Что можно забирать из отелей

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Привезти что-нибудь из отеля в качестве сувенира уже стало настоящей традицией для россиян.
Причем все, что плохо лежит, немедленно отправляется в чемодан туриста. Однако нужно уметь найти грань между тем, чтобы вынести все дары из номера, и взять то, за что честно заплатили. Сегодня мы рассказываем о четырех категориях вещей из гостиниц, которые отельерам не жалко отдать вам домой.
Косметика
Все шампуни, мыло, лосьоны, кондиционеры, гели и зубные щетки вы можете забирать с собой, не боясь быть осужденными. Дело в том, что для гостиниц куча маленьких бутылочек является всего лишь расходным материалом, и ожидается, что он может пригодиться вам весь.
Если вы возьмете с собой всю косметику, которую нашли в ванной, то, поверьте, гостиница от этого вряд ли обеднеет, даже если вам предлагают к использованию брендовые средства. Напротив, некоторые отельеры даже радуются тому, что гости забирают с собой банные принадлежности, относясь к этому как к очень выгодному рекламному ходу.
Если вы возьмете с собой всю косметику, которую нашли в ванной, то, поверьте, гостиница от этого вряд ли обеднеет, даже если вам предлагают к использованию брендовые средства. Напротив, некоторые отельеры даже радуются тому, что гости забирают с собой банные принадлежности, относясь к этому как к очень выгодному рекламному ходу.
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Тапочки
Во время уборки номера и приготовления его к заселению новых гостей каждому жителю предоставляются новые тапочки. Они являются составляющими индивидуального набора для каждого постояльца, так что добросовестные сотрудники все равно выкинут ваши тапочки. Их вы тоже можете забрать без зазрения совести, так как больше никому эта обувь все равно уже не пригодится. Однако забирать с собой халаты и полотенца не стоит, так как они отправляются в стирку и предусмотрены для многоразового использования.
Еда и напитки
Этот пункт имеет свои нюансы, так что о бесплатных напитках и еде в вашем номере лучше уточнять отдельно перед заселением. Дело в том, что чаще всего чай, сахар, вода, кофе и гостиничные комплименты являются бесплатными, но есть и исключения. Например, за напитки из мини-бара почти всегда нужно доплачивать отдельно, так что уточняйте заранее, что войдет в стоимость номера, а что нужно будет оплатить дополнительно.
Печатная продукция
Обычно в номерах можно встретить различную канцелярию с изображением логотипа отеля на ней. Это могут быть как различные календари и блокноты, так и фирменные ручки, карандаши или же открытки. Они здесь выполняют ту же роль, что и косметика, так что вы можете забирать с собой эти вещи и дарить друзьям, если угодно.
К этой же категории относятся и газеты с журналами, работники заранее ожидают, что вы можете взять их домой, а по приезду наслаждаться прекрасными воспоминаниями из отпуска. Однако исключением являются книги, которые вы нашли в номере и не платили за них. Если вы начали читать какую-либо увлекательную историю, то лучше приобретите себе отдельный экземпляр.
К этой же категории относятся и газеты с журналами, работники заранее ожидают, что вы можете взять их домой, а по приезду наслаждаться прекрасными воспоминаниями из отпуска. Однако исключением являются книги, которые вы нашли в номере и не платили за них. Если вы начали читать какую-либо увлекательную историю, то лучше приобретите себе отдельный экземпляр.
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