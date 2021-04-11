15 увлекательных снимков всяких редкостей

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Почти каждый человек большую часть жизни тратит на зарабатывание денег. И в постоянной спешке и суете мы часто забываем сколько интересного и познавательного нас окружает. В этом посте вы увидите любопытные фотографии, которые расширят ваш кругозор.
Школьное упражнение ученика Древнего Египта с исправлениями учителя - красным, 1981-1802 годы до н.э
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Такисима Мика - старейший фитнес-тренер Японии, ей 90 лет. Она начала свой тренерскую работу в возрасте 65 лет. С 79 лет у нее был свой личный тренер, а в 87 лет она сама стала инструктором по фитнесу.
Китайский небоскреб в провинции Гуйчжоу, с 100-метровым искусственным водопадом. Это самый высокий водопад, спускающийся с здания
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