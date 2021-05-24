Подборка душевных фотографий, которые восполнят нехватку добра

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Мир был бы идеальным местом, если бы все уважали друг друга и относились по-доброму. Но к сожалению, об этом можно только мечтать, потому что всегда найдется тот, кому надо добра больше всех остальных.
Мы подготовили для вас очаг душевной доброты, в котором вы сможете отогреть свое сердце и расплыться в доброй улыбке. Итак, всем любви, тепла и доброты!
Мы подготовили для вас очаг душевной доброты, в котором вы сможете отогреть свое сердце и расплыться в доброй улыбке. Итак, всем любви, тепла и доброты!
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Метки: животные люди настроение фото
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