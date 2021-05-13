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У каждого из нас есть друг, который умеет испортить фотографию, внезапно вовравшись в кадр. Как ни странно, среди звезд тоже полно таких любителей. Конечно, кто-то из них совершенно случайно оказывается в месте, где идет съемка, а других хлебом не корми - дай засветиться на фото. Некоторые снимки, кстати, от этого лишь выигрывают.
Самыми интересными считаются фото, сделанные случайно. В них настроение, энергия, кураж. А еще иногда и чужой человек, который при ближайшем рассмотрении оказывается знаменитостью мирового масштаба. Вот так повезло!
Елизавета II засветилась на фото спортсменок из Австралии Джейд Тейлор и Брук Перис
Королевская особа, присутствовавшая на матче по хоккею на траве случайно вошла в кадр, когда спорстменки достали камеру. Обнаружив этот конфуз, баба Лиза не смутилась, а просто широко улыбнулась.
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Принц Гарри
Внук известной бабушки тоже не растерялся. Участники игр Содружества решили сделать снимок на память, когда принц оказался тут как тут.
Анджелина Джоли, Дастин Хоффман и Джек Блэк
От коллег по цеху обычно не ждешь сюрпризов, только если это не актеры. Как удержаться, если фотокамеры папарацци нацелены на Анджелину Джоли?
Зак Брафф
Актер и режиссер случайно попал в кадр парочки молодоженов и, похоже, этот снимок станет любимым в их коллекции свадебных фото.
Бенедикт Камбербэтч
Знаменитый "Шерлок Холмс" очень любит чудить, и не перестает этим заниматься даже на серьезных, пафосных мероприятиях.
Джорж Клуни
Джорж Клуни решил, что фото со Стивеном Спилбергом, Джессикой и Джерри Сайнфелдами без него было бы неполным.
Джорж Клуни
Кстати, в Голливуде красавцчик Клуни считается большим любителем розыгрышей, поэтому наверняка такие снимки, где он на заднем плане пытается влезть в кадр, найдутся у многих актеров. В данном случае Клуни активно пытается украсить собой фото певицы Элли Голдинг.
Кевин Спейси
Вот так стоишь и фотографируешься, в бостонском парке а мимо бежит Кевин Спейси. А потом он останавливается и входит в кадр. Ваша реакция?
И снова Кевин Спейси
Похоже появляться не вовремя - фишка Кевина Спейси. С другой стороны, без него это была бы обычная фотография знаменитого актера из сериала "Друзья" Меттью Перри и комика Конана О’Брайена. А теперь - интересный снимок, который хочется разглядывать.
Джаред Лето
Ответочка подъехала. Джаред Лето кривляется на заднем фоне парадного снимка. Эй, в Голливуде так принято?
Николас Кейдж
Молодая мама вряд ли рассчитывала на селфи со звездой. Но у Кейджа были свои планы.
Брайан Крэнстон
Девушка решила сфотографироваться с Тайем Баррелом из «Американской семейки», когда в кадр случайно попал Брайан Крэнстон. Сюрприз!
Джон Траволта
Обычные молодожены фотографировались на память в парке, когда обнаружили рядом с собой голливудскую звезду.
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ну кривляется какой-то чувак сзади... на и лан...