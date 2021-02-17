20+ питомцев, которые бессовестно "увели" вторых половинок своих хозяев

Ревность - не лучшее чувство, которое рождает бурю негативных эмоций и переживаний. В голову лезут мысли о том, как кто-то другой может обнимать, привлекать внимание вашего партнера, смешить его больше, чем вы.. А что, если это делают ваши же домашние питомцы? На самом деле, таких историй - куча. И если ваш кот уже засматривается на вашу девушку и проводит с ней слишком много времени - пора задуматься!