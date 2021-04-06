18 любопытных примеров того, как время меняет вещи

Некоторые вещи изнашиваются так быстро, что глазом не успеваешь моргнуть, но в мире всё ещё остаются производители, которые создают качественные продукты. Хотя и с ними время беспощадно — они хоть и приходят в негодность, но происходит это гораздо позже. А если рядом со старыми предметами показать их совсем новеньких собратьев, то становится понятно, что время рано или поздно доберётся до всего.