У берегов Италии затонула 40-метровая яхта миллиардера Геннадия Айвазяна

Яхта «Май Сага» потерпела крушение в заливе Сквилачче. Экипаж сначала сообщил о попадании воды на борт, а затем эвакуировался. Судно планировали отбуксировать в порт, но из-за погодных условия сделать этого не смогли. Яхта стоимостью 50 млн долларов теперь покоится на дне залива.
У берегов Италии в заливе Сквилачче затонула 40-метровая яхта «Май Сага». Происшествие попало на видео. Имя ее владельца La Repubblica назвала только сейчас. Предположительно, им является Геннадий Айвазян.
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Судно под флагом Каймановых островов с итальянской командой шло из Галлиполи в Милаццо. Сначала экипаж сообщил, что вода попала на борт. После администрация порта в Кротоне и румынское патрульное судно эвакуировали всех. К счастью, никто не пострадал. Сообщается, что на яхте находилось четыре пассажира и экипаж, сообщает MK.
Из-за шторма яхту не удалось доставить в порт Катандзаро-Лидо. Она затонула за очень короткое время. По некоторым данным, яхта оценивается в 50 миллионов долларов.
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АНТИФИШКИ
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Шта-а?
< Яхта «Май Сага» потерпела крушение >
Да п...ц, последний раз так плакал на "Титанике" Кэмерона....