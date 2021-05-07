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Боитесь высоты? Тогда не смотрите этот пост!

Боитесь высоты? Тогда не смотрите этот пост! (19 фото)

Автор:
07 мая 2021 08:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: высота   жизнь   люди   риск   страх   фото   экстремалы   
543
19

Трюки всех этих людей выполнены без страховки и это очень опасно, так что, пожалуйста, не пытайтесь повторить это сами.

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Метки: высота   жизнь   люди   риск   страх   фото   экстремалы   
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1  комментарий
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Иван Иванов 2 минуты назад
Сейчас тоже много подобных "экстремалов"...
Постулаты Дарвина в части естественного отбора, со временем не меняются, в отличие от научно-технического прогресса, поэтому - суть одна, оболочки разные
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