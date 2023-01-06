В Мексике бандиты попытались отбить сына наркобарона Коротышки прямо на улицах города

В Мексике задержали Овидио Гусмана Лопеса по прозвищу Мышь — сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры (Коротышка). В прошлый раз, когда Мышь поймали в 2019 году, полицейские сдались после натиска бойцов наркокартеля и отпустили принца.
На этот раз всё намного серьёзнее. Мышь обвиняют в Штатах в участии в преступном сговоре с целью поставки в страну наркотиков, его уже доставили на военном самолете в Мехико. После задержания начались бои.
После захвата Мыши армия и ВВС продолжают наземное и воздушное патрулирование в Кулиакане. Бойцы наркокартеля блокируют дороги, жгут машины и ведут перестрелку с военными.
Сейчас 12-часовое противостояние силовиков и боевиков наркокартеля подходит к концу, ранения получили 27 человек, погиб военный, заявил губернатор тихоокеанского штата Синалоа. Боевики угнали и сожгли около 250 автомобилей, были перекрыты по меньшей мере 18 улиц, остановлена работа 3 аэропортов.
Кроме того, бандиты обстреляли из крупнокалиберного оружия 2 вертолета и транспортный самолет ВВС Мексики, последний получил повреждение при посадке и загорелся, передает радио Formula.
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И на фоне этих исторических событий (если ты про них знаешь), очень забавно слушать рассуждения американцев на тему территориальной целостности разного рода государств, про неприкасаемость чужих границ и т.д. Штаты тупо всегда отжимали у всех силовым путём всё что хотели, но теперь других поучают с важным видом ...
Не будь наивным, штаты могли бы развить их как Японию или Южную Корею.
или они гуманно решили просто спугнуть...