Эти кадры напомнят вам о том, что мы песчинки в пределах собственной планеты

Добро пожаловать в мир мегалофобии, то есть боязни огромных объектов!
Даже если у вас её нет, кое-какие снимки, объекты и ракурсы, которые мы вам сейчас покажем, заставят вас почувствовать себя не в своей тарелке.
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4. Вид снизу на Статую Единства, Индия
Это самая высокая статуя в мире, её высота 182 метра.
8. Внутри токийского противопаводкового коллектора
Это специальное водохранилище, куда собирается вода во время тайфунов и разлива рек. Отсюда её перекачивают в реку Эдо.
11. Огромный резервуар, представляющий собой нейтринный детектор «Супер-Камиоканде», Япония
В этом цилиндре высотой более 40 метров, размещённом на глубине 1 км в цинковой шахте Камиока, японские учёные изучают нейтрино.
12. Нефтегазовая платформа «Тролль-А», Норвегия
Высота платформы 472 метра! Для сравнения, высота Эйфелевой башни — 324 метра.
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Никакого "устрашающего водопада" там нет. Просто сток илистых отложений и песка создаёт иллюзию. Всё. (о. Маврикий)
всё равно что сказать "селёдка, а не рыба".