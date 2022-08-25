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У берегов Италии затонула 40-метровая яхта миллиардера Геннадия Айвазяна

У берегов Италии затонула 40-метровая яхта миллиардера Геннадия Айвазяна

Автор:
25 августа 2022 07:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   видео   затонула   интересное   италия   фото   яхта   
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Яхта «Май Сага» потерпела крушение в заливе Сквилачче. Экипаж сначала сообщил о попадании воды на борт, а затем эвакуировался. Судно планировали отбуксировать в порт, но из-за погодных условия сделать этого не смогли. Яхта стоимостью 50 млн долларов теперь покоится на дне залива.

У берегов Италии в заливе Сквилачче затонула 40-метровая яхта «Май Сага». Происшествие попало на видео. Имя ее владельца La Repubblica назвала только сейчас. Предположительно, им является Геннадий Айвазян.

Судно под флагом Каймановых островов с итальянской командой шло из Галлиполи в Милаццо. Сначала экипаж сообщил, что вода попала на борт. После администрация порта в Кротоне и румынское патрульное судно эвакуировали всех. К счастью, никто не пострадал. Сообщается, что на яхте находилось четыре пассажира и экипаж, сообщает MK.

Из-за шторма яхту не удалось доставить в порт Катандзаро-Лидо. Она затонула за очень короткое время. По некоторым данным, яхта оценивается в 50 миллионов долларов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   видео   затонула   интересное   италия   фото   яхта   
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10  комментариев
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8k
Фельдъегерь 2 часа назад
хотелось бы посочувствовать миллиардеру, но как-то не получается
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265
Мицелий Грибов 2 минуты назад
построил бы на эти деньги приют для бездомных животных, он бы не утонул
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−9
Thomsen 59 минут назад
< Экипаж сначала сообщил о попадании воды на борт >

Шта-а?

< Яхта «Май Сага» потерпела крушение >

Да п...ц, последний раз так плакал на "Титанике" Кэмерона....
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21k
The Dude Час назад
вместо тысячи слов:
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6k
newegg Час назад
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29k
BuG Час назад
На Коста Конкордии тоже итальянец был в экипаже. :)
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Оксид Бетона 2 часа назад
Наверное, команду яхты набирали из подводников. Те увидели надвигающийся шторм и решили по-привычке залечь на дно, переждать...
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