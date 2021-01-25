"Не *** стоять у нас на пути": боец Росгвардии посмеялся над получившей удар в живот женщиной

После разговора с руководством принято решение о его увольнении "Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ", - резюмирует Хинштейн.
К сожалению, это контрактник 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии(Москва). Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, к-го не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ https://t.co/XCsLiin0rM pic.twitter.com/Kc9LgCTC3P— Александр Хинштейн (@Khinshtein) January 24, 2021
Если @sledcom_rf возбудит уголовное дело в отношении сотрудника,пнувшего тетку - это приведет к тому, что на следующей акции ОМОН будет просто бояться работать.Нет там превышения. ОМОН работает,нехер навстречу переть. У нее мог быть нож, балончик,что угодно. Строго по инструкции.— Сталина Гуревич (@1133488) January 24, 2021
«Если вы в Германии замахнетесь на полицейского – это будет последнее, что вы сделаете в своей сознательной жизни. В лучшем случае, вы потом будете овощем. Такая же примерно практика в США» Армен Гаспарян— Елена Романова (@KT_ROMA) January 23, 2021
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По факту что произошло: тетка выскочила на перерез здоровым мужикам не в самом лучшем настроении, занимающимся не самым позитивным делом... С таким же успехом она может выбежать перед самосвалом на проезжую часть! Из благих намерений она сделала это или нет, я не знаю... не могу судить: толи ку не в животе бабочки, толи это провокатор - не ясно это сейчас. В итоге вышло отвратительно: она поступила глупо, он поступил жестоко, но надо знать, когда ты тянешь руки к чужому питбулю, можно ноги протянуть.
Второе, что не менее омерзительно, как это хайпанули... Ударил в живот? Посмотрите внимательно, он ее ударил не в живот, а в бедро. Именно по этому она так и улетела. Этот удар эффективен чтобы остановить человека, но безопасен для органов брюшной полости. Именно по этому ее уже выписали. Но написать каково будет выгодней написать: "Ударил в живот женщину" или "Ударил в бедро женщину"? Ясен пень, первый вариант более хайповый и более эмоциональный.
Я не защищаю этого ОМОНовца, он поступил не правильно, но я за правду! Надо говорить всегда правду, ибо если в бочку меда сунуть ложку говна, получится бочка говна!
И именно постоянная ложь отталкивает лично меня от оппозиционного движения - пи-з-дят как дышат!
Мля,на всю Россию нашли жертву полицейского беспредела на митинге, пнутую женщину. И раскручивают,раскручивают,раскручивают.
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Это НАДО понимать.
Ну, там взрывать губернаторов, министров и уж тем более полисменов.
Все они путинские и воровские прихвостни.
Да,именно к этому либерда и ведет.
Анонимность в сети интернет - иллюзия.
А карьера лагерного петуха, тоже карьера, для людей вашего круга.
Метельте жестче.
У нас слишком мягкотелое, диванно-расслабленное общество. Его, конечно, пора привести в тонус.
Как в 1905.
Доходились с иконами к царю, дураки. А их пулеметами - вот тогда то все и поняли все.))
Верны путем идете. Я, лично, был бы несколько разочарован, если бы все обошлось примитивными люстрациями. Конечно то зверье, которое 20 лет куражится и обворовывает страну заслужило больше.
Вы прямым ходом идете к виселицам.
НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ!