У каждого из нас есть друг, который умеет испортить фотографию, внезапно вовравшись в кадр. Как ни странно, среди звезд тоже полно таких любителей. Конечно, кто-то из них совершенно случайно оказывается в месте, где идет съемка, а других хлебом не корми - дай засветиться на фото. Некоторые снимки, кстати, от этого лишь выигрывают.

0 Источник: Самыми интересными считаются фото, сделанные случайно. В них настроение, энергия, кураж. А еще иногда и чужой человек, который при ближайшем рассмотрении оказывается знаменитостью мирового масштаба. Вот так повезло!

Елизавета II засветилась на фото спортсменок из Австралии Джейд Тейлор и Брук Перис 0 Источник: Королевская особа, присутствовавшая на матче по хоккею на траве случайно вошла в кадр, когда спорстменки достали камеру. Обнаружив этот конфуз, баба Лиза не смутилась, а просто широко улыбнулась.

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Принц Гарри 0 Источник: Внук известной бабушки тоже не растерялся. Участники игр Содружества решили сделать снимок на память, когда принц оказался тут как тут.

Анджелина Джоли, Дастин Хоффман и Джек Блэк 0 Источник: От коллег по цеху обычно не ждешь сюрпризов, только если это не актеры. Как удержаться, если фотокамеры папарацци нацелены на Анджелину Джоли?

Зак Брафф 0 Источник: Актер и режиссер случайно попал в кадр парочки молодоженов и, похоже, этот снимок станет любимым в их коллекции свадебных фото.

Бенедикт Камбербэтч 0 Источник: Знаменитый "Шерлок Холмс" очень любит чудить, и не перестает этим заниматься даже на серьезных, пафосных мероприятиях.

Джорж Клуни 0 Источник: Джорж Клуни решил, что фото со Стивеном Спилбергом, Джессикой и Джерри Сайнфелдами без него было бы неполным.

Джорж Клуни 0 Источник: Кстати, в Голливуде красавцчик Клуни считается большим любителем розыгрышей, поэтому наверняка такие снимки, где он на заднем плане пытается влезть в кадр, найдутся у многих актеров. В данном случае Клуни активно пытается украсить собой фото певицы Элли Голдинг.

Кевин Спейси 0 Источник: Вот так стоишь и фотографируешься, в бостонском парке а мимо бежит Кевин Спейси. А потом он останавливается и входит в кадр. Ваша реакция?

И снова Кевин Спейси 0 Источник: Похоже появляться не вовремя - фишка Кевина Спейси. С другой стороны, без него это была бы обычная фотография знаменитого актера из сериала "Друзья" Меттью Перри и комика Конана О’Брайена. А теперь - интересный снимок, который хочется разглядывать.

Джаред Лето 0 Источник: Ответочка подъехала. Джаред Лето кривляется на заднем фоне парадного снимка. Эй, в Голливуде так принято?

Кара Делевинь кривляется во время позирования на красной дорожке Сиенны Миллер 0 Источник:

Сталлоне и Шварценеггер вошли в кадр и не вышли 0 Источник:

Стив Тайлер 0 Источник:

Николас Кейдж 0 Источник: Молодая мама вряд ли рассчитывала на селфи со звездой. Но у Кейджа были свои планы.

Бейонсе влезла в селфи своей поклонницы на концерте 0 Источник:

Брайан Крэнстон 0 Источник: Девушка решила сфотографироваться с Тайем Баррелом из «Американской семейки», когда в кадр случайно попал Брайан Крэнстон. Сюрприз!

Джон Траволта 0 Источник: Обычные молодожены фотографировались на память в парке, когда обнаружили рядом с собой голливудскую звезду.

Дуэйн «Скала» Джонсон 0 Источник: Что называется отлично подыграл!

Элайджа Вуд 0 Источник: