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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4880 постов • 664 подписчика подписаться
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20 знаменитостей, которые ворвались в чужой кадр и сделали его незабываемым

20 знаменитостей, которые ворвались в чужой кадр и сделали его незабываемым (21 фото)

Автор:
13 мая 2021 14:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ворвался в кадр   знаменитости   камера   случайность   снимки   фото   шоу бизнес   
2509
21
У каждого из нас есть друг, который умеет испортить фотографию, внезапно вовравшись в кадр. Как ни странно, среди звезд тоже полно таких любителей. Конечно, кто-то из них совершенно случайно оказывается в месте, где идет съемка, а других хлебом не корми - дай засветиться на фото. Некоторые снимки, кстати, от этого лишь выигрывают.
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Метки: ворвался в кадр   знаменитости   камера   случайность   снимки   фото   шоу бизнес   
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5k
ваня панкин 52 минуты назад
а как же билл мюррей и том хэнкс?..
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VM Varga 3 минуты назад
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34k
jonnyD 39 минут назад
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461
Алексей Попов Час назад
3-е фото? А кто из двоих принц гарри? И принц чего? Гарри портер?
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4k
schmubu Час назад
я бы на своём фото 9 из 10 не опознал.
ну кривляется какой-то чувак сзади... на и лан...
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