В Португалии открылся самый длинный подвесной мост в мире

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В Португалии открыли самый длинный подвесной мост в мире — со следующей недели туристы уже самолично смогут опробовать 516-метровую конструкцию на прочность.
Ещё до официального открытия, которое назначено на 3 мая, нескольким смельчакам уже посчастливилось пройтись по мосту «516 Arouca», который был назван в честь своей длины.
Сооружение подвешено на высоте 175 метров над землёй. Под мостом посетители смогут наблюдать протекающую реку Пайву и размещённые рядом скалистые склоны.
Мост построен с использованием стальных тросов и металлической решётки, что позволяет вам почувствовать себя парящей птицей. Кроме того, благодаря сквозным отверстиям в решётке, вы также сможете хорошо рассмотреть расположенную у вас под ногами реку Пайву.
Мост построен с использованием стальных тросов и металлической решётки, что позволяет вам почувствовать себя парящей птицей. Кроме того, благодаря сквозным отверстиям в решётке, вы также сможете хорошо рассмотреть расположенную у вас под ногами реку Пайву.
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Благодаря своей длине новое сооружение смогло побить предыдущий рекорд, принадлежавший мосту имени Чарльза Куонена в швейцарских Альпах длиной 494 метра, удерживавший 1-е место с 2017 года.
На строительство моста ушло более 2-х лет, обошёлся же он в 2,3 миллиона евро.
На строительство моста ушло более 2-х лет, обошёлся же он в 2,3 миллиона евро.
Турист-счастливчик Руи Брандао (Rui Brandao), который одним из первых опробовал конструкцию, рассказал, что не мог смотреть вниз, при этом мужчина отметил, что это был незабываемый опыт.
«Я настоятельно рекомендую вам прийти, даже если у вас, как и у меня, [от высоты] кружится голова. Должен сказать, что совсем этого не почувствовал», — поделился он.
Мост находится в часе езды от Порту, сообщается, что билет на проход по нему будет стоить €12.
«Я настоятельно рекомендую вам прийти, даже если у вас, как и у меня, [от высоты] кружится голова. Должен сказать, что совсем этого не почувствовал», — поделился он.
Мост находится в часе езды от Порту, сообщается, что билет на проход по нему будет стоить €12.
Отметим, что это не единственный жуткий мост в мире. Так, в Китае не так давно был открыт 100-метровый «изогнутый» мост, который многие люди считают слишком безумным, как для реальной конструкции.
Мост «Ruyi» («Руйи»), расположенный в провинции Чжэцзян, был официально открыт в 2020 году.
Мост «Ruyi» («Руйи»), расположенный в провинции Чжэцзян, был официально открыт в 2020 году.
The world's longest pedestrian bridge, 1,693-feet long, opened in northern Portugal above the River Paiva https://t.co/4QaN9FEZyz pic.twitter.com/TKYLNOncEn— Reuters India (@ReutersIndia) April 30, 2021
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