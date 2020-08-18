Немного о "новом президенте Беларуси": в сети по-доброму шутят о Коле Лукашенко

В основном люди не перекладывают свою злобу с отца на сына, а относятся к мальчику доброжелательно и немного подшучивают.



А мальчик-то уже вырос в высокого и симпатичного 15-летнего юношу, который постоянно сопровождает отца в рабочих поездках.