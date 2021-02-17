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20+ питомцев, которые бессовестно "увели" вторых половинок своих хозяев

20+ питомцев, которые бессовестно "увели" вторых половинок своих хозяев (36 фото)

Автор:
17 февраля 2021 15:13
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавные животные   люди   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   фото   
1294
36

Ревность - не лучшее чувство, которое рождает бурю негативных эмоций и переживаний. В голову лезут мысли о том, как кто-то другой может обнимать, привлекать внимание вашего партнера, смешить его больше, чем вы.. А что, если это делают ваши же домашние питомцы? На самом деле, таких историй - куча. И если ваш кот уже засматривается на вашу девушку и проводит с ней слишком много времени - пора задуматься!

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Метки: животные   забавные животные   люди   питомцы   подборка   смешно   смешные животные   фото   
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26k
Антон 2 часа назад
Как ни странно, животные любят сильнее хозяев противоположного пола.
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3k
Alex Grimm 38 минут назад
Год назад моя мама переехала ко мне и мой кот переселился к ней в комнату. Когда она сидит за компьютером,он лежит у нее в ногах))
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