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18 любопытных примеров того, как время меняет вещи

18 любопытных примеров того, как время меняет вещи (20 фото)

Автор:
06 апреля 2021 09:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вещи   времени   подборка   удивительное   фото   
1333
20
Время не стоит на месте, а вместе с ним меняется окружающий нас мир.
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Метки: в мире   вещи   времени   подборка   удивительное   фото   
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8  комментариев
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8k
Клёст Час назад
)Прихожанку что на исповеди, видно тоже, нет- нет, да и хлопнут по попке))
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3k
au3 11 минут назад
А камень там обладает пластичностью - как бы стек. И интересно не тот же материал в пирамидах, где восхищаются тщательностью подгонки, а он просто прижался за тысячелетия?
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164
робт 19 минут назад
хрен с ним с временем... смысл сего девайса в принципе?
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4k
Roman робт 11 минут назад
Домофон?
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8k
kaboza 23 минуты назад
след не от ворот, а от долбозвонов которым лениво шток приподнять
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417
Александр 40 минут назад
Я тоже хочу себе такую подставку под гитару )))
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