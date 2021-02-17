20+ питомцев, которые бессовестно "увели" вторых половинок своих хозяев

Ревность - не лучшее чувство, которое рождает бурю негативных эмоций и переживаний. В голову лезут мысли о том, как кто-то другой может обнимать, привлекать внимание вашего партнера, смешить его больше, чем вы.. А что, если это делают ваши же домашние питомцы? На самом деле, таких историй - куча. И если ваш кот уже засматривается на вашу девушку и проводит с ней слишком много времени - пора задуматься!
"Услышала, как мой парень кому-то очень увлеченно объясняет правила игры. Зайдя в комнату, я увидела эту картину"
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"Мы с девушкой обычно держимся за руки, когда смотрим телевизор вместе. Сегодня к нам кое-кто присоединился"
"Моя кошка любит моего парня больше, чем меня! Посмотрите на эту мордочку, типа, "Отойди, он мой!""
"Все мы заслуживаем того, кто будет смотреть на вас так же, как моя кошка смотрит на моего парня"
"Недавно мы с девушкой взяли его из приюта. Он уже несколько дней не отходит от нее, и прибегает к ней на колени, когда она садится"
"Увидел, как моя девушка и мой пес спят вместе. Решил сделать фото вместо того, чтобы будить этих милашек"
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