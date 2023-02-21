В Венеции пересохли знаменитые каналы, парализовав город

В феврале уровень воды в каналах Венеции упал на полметра, что почти полностью парализовало город. Скорая помощь, такси и спасательные службы теперь не могут передвигаться по каналам. Власти уточняют, что отсутствие дождя сильно усугубило ситуацию с приливами.
Италия и другие европейские страны столкнулись с засухой. Из-за этого в Венеции сильно обмелели каналы: лодки теперь лежат прямо на дне. Из-за отсутствия дождей ситуация усугубилась ещё сильнее, пишет Bloomberg.
Из-за отлива почти весь город парализован, ведь большинство людей и спецслужб ездят на катерах по каналах. Знаменитые гондолы — лишь часть водного транспорта.
Скорая помощь, такси, спасатели и даже пожарные используют катера для передвижения по городу. Из-за отлива некоторые каналы несколько часов были полностью недоступны для судов, включая лодки скорой помощи.
Уровень воды, прогнозируют синоптики Centro Maree, не вернется к норме как минимум до середины недели, уточняет RBC. Отмечается, что сейчас уровень воды в Венеции упал на 66 сантиметров ниже среднего уровня моря.
Местные жители, привыкшие к наводнениям, сильно удивились, увидев каналы без воды. Многие опоздали на работу.
В прошлом году из-за наводнения власти Венеции начали работать над проектом MOSE, который призван снизить ущерб от стихийных бедствий. Работу над проектом планировали закончить в этом году.
Выглядит это, конечно, удивительно! Каналы обмелели и утонули в грязи. Лодки лежат на земле, среди ила и глины. Низкий уровень воды также вызвал массовую гибель рыбы и обнажил древние фундаменты многих зданий.
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Этой новости 2 года уже! https://news.sky.com/video/unusually-low-water-levels-in-venice-canals-just-months-after-heavy-flooding-hit-the-city-12233686https://news.sky.com/video/unusually-low-water-levels-in-venice-canals-just-months-after-heavy-flooding-hit-the-city-12233686
Непонятно...
Это что, в одну ночь произошло?
Там на чистку огромная статья расходов + штрафы за мусор
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Они теперь все умрут?