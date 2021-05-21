Российские пранкеры разыграли Владимира Зеленского

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) раздобыли номер телефона Владимира Зеленского и позвонили ему в полпервого ночи. От лица Виталия Кличко мужчина сообщил, что собирается подать заявление об уходе с поста мэра.



"Хочу, чтоб вы меня поняли... Я устал терпеть это... Давление ваше... Вы меня публично пытаетесь унижать всячески, все, что вы делаете", – заявил один из телефонных хулиганов.



Владимир Зеленский сонным голосом сказал, что для него это новость и предложил поговорить завтра на эту тему.