18 любопытных примеров того, как время меняет вещи

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Время не стоит на месте, а вместе с ним меняется окружающий нас мир.
Некоторые вещи изнашиваются так быстро, что глазом не успеваешь моргнуть, но в мире всё ещё остаются производители, которые создают качественные продукты. Хотя и с ними время беспощадно — они хоть и приходят в негодность, но происходит это гораздо позже. А если рядом со старыми предметами показать их совсем новеньких собратьев, то становится понятно, что время рано или поздно доберётся до всего.
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Две игрушки
Слева — 26 лет чистой любви. Справа — новая игрушка, которую я купила своему ребёнку в надежде на то, что он будет любить её так же, как и я
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