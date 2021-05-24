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18 крышесносных снимков, от которых точно закружится голова

18 крышесносных снимков, от которых точно закружится голова (20 фото)

Автор:
24 мая 2021 21:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Закружится   Крышесносные   адреналин   высота   голова   прыгают   снимки   
1233
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Есть определенная категория людей, которые всегда ищут острые ощущения, и не могут жить без адреналина. Они прыгают с парашютами, взбираются на горы и на самые высокие небоскребы, и всё это для того, чтобы захватило дух от восторга высоты. В этом посте вы увидите невероятные фотографии, которые мало кто отважится повторить.

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Метки: Закружится   Крышесносные   адреналин   высота   голова   прыгают   снимки   
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5  комментариев
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311
На_ник 52 минуты назад
А где виды размазанных на асфальте идиотов, снимки которых не успели попасть на сайты, так как они звезданулись с высот собственного идиотизма?
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3k
Руслан 13 минут назад
А говорят, что это мотоциклисты безбашеные и заготовки для пересадки органов...
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195
Елена Букреева 16 минут назад
Самое интересное - оптическая иллюзия подводного водопада. Остальное не впечатляет )
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5
Андрей Дрожачих Полчаса назад
Я не считал количество снимков, но, "обделался" раз десять :)
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2k
Александр Едигаров 49 минут назад
Руферы вы дебилы
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