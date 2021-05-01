В Португалии открылся самый длинный подвесной мост в мире

Турист-счастливчик Руи Брандао (Rui Brandao), который одним из первых опробовал конструкцию, рассказал, что не мог смотреть вниз, при этом мужчина отметил, что это был незабываемый опыт.



«Я настоятельно рекомендую вам прийти, даже если у вас, как и у меня, [от высоты] кружится голова. Должен сказать, что совсем этого не почувствовал», — поделился он.

Мост находится в часе езды от Порту, сообщается, что билет на проход по нему будет стоить €12.