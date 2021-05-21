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Российские пранкеры разыграли Владимира Зеленского

Российские пранкеры разыграли Владимира Зеленского (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 мая 2021 14:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: prank   Владимир Зеленский   Вован и Лексус   виталий кличко   политика   пранкеры   телефонный разговор   увольнение   шутка   
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Известные хулиганы Вован и Лексус дозвонились до президента Украины и поговорили с ним от лица мэра Киева.

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Метки: prank   Владимир Зеленский   Вован и Лексус   виталий кличко   политика   пранкеры   телефонный разговор   увольнение   шутка   
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33  комментария
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9k
Kostick 3 часа назад
вот так взять, и набрать на мобилку президенту? какой же долбоящер в это поверит? ах да, подменив и номер звонящего. у зе нет в мобиле нумера мэра столицы? да ладно, думаю ещё на корпоративы выезжал)
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396
да пох 47 минут назад
Плохой фейкт ..А люди обсуждают
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303
Valeri Nikolkin 53 минуты назад
Жду когда они кадырова разыграют
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252
Kasper007 56 минут назад
Мне другое интересно сделал ли Кличко что-то полезное для своей страны, кроме собственного обогащения ?
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1k
Lefterov 2 часа назад
бред! Голос не похож ни на одного ни на другого! галимый вброс!
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10k
Типа граф 2 часа назад
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749
zu4ara 2 часа назад
прям вот так просто и дозвонились, прикольно конечно, но так не бывает
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80k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Развели нелоха
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95
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
что-то пианист в реальной жизни разговаривает не как на подиуме.. опять таки на русском языке. Да таких великих политика и на мове потенциального противника ))
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3k
★Lucifer★ 2 часа назад
"пранкеры разыграли Владимира Зеленского" = долбоё@ы разыграли Владимира Зеленского
Вижу "пранкер" на автомате заменяю на "дебил".
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40k
Александр 3 часа назад
Откуда у вована и лексуса телефоны глав государств, даже недогосударств.
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5k
Владимир 3 часа назад
Вован и Лексус, они же ..... когда же они всё успевают...
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23k
Vazari 3 часа назад
Даже я, слышавший голос Кличко, раза 3 в жизни, понял , что это не он.
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19k
мистер Конвей Твитти 3 часа назад
Вах,какие смельчаки-весельчаки,просто обхохочешся.А вы кадыркина попробуйте разыграть,посмотрим,хватит ли вам извинений и вазелиновой смазки.
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3k
Sam Backet 3 часа назад
Надо было Юру Великого звать, у него хоть голос похож)
Ссылка www.youtube.com
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17k
иванов дмитрий 3 часа назад
По мойму все эти звонки- фейк чистой воды.
Их уже ловили на вранье.
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17k
Сталкер 3 часа назад
Честно говоря, зря потраченный шанс. Можно было бы и как-то интереснее использовать возможность разыграть клоуна.
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3k
Едондер пуп 4 часа назад
Пост в пользу Зеленского, в принципе.
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319
manul74 4 часа назад
Похоже на фейк. Голос кличко вообще не похож.. Зеленский конечно еще тот дурачек. Но это похоже пранкеры сами себе позвонили
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220
bobobo 4 часа назад
Российские телефонные хулиганы самые лучшие хулиганы в мире. Есть повод для гордости, наверно.
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−57
vova old 4 часа назад
пофиг нам ваше тимбукту
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