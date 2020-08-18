Немного о "новом президенте Беларуси": в сети по-доброму шутят о Коле Лукашенко

Впервые сын Александра Лукашенко появился на публике в 2008 году. С тех пор о мальчике говорят всё чаще и чаще.
В основном люди не перекладывают свою злобу с отца на сына, а относятся к мальчику доброжелательно и немного подшучивают.
А мальчик-то уже вырос в высокого и симпатичного 15-летнего юношу, который постоянно сопровождает отца в рабочих поездках.
А мальчик-то уже вырос в высокого и симпатичного 15-летнего юношу, который постоянно сопровождает отца в рабочих поездках.
Коля Лукашенко показывает папе, что будет если неправильно подавлять протесты pic.twitter.com/r8pZeqFldK— Предобрейший (@pif_pif) August 10, 2020
Лукашенко: не выставляйте детей и женщин, не угрожайте семьями— epstafiya (@epstafiya) August 17, 2020
он же: в такой нервной ситуации таскает за собой сына
зачем? неужели родительские инстинкты совсем отсутствуют? видно же, что Коля боится, оглядывается все время
#Беларусь #ЛукашенкоУходи pic.twitter.com/Tto2ejBan4
В последний раз сына видели с отцом 17 августа на встрече с бунтующими работниками МЗКТ. Многие пользователи соцсетей восхитились стильной причёской и костюмом Николая.
А вот хейтеры от имени Коли завели аккаунт в Twitter и подкалывают в нём подростка с отцом
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До Коли и будут)