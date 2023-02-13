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На севере Франции в небе заметили астероид

На севере Франции в небе заметили астероид

Автор:
13 февраля 2023 11:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   астероид   видео   интересное   космос   удивительное   фото   франция   
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Французы увидели в ночном небе астероид, который вошёл в атмосферу и вспыхнул. Диаметр космического тела составил около метра. Небольшой камень наделал много шума.

Огненный шар был виден из Северной Франции, Великобритании, Бельгии и Нидерландов, сообщает Международная метеорная организация (IMO).

Астероид заметили заранее, несмотря на маленький размер. Его зарегистрировал венгерский ученый Кристиан Сарнецкий и дал ему имя Sar2667.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео, на котором виден момент входа космического тела в атмосферу Земли. Астероид сначала ярко вспыхивает, а после гаснет. Скорость вхождения в атмосферу Земли составила 14 км/сек.  Яркость астероида составила  +19 звёздной величины. Поэтому правильнее называть это  атмосферное явление болид.

Специалисты заметили, что это уже 7-ой достоверный случай обнаружения астероидов до падения на Землю, уточняет РИА ФАН.

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Метки: Ynews   астероид   видео   интересное   космос   удивительное   фото   франция   
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6  комментариев
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1k
ChePaev 2 часа назад
вот точно так же и гиперзвуковые боеголовки «авангард» от нашего Сармата входят в атмосферу, летя в облаке плазмы, оттого видать так и обосрались лягушатники)))
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423
Павел Кузнецов 10 минут назад
Это не "астероид" а "болид".
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4k
Андрей 23 минуты назад (изменен)
главное чтобы ни как Тунгусский метеорит.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Тоже мне, астероид. Вот раньше были астероиды!
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