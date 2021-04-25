15 снимков неординарных предметов и явлений

Мы постоянно куда-то торопимся, и рутинные дела занимают почти всё наше время. Часто мы теряем любопытство, и всё меньше узнаём что-то новое. В этом посте вы увидите фотографии предметов и явлений, которые не так-то просто встретить в повседневной жизни.



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Облака, похожие на летающие тарелки 0 Источник:

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Общественный холодильник в Нью-Джерси (Возьмите то, что вам нужно, и оставьте то, что вы можете). 0 Источник:

Колючки на Акации 0 Источник:

Я увидел начало радуги 0 Источник:

Позвоночник кита 0 Источник:

Этому дереву бонсаи около 800 лет 0 Источник:

Вид лягушек, которые похожи на мох 0 Источник:

Ученые возродили растение эпохи плейстоцена, его возраст 32 000 лет 0 Источник:

Граница между Скоттсдейлом, штат Аризона, и индейской резервацией Солт-Ривер 0 Источник:

Диваны, сделанные из кирпича 0 Источник:

Ручка, купленная в антикварном магазине 0 Источник:

Желтоголовый широкорот вынашивает свои икринки во рту 0 Источник:

В одном из ресторанов Италии, колбаса в виде каната 0 Источник:

Кость динозавра в разрезе 0 Источник: