У берегов Италии затонула 40-метровая яхта миллиардера Геннадия Айвазяна

Судно под флагом Каймановых островов с итальянской командой шло из Галлиполи в Милаццо. Сначала экипаж сообщил, что вода попала на борт. После администрация порта в Кротоне и румынское патрульное судно эвакуировали всех. К счастью, никто не пострадал. Сообщается, что на яхте находилось четыре пассажира и экипаж, сообщает MK.