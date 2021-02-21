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Что можно забирать из отелей

Что можно забирать из отелей (5 фото)

Автор:
21 февраля 2021 09:34
Сообщество : Факты
Метки: в мире   вещи   зaкoннo   интересно   отель   факты   фото   
1349
5
Привезти что-нибудь из отеля в качестве сувенира уже стало настоящей традицией для россиян.
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Метки: в мире   вещи   зaкoннo   интересно   отель   факты   фото   
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6  комментариев
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36k
parallax 2 часа назад
Я всегда брал на рецепшене спички.
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babsbaberley 40 минут назад
Всё, что не прибито, можно забрать на сувениры.
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232
Bastard Fat 44 минуты назад
клопов можно забрать, ну и бытовой сифилис
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914
Шурман 2 часа назад
Давно уже не чего ни беру , было дело лет так 15 назад на тенерифах 2 хала с собой забрали :)) очень понравились :))))
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