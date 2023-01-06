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В Мексике бандиты попытались отбить сына наркобарона Коротышки прямо на улицах города

В Мексике бандиты попытались отбить сына наркобарона Коротышки прямо на улицах города

Автор:
06 января 2023 11:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   интересное   мексика   наркотики   новости   фото   штаты   
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В Мексике задержали Овидио Гусмана Лопеса по прозвищу Мышь — сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры (Коротышка). В прошлый раз, когда Мышь поймали в 2019 году, полицейские сдались после натиска бойцов наркокартеля и отпустили принца.

На этот раз всё намного серьёзнее. Мышь обвиняют в Штатах в участии в преступном сговоре с целью поставки в страну наркотиков, его уже доставили на военном самолете в Мехико. После задержания начались бои.

После захвата Мыши армия и ВВС продолжают наземное и воздушное патрулирование в Кулиакане. Бойцы наркокартеля блокируют дороги, жгут машины и ведут перестрелку с военными.

Сейчас 12-часовое противостояние силовиков и боевиков наркокартеля подходит к концу, ранения получили 27 человек, погиб военный, заявил губернатор тихоокеанского штата Синалоа. Боевики угнали и сожгли около 250 автомобилей, были перекрыты по меньшей мере 18 улиц, остановлена работа 3 аэропортов.

Кроме того, бандиты обстреляли из крупнокалиберного оружия 2 вертолета и транспортный самолет ВВС Мексики, последний получил повреждение при посадке и загорелся, передает радио Formula.

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Метки: видео   интересное   мексика   наркотики   новости   фото   штаты   
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31  комментарий
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142
Сергей Дусаков 19 часов назад
Жалко США и Мексика расположены на разных планетах. Давно бы помогли установить демократию и покончить с наркомафией.
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4k
Alex75r 5 часов назад
Вот что значит мировой порядок под присмотром США.
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2k
Сергей Лаврушкин 7 часов назад
вот что происходит, когда преступность выше закона и представители наркокартелей присутствуют на всех гос. уровнях ...
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9k
Barachek_Obachek 13 часов назад
Почему мы не можем помочь оружием бойцам Лопеса. Хотя бы несколько 300-х комплексов с инструкторами. Не дело это из автоматов по самолётам
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2k
AVATAR 15 часов назад
Весело у них там. Странно что штаты не наводят порядок у себя под боком. Ведь Уркаина, которая находится за несколько тысяч км, разделенная океаном куда важней
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37k
Mamin Sibiriak 16 часов назад
Последнее видео повеселило. Спецы крадутся, прячутся от бандосов за кирпичами - а сбоку спокойно снимает какой-то блохер.
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1k
Aleks 16 часов назад
Может удивитесь, но торговля кокаином, марихуаной это доходная статья любого государства, все барыги работают под неофициальной крышей государства. А гоняют тех, акции проводят , чтобы вычищать тех, кто мешает вести бизнес и разрушает монополию. Чтобы прибыль у больших дядь не воровали.
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6k
Джордж. Вашингтон. 17 часов назад
Так вот куда Гусман из квна делся
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23k
Тигран Саркисян 17 часов назад
Опять это омерего , ой простите обмороки с.
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4k
Алексей Борзенко 17 часов назад
Американцы не щадят конкурентов.
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7k
Tim_G 18 часов назад
красиво по ступенькам на жопе проехал, но сектор обстрела выбран

или они гуманно решили просто спугнуть...
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21k
BiZ 18 часов назад
здрасьте. задержали гусмана..
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23k
MrGod 19 часов назад
Не проще было сразу престрелить? Зачем он в тюрьме нужен, срок скорей всего будет лет так 300-400.
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7k
Артём 19 часов назад
А эскадрилья F-18 какое имеет отношение к происходящему?
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8k
Борис Карабанов 20 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
krivsan 20 часов назад
опять кокса больше в пендостан поставили и забыли поделиться?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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