Боитесь высоты? Тогда не смотрите этот пост!

Видимо, любовь к риску заложена в человеке природой: по крайней мере, в некоторых из нас. Ну, а как еще объяснить эту странную тягу к покорению вершин как горных, так и рукотворных ― например, небоскребов и строящихся зданий. Забраться наверх, чтобы продемонстрировать всю свою ловкость, силу и уравновешенность.

И поверьте, эта любовь в некоторых людях была всегда, не стоит обвинять наши гаджеты, на которые многие пытаются запечатлеть себя на высоте в буквальном смысле этого слова. Тяга к вершинам была и раньше, и наша подборка ретрофотографий это прекрасно доказывает. Кто-то намеренно покоряет высоты, другие ― по долгу службы, но даже беспечность последних иногда поражает. Только предупреждаем, эти снимки могут вызвать легкое головокружение.

Вся красота акробатики

Акробаты над Манхэттеном, 1934 год

На что ты готов ради фото

Теперь их двое

Бесстрашные строители большого города

А как вам такой завтрак

Когда повстречались экстремал и обычный столб

Над Нью-Йорком

Руферы прошлого столетия

На высоте и с завязанными глазами, полагаясь лишь на свое чутье

Лишь от одного фото учащается сердцебиение

Покорители местных вершин

Безумный прыжок с одного края на другой в Гранд-Каньоне, начало ХХ века

Когда забраться на крышу недостаточно

Вместо скворцов

Отличное место для обеденного перерыва

Говорят, на двух стульях не усидишь, а вдруг устоишь

Ремонтные работы мечети Сулеймание в Стамбуле, 1950-е годы