Российские пранкеры разыграли Владимира Зеленского

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Известные хулиганы Вован и Лексус дозвонились до президента Украины и поговорили с ним от лица мэра Киева.
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) раздобыли номер телефона Владимира Зеленского и позвонили ему в полпервого ночи. От лица Виталия Кличко мужчина сообщил, что собирается подать заявление об уходе с поста мэра.
"Хочу, чтоб вы меня поняли... Я устал терпеть это... Давление ваше... Вы меня публично пытаетесь унижать всячески, все, что вы делаете", – заявил один из телефонных хулиганов.
Владимир Зеленский сонным голосом сказал, что для него это новость и предложил поговорить завтра на эту тему.
"Хочу, чтоб вы меня поняли... Я устал терпеть это... Давление ваше... Вы меня публично пытаетесь унижать всячески, все, что вы делаете", – заявил один из телефонных хулиганов.
Владимир Зеленский сонным голосом сказал, что для него это новость и предложил поговорить завтра на эту тему.
"Мы вдвоём с Вованом сидели вечером. Решили набрать Зеленского от имени Кличко. А он раз, и поднял трубку. Мы не сразу-то и заметили, что президент в полусонном состоянии или под чем-то. Хрен его знает. Но вообще, да. Поздно не стоит увольнять Кличко. Нормальные люди делают это утром", – заявил украинским журналистам Лексус.
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Метки: prank Владимир Зеленский Вован и Лексус виталий кличко политика пранкеры телефонный разговор увольнение шутка
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Вижу "пранкер" на автомате заменяю на "дебил".
Их уже ловили на вранье.