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В Португалии открылся самый длинный подвесной мост в мире

В Португалии открылся самый длинный подвесной мост в мире (6 фото)

Автор:
01 мая 2021 09:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   видео   высота   красота   португалия   самый длинный подвесной мост   фото   
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В Португалии открыли самый длинный подвесной мост в мире — со следующей недели туристы уже самолично смогут опробовать 516-метровую конструкцию на прочность.
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Метки: в мире   видео   высота   красота   португалия   самый длинный подвесной мост   фото   
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32k
Alex Час назад
У нас не хуже есть в Сочи.
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Yasen_Perec 2 часа назад
Опробывать?! Т.е. если он оторвётся, скажут: "Ну извините, фигня вышла, немного не рассчитали."
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