На севере Франции в небе заметили астероид

Французы увидели в ночном небе астероид, который вошёл в атмосферу и вспыхнул. Диаметр космического тела составил около метра. Небольшой камень наделал много шума.
Огненный шар был виден из Северной Франции, Великобритании, Бельгии и Нидерландов, сообщает Международная метеорная организация (IMO).
Астероид заметили заранее, несмотря на маленький размер. Его зарегистрировал венгерский ученый Кристиан Сарнецкий и дал ему имя Sar2667.
Очевидцы публикуют в соцсетях видео, на котором виден момент входа космического тела в атмосферу Земли. Астероид сначала ярко вспыхивает, а после гаснет. Скорость вхождения в атмосферу Земли составила 14 км/сек. Яркость астероида составила +19 звёздной величины. Поэтому правильнее называть это атмосферное явление болид.
Специалисты заметили, что это уже 7-ой достоверный случай обнаружения астероидов до падения на Землю, уточняет РИА ФАН.
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