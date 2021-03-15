20 фото, которые откроют свою суть только после внимательного осмотра

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Сначала от этих фото у вас зарябит в глазах и понять с первого же взгляда, что именно там сфотографировано сможет не каждый. Но если вы присмотритесь к ним, то вам откроется вся суть этого мира, количество представленных объектов, их разнообразие, или наоборот, однообразие, которое в общей массе смотрится весьма необычно.
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Разноцветные крыши можно увидеть в районе Сан-Хуан в Лас-Пальмасе, Канарские острова, Испания. Лас-Пальмас расположен на острове Гран-Канария, примерно в 150 км от побережья Марокко,
Около 2000 каноэ и каяков плавают на Четвертом озере в Адирондаке, и все яхтсмены держатся за руки, чтобы побить рекорд самого большого плота в мире
Кладбище старых шин под названием Sulaibiya (Сулабия), занимающее уже почти 600000 м2, расположено неподалеку от столицы Кувейта
Авторский пост
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