15 снимков неординарных предметов и явлений

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Мы постоянно куда-то торопимся, и рутинные дела занимают почти всё наше время. Часто мы теряем любопытство, и всё меньше узнаём что-то новое. В этом посте вы увидите фотографии предметов и явлений, которые не так-то просто встретить в повседневной жизни.
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Общественный холодильник в Нью-Джерси (Возьмите то, что вам нужно, и оставьте то, что вы можете).
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Разрез "мозга" дебила, который так считает и перепостщивает.
Это было когда-то костью, но за млионы лет это превратилось в окаменелость, в которой минералы наполнили структуру бывшей кости!
А это именно современный стержень там находится, так что на антиквариат никак не тянет. Да и в молодости помню, нечто такое иногда продавалось в магазинах, только в худшем исполнении. Вот такие, к примеру.