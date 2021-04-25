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15 снимков неординарных предметов и явлений

15 снимков неординарных предметов и явлений (16 фото)

Автор:
25 апреля 2021 23:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: встретить   жизнь   любопытство   неординарные   повседневные   предметы   снимки   
1703
16
Мы постоянно куда-то торопимся, и рутинные дела занимают почти всё наше время. Часто мы теряем любопытство, и всё меньше узнаём что-то новое. В этом посте вы увидите фотографии предметов и явлений, которые не так-то просто встретить в повседневной жизни.
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Метки: встретить   жизнь   любопытство   неординарные   повседневные   предметы   снимки   
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16k
Сталкер Час назад
Возможно, я слишком старомоден, но для меня это... как-то... дико... И даже кощунственно...


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15k
Dr.CrAzY 54 минуты назад
> "Кость динозавра в разрезе"
-
Разрез "мозга" дебила, который так считает и перепостщивает.
Это было когда-то костью, но за млионы лет это превратилось в окаменелость, в которой минералы наполнили структуру бывшей кости!

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11k
поручик Ржевский Час назад
Колючка акации...
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16k
Сталкер поручик Ржевский Час назад
А бычки можно на иголки нанизывать...
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14k
vikklu 2 часа назад
Современная шариковая ручка изобретена венгерским журналистом Ласло Биро (венг. László József Bíró) в 1931 году и запатентована в 1938 году.
А это именно современный стержень там находится, так что на антиквариат никак не тянет. Да и в молодости помню, нечто такое иногда продавалось в магазинах, только в худшем исполнении. Вот такие, к примеру.
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16k
Сталкер vikklu Час назад
Тоже такое видел в продаже. Ещё в СССР. Но было несколько получше. С деревянными прикладом и цевьём, как на фото, но исполнение похуже. Хотя и пластиковый вариант тоже попадался.
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34k
figny vikklu Час назад
точно, были в союзе такие ручки!
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773
Атомный Крот vikklu 59 минут назад
У меня одностволка была. С синим пластмассовым прикладом. И сейчас где-то есть.
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9k
Александр 2 часа назад
А что в акации необычного?
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17k
Ego sum qui sum Александр 2 часа назад
судя по размеру колючек, она еще от мамонтов оборонялась
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9k
Александр Ego sum qui sum Час назад
У нас два вида акаций растёт, одни с мелкими колючками и вот такие с крупными. Так что ничего необычного тут нет.
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9k
Александр Ego sum qui sum Час назад
http://flower.onego.ru/kustar/gleditsi.htmlhttp://flower.onego.ru/kustar/gleditsi.html
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15k
Lelik Ego sum qui sum 23 минуты назад
Это молодые побеги у неё такие, защита, скорее от оленей и прочей живности, друзей побеги
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