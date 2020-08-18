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Немного о "новом президенте Беларуси": в сети по-доброму шутят о Коле Лукашенко

Немного о "новом президенте Беларуси": в сети по-доброму шутят о Коле Лукашенко (13 фото)

Автор:
18 августа 2020 12:26
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Александр Лукашенко   БЕЛОРУСЫ   Стиль   коля лукашенко   политика   шутки   
6365
13
Впервые сын Александра Лукашенко появился на публике в 2008 году. С тех пор о мальчике говорят всё чаще и чаще.

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Метки: Александр Лукашенко   БЕЛОРУСЫ   Стиль   коля лукашенко   политика   шутки   
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24  комментария
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Александр Григорьевич, доколи!

До Коли и буду.
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25k
Ashabad 20 минут назад
Запад начал компанию по уничтожению Белоруссии.

Запад начал компанию по уничтожению Белоруссии.
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2k
Варг 23 минуты назад
а никого не смущает переходность в "светоче демократии", Буш старший-Буш младший, Клинтон-Клинтонша...
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10k
Вася Александрович Полчаса назад
Телохранителем нанял - больше походу доверять некому. Жалко пацана - живёт в золотой клетке.
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15k
Robin Hood Час назад
Немного о "новом президенте Беларуси": в сети по-доброму шутят о Коле Лукашенко
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10k
Вася Александрович Robin Hood Полчаса назад
Сынок, проверься у психиатра.
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15k
Robin Hood Вася Александрович 11 минут назад
Немного о "новом президенте Беларуси": в сети по-доброму шутят о Коле Лукашенко
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4k
Сергей 2 часа назад
У нас вон дочки губернаторов в 14лет уже мильены зарабатывают и по нескольку квартир имеют на поршах да крузаках гоняют.а этот какой то дефективный.
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3k
livaneth 2 часа назад
Кому не нравится, что сын наследует должность отца, пусть скажет об этом прямо и честно. И приложит фотографию своего паспорта.
Кому не нравится, что сын наследует должность отца, пусть скажет об этом прямо и честно. И приложит фотографию своего паспорта.
Кому не нравится, что сын наследует должность отца, пусть скажет об этом прямо и честно. И приложит фотографию своего паспорта.
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109k
arek14 livaneth 2 часа назад
Ты забыл упомянуть Азербайджан и Северную Корею, где власть уже у внука.
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8k
ПчёЛа 2 часа назад
До коле вся эти акции протеста будут твориться в Белоруси?
До Коли и будут)
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16k
BillyBonzz 2 часа назад
Интересно,а Коля еще не генерал армии или командующий каким- либо родом войск Беларуси? Пора бы ему уж, при таком- то батьке, принять под свое командование хотя бы какой-нибудь военный округ)))
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4k
Павел 3 часа назад
В Беларуси закончились симпатичные 15-летние пацаны у которых батя - не диктатор, шизофреник и убийца? Не разбираюсь в мужской красоте, но мне кажется, многие женщины так реагируют потому, что подсознательно чувствуют, что у Коли по оффшорам неплохо так напихано.
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16k
BillyBonzz Павел 2 часа назад
я думаю что именно на Колю и открыты все зарубежные оффшорные счета, оформлены компании по выводу бабла из страны, а у самого Батьки, как обычно бывает, какой -нибудь старый Москвич 401 и гараж железный в ГСК, вот и все богатство.
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16k
BillyBonzz Павел 2 часа назад
у нашего дяди Вовы тоже, как выяснилось в его декларации, одна квартира в собственности, автомобиль ГАЗ-21, автомобильный прицеп и гараж кирпичный. Все. Я аж прослезился, стал искать, куда ему выслать денег)))
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−26
Сергей Пупкин 3 часа назад
Спета песенка 3%, а Коля просто родился не в то время и не в том месте.
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11k
Андрей Дядя 3 часа назад
реинкарнация Джофри
реинкарнация Джофри
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2k
Frank Borman 3 часа назад
В Беларуси надо просто произвести рокировку: заменить Лукашенко-старшего на Лукашенко-младшего. И все, протесты закончатся, страна успокоится. Все беларусиянки будут довольны, особенно молодые. А если бабы довольны, то и мужии будут довольны - куда они денутся то.
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250
Bobik 3 часа назад
Кино есть такое. "Жмурки". Это где авторитет бывший, которого Михалков играет, консьержем работать пошел, а сын-дурачек ему обеды таскает.
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−28
православный комунист 3 часа назад
бате свинец, а этому пожизненное
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1k
fraxinus православный комунист 2 часа назад
Бате кое-как понятно, а мелкому почему? Имущество поуменьшить, конечно, надо.
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1k
fraxinus 3 часа назад
Как так батя не король?
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