А что здесь у вас, собственно, творится?

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Именно такая мысль приходит в голову во время просмотра кадров из этой подборки.
В жизни каждого из нас случались истории, единственной реакцией на которые было бы удивлённое «какого чёрта?» Но это лишь в очередной раз доказывает нам, что самым лучшим сценаристом на свете была и остаётся сама жизнь, а нам нужно лишь принимать её сюрпризы!
Предлагаем вам взглянуть на 15 удивительных снимков и поразмышлять вместе с нами над вопросом: а что здесь всё-таки происходит?
Предлагаем вам взглянуть на 15 удивительных снимков и поразмышлять вместе с нами над вопросом: а что здесь всё-таки происходит?
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Мой второй кот не понимает, что происходит у нас дома
"Пытался получить доказательства того, что мой кот может прыгнуть выше головы, когда преследует свою игрушку."
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