в небеса, США
Прыжок с парашютом, Гавайи
Над водопадом, Маврикий
Немного адреналина в Оаху, Гавайи
Вид на Нью-Йорк с высоты птичьего полёта
Cala Sa Nau Rocks, Испания
Висячая скала, Австралия
Над пляжем в Порто-Кристо, Испания
Канада
Над островом Гваделупа
Шэньчжэне, провинция Гуандун
Над Италией
Прогулка по Эквадору
На вершине подъёмного крана
Каппадокия с воздушного шара, Турция
Невероятный вид на Нанкин, Китай
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