"Не *** стоять у нас на пути": боец Росгвардии посмеялся над получившей удар в живот женщиной

Поиск молодого человека много времени не составил. Депутат Госдумы Александр Хинштейн спустя некоторое время опубликовал на своей страничке в Инстаграм пост, в котором сообщил, что юноша - действительно служит в Росгвардии, он контрактник 107-го полка 55-й московской дивизии.

После разговора с руководством принято решение о его увольнении "Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ", - резюмирует Хинштейн.