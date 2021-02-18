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Эти кадры напомнят вам о том, что мы песчинки в пределах собственной планеты

Эти кадры напомнят вам о том, что мы песчинки в пределах собственной планеты (18 фото)

Автор:
18 февраля 2021 08:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вещи   красота   подборка   размер   сравнение   фото   
4413
18
Добро пожаловать в мир мегалофобии, то есть боязни огромных объектов!
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Метки: в мире   вещи   красота   подборка   размер   сравнение   фото   
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559
Анна Анна Час назад
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2k
Outcast 4 минуты назад
Мечта Собянина.
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1k
Роман Машков 9 минут назад
интересные фотки - респект автору
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3k
portroy 17 минут назад
Ракурс - это наше все. Фотки отличные!
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5k
Leo Sun Полчаса назад
Один идиот написал - все остальные за ним повторяют...


Никакого "устрашающего водопада" там нет. Просто сток илистых отложений и песка создаёт иллюзию. Всё. (о. Маврикий)
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4k
Subic Leo Sun 7 минут назад
На самом деле Ваши формулировки тоже спорны. Особенно про "идиотов". Ну давайте формально. Чем Вам не нравится слово "устрашающий"? ВАС не устрашает? Ну а кого то устрашает. Особенно на фотке. Так сфоткано, что хочется устрашиться сразу. Второе слово двухсоставное "водопад". Ну с (пад)ает, я думаю Вас все утраивает? Падает же? Теперь ЧТО там падает. Вот уверяю Вас, что когда под водой падает "песок и илистые отложения", то основное в составе падающего (думаю, 90+%) это все равно - вода. Так что и "водопад" вполне к месту. :)
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53
Мазай зайцев Полчаса назад
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11k
Юрий Николаевич 49 минут назад
Комментарий к фото
"Статуя Единства" в стране, где узаконены касты. Это как в Афганистане статую Христа поставить.
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279
... 2 часа назад
виадук а не железнодорожный мост
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767
DeDsmile ... Полчаса назад
вы правы, это виадук, но это тоже мост. один из видов.
всё равно что сказать "селёдка, а не рыба".
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279
... DeDsmile 22 минуты назад
михалыч: это равиоли, а потом уж пельмени..
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18k
BiZ DeDsmile 19 минут назад
железнодорожный мост не есть виадук
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