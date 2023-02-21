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В Венеции пересохли знаменитые каналы, парализовав город

В Венеции пересохли знаменитые каналы, парализовав город

Автор:
21 февраля 2023 11:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   венеция   видео   засуха   интересное   каналы   отлив   фото   
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В феврале уровень воды в каналах Венеции упал на полметра, что почти полностью парализовало город. Скорая помощь, такси и спасательные службы теперь не могут передвигаться по каналам. Власти уточняют, что отсутствие дождя сильно усугубило ситуацию с приливами.

Италия и другие европейские страны столкнулись с засухой. Из-за этого в Венеции сильно обмелели каналы: лодки теперь лежат прямо на дне. Из-за отсутствия дождей ситуация усугубилась ещё сильнее, пишет Bloomberg.

Из-за отлива почти весь город парализован, ведь большинство людей и спецслужб ездят на катерах по каналах. Знаменитые гондолы — лишь часть водного транспорта.

Скорая помощь, такси, спасатели и даже пожарные используют катера для передвижения по городу. Из-за отлива некоторые каналы несколько часов были полностью недоступны для судов, включая лодки скорой помощи.

Уровень воды, прогнозируют синоптики Centro Maree, не вернется к норме как минимум до середины недели, уточняет RBC. Отмечается, что сейчас уровень воды в Венеции упал на 66 сантиметров ниже среднего уровня моря.

Местные жители, привыкшие к наводнениям, сильно удивились, увидев каналы без воды. Многие опоздали на работу.

В прошлом году из-за наводнения власти Венеции начали работать над проектом MOSE, который призван снизить ущерб от стихийных бедствий. Работу над проектом планировали закончить в этом году.

Выглядит это, конечно, удивительно! Каналы обмелели и утонули в грязи. Лодки лежат на земле, среди ила и глины. Низкий уровень воды также вызвал массовую гибель рыбы и обнажил древние фундаменты многих зданий.

Источник:

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Метки: Ynews   венеция   видео   засуха   интересное   каналы   отлив   фото   
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23  комментария
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62
Катюшка Час назад
Покемонка, хватит постить фуету!
Этой новости 2 года уже! https://news.sky.com/video/unusually-low-water-levels-in-venice-canals-just-months-after-heavy-flooding-hit-the-city-12233686https://news.sky.com/video/unusually-low-water-levels-in-venice-canals-just-months-after-heavy-flooding-hit-the-city-12233686

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91k
sapér Vodička 14 минут назад
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2k
Владимир 37 минут назад
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31k
Dobry vojak Svejk 47 минут назад
И двух лет не прошло, а новость актуальна и по сей день ))
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62
Катюшка Dobry vojak Svejk Полчаса назад
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735
Kra 58 минут назад
"Местные жители, привыкшие к наводнениям, сильно удивились, увидев каналы без воды. Многие опоздали на работу."

Непонятно...
Это что, в одну ночь произошло?
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16k
Сергей Час назад
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41k
turyst Час назад
Пущай, такие закупают:
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Не понос так золотуха.
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1k
Сергей 2 часа назад
Что-то не похоже -
Ссылка www.youtube.com
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62
Катюшка Сергей Час назад
Это же Покемонка - новость двухлетней давности запилила и даже не удосужилась проверить....
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9k
Antonium 2 часа назад
Мне вот, что удивительно -каналы высохли, а там на дне практически нет мусора. Это так убирают или туристы стали такие чистоплотные?
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62
Катюшка Antonium Час назад
Это новость 2021 года - подозреваю, что как раз пандемия, когда и туристов не было или было, но меньше
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40
Капитошка 2 часа назад
В Венеции пересохли знаменитые каналы, парализовав город
#
Они теперь все умрут?
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40
Капитошка Чилли Дэ Вилли 18 минут назад
Гандо.....Как вы сказали?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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