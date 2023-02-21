В Венеции пересохли знаменитые каналы, парализовав город

В феврале уровень воды в каналах Венеции упал на полметра, что почти полностью парализовало город. Скорая помощь, такси и спасательные службы теперь не могут передвигаться по каналам. Власти уточняют, что отсутствие дождя сильно усугубило ситуацию с приливами.