Что можно забирать из отелей

Обычно в номерах можно встретить различную канцелярию с изображением логотипа отеля на ней. Это могут быть как различные календари и блокноты, так и фирменные ручки, карандаши или же открытки. Они здесь выполняют ту же роль, что и косметика, так что вы можете забирать с собой эти вещи и дарить друзьям, если угодно.



К этой же категории относятся и газеты с журналами, работники заранее ожидают, что вы можете взять их домой, а по приезду наслаждаться прекрасными воспоминаниями из отпуска. Однако исключением являются книги, которые вы нашли в номере и не платили за них. Если вы начали читать какую-либо увлекательную историю, то лучше приобретите себе отдельный экземпляр.