FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3981 пост • 722 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Не *** стоять у нас на пути": боец Росгвардии посмеялся над получившей удар в живот женщиной

"Не *** стоять у нас на пути": боец Росгвардии посмеялся над получившей удар в живот женщиной (6 фото + 3 видео)

Автор:
25 января 2021 09:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Рогвардия   митинг   навальный   политика   разгон митинга   увольнение   
36876
6
3
На акции протеста в Петербурге 23 января росгвардеец ударил в живот женщину, которая стояла у него на пути. Видео этого инцидента возмутило общественность, но в тот же день в соцсетях появился ролик, на котором молодой росгвардеец со смешком комментирует эту ситуацию. Уже на следующий день личность глумившегося была установлена и было принято решение об его увольнении.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Рогвардия   митинг   навальный   политика   разгон митинга   увольнение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
741
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
741  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Fat Lynx 17 часов назад
Ситуация пипец омерзительная и во всех ситуациях: и по сути своей и как ее обыгрывают.
По факту что произошло: тетка выскочила на перерез здоровым мужикам не в самом лучшем настроении, занимающимся не самым позитивным делом... С таким же успехом она может выбежать перед самосвалом на проезжую часть! Из благих намерений она сделала это или нет, я не знаю... не могу судить: толи ку не в животе бабочки, толи это провокатор - не ясно это сейчас. В итоге вышло отвратительно: она поступила глупо, он поступил жестоко, но надо знать, когда ты тянешь руки к чужому питбулю, можно ноги протянуть.
Второе, что не менее омерзительно, как это хайпанули... Ударил в живот? Посмотрите внимательно, он ее ударил не в живот, а в бедро. Именно по этому она так и улетела. Этот удар эффективен чтобы остановить человека, но безопасен для органов брюшной полости. Именно по этому ее уже выписали. Но написать каково будет выгодней написать: "Ударил в живот женщину" или "Ударил в бедро женщину"? Ясен пень, первый вариант более хайповый и более эмоциональный.
Я не защищаю этого ОМОНовца, он поступил не правильно, но я за правду! Надо говорить всегда правду, ибо если в бочку меда сунуть ложку говна, получится бочка говна!
И именно постоянная ложь отталкивает лично меня от оппозиционного движения - пи-з-дят как дышат!
Ситуация пипец омерзительная и во всех ситуациях: и по сути своей и как ее обыгрывают. По факту что произошло: тетка выскочила на перерез здоровым мужикам не в самом лучшем настроении, занимающимся не самым позитивным делом... С таким же успехом она может выбежать перед самосвалом на проезжую часть! Из благих намерений она сделала это или нет, я не знаю... не могу судить: толи ку не в животе бабочки, толи это провокатор - не ясно это сейчас. В итоге вышло отвратительно: она поступила глупо, он поступил жестоко, но надо знать, когда ты тянешь руки к чужому питбулю, можно ноги протянуть. Второе, что не менее омерзительно, как это хайпанули... Ударил в живот? Посмотрите внимательно, он ее ударил не в живот, а в бедро. Именно по этому она так и улетела. Этот удар эффективен чтобы остановить человека, но безопасен для органов брюшной полости. Именно по этому ее уже выписали. Но написать каково будет выгодней написать: "Ударил в живот женщину" или "Ударил в бедро женщину"? Ясен пень, первый вариант более хайповый и более эмоциональный. Я не защищаю этого ОМОНовца, он поступил не правильно, но я за правду! Надо говорить всегда правду, ибо если в бочку меда сунуть ложку говна, получится бочка говна! И именно постоянная ложь отталкивает лично меня от оппозиционного движения - пи-з-дят как дышат!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 100)
43k
SAndre Полчаса назад
исключительно дебильное решение. Сама полезла, сама получила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84
Георгий Давыдов Час назад
Справедливости ради стоит заметить, что именно такие "неопасные старушки" в Уркаине и привели к власти Хунту. Ну и ещё "онижедети", конечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
260
Центаврианин Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
243
Schumacher 2 часа назад
некуй стоять на пути человека в форме если ты сам не в форме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр Schumacher Час назад
Правильно, нужно ещу ку делать перед господами. ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
243
Schumacher Александр 22 минуты назад
а ты думал что "Ку" шутка?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Robin Hood 2 часа назад
Каждый идущий на такой митинг будь готов отхватить физддюлей. Вне зависимости от пола. Хотя ... мелкий палицай ляпнул полную муйню.
Каждый идущий на такой митинг будь готов отхватить физддюлей. Вне зависимости от пола. Хотя ... мелкий палицай ляпнул полную муйню.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Robin Hood 2 часа назад
А эту дамочку офизДДюлили в славном городде Парыже. И не только ее одну. А каков был итого уже ищите сами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
Дима Новосельский 2 часа назад
Правильно сделал,жалко мало,не нравится,пусть в Амстердаме во время разгона митинга начнёт пристовать к полицейскому с вопросами,живо в башке копилку дубинкой зделают и не ботинком,а копытом лошадиным в живот наступят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora lem02 2 часа назад
А где интервью с пострадавшими правоохранителями? Нет?
Мля,на всю Россию нашли жертву полицейского беспредела на митинге, пнутую женщину. И раскручивают,раскручивают,раскручивают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora lem02 2 часа назад
Отмороженная либероидка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol 3 часа назад
женщина пришла в себя и НЕ СОБИРАЕТСЯ давать спуску мусорам....а, все их заискивания - коту под хвост...
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47
Племянник Путина 3 часа назад
поговорить это у подъезда, а на незаконном митинге можно только описдюлидца. что собственно и произошло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
245
Сергей 3 часа назад
На не законном митинге нет "женщин", "детей", "студентов" и т.д. есть только правонарушители
.
Это НАДО понимать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol Сергей 3 часа назад
он НИКОГДА не будет законным, при этих ворах...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora Vital Idol 2 часа назад
Как я понимаю скоро перейдем к террору как в начале 20 века?
Ну, там взрывать губернаторов, министров и уж тем более полисменов.
Все они путинские и воровские прихвостни.
Да,именно к этому либерда и ведет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
245
Сергей Mellivora 2 часа назад
Начинай!
Анонимность в сети интернет - иллюзия.
А карьера лагерного петуха, тоже карьера, для людей вашего круга.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
bum_er 3 часа назад
"Не *** стоять у нас на пути": боец Росгвардии посмеялся над получившей удар в живот женщиной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мегапихель bum_er 3 часа назад
Этот человек не сломался перед террористами до последней секунды жизни. Какая связь между теми кто вроде так же не ломается, но только перед женщинами и малолетками? Хотя как не ломается... стаканчиками чуть не убивают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Крымчанка bum_er 3 часа назад
НАСТОЯЩИЙ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lola 3 часа назад
"Не *** стоять у нас на пути": боец Росгвардии посмеялся над получившей удар в живот женщиной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
825
alex 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
gena 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Феникс 4 часа назад
НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ!

Метельте жестче.

У нас слишком мягкотелое, диванно-расслабленное общество. Его, конечно, пора привести в тонус.
Как в 1905.
Доходились с иконами к царю, дураки. А их пулеметами - вот тогда то все и поняли все.))

Верны путем идете. Я, лично, был бы несколько разочарован, если бы все обошлось примитивными люстрациями. Конечно то зверье, которое 20 лет куражится и обворовывает страну заслужило больше.

Вы прямым ходом идете к виселицам.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lola Феникс 3 часа назад
"Не *** стоять у нас на пути": боец Росгвардии посмеялся над получившей удар в живот женщиной
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мегапихель Lola 3 часа назад
На вашей картинке - правда. На моей - не правда!
На вашей картинке - правда. На моей - не правда!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мегапихель Феникс 3 часа назад
Радикальненько, но иногда действительно задаешься вопросом, что еще надо сделать, чтобы русский человек в край ох*ел от происходящего?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
iliaodin 4 часа назад
Такое впечатление, что после службы, вся омоновская и росгвардейская шваль сидит в интернете. Всё же, скоро вам всем пи.з.д.ец я так думаю. И тролям и прочему говну. Зае.б.а.ли уже всех донельзя. Воняет от вас, холопьё лакейское.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BiZ 4 часа назад
алкашка какая-то выползла. такие же около торговых центров выпрыгивают и пройти не дают..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир BiZ 4 часа назад
алкашка - мать твоя, которую трахнули в пьяном угаре, результатом являешься ты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мегапихель BiZ 3 часа назад
Ого, за 3 секунды в кадре оценить человека, его образ жизни и благосостояние - это круто! Вы экстрасенс или долдаёб? В экстрасенсов я не верю, если что.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Анатолий Тушов 4 часа назад
Что влагающий драгоценный камень в пращу, то воздающий глупому честь.Притчи 26:8
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
Виктор Слабодченко 4 часа назад
Цепной пёс пришёл махать хвостом, простите мол служба такая !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юр21 4 часа назад
Какие претензии к парню? Всё правильно, не лезь - будешь целый! А у тётки мозговой травмы не могло быть по определению, мозгов там нет, как и совести, иудины копеечки всегда боком выходят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 58 комментариев (из 605)
Создано устройство для совмещения игры в Mario Kart с фитнесом (видео) Создано устройство для совмещения игры в Mario Kart с фитнесом (видео) "Мне этот Навальный на х... не нужен": срывавшие с себя погоны лже-полицейские начали извиняться "Мне этот Навальный на х... не нужен": срывавшие с себя погоны лже-полицейские начали извиняться 23 января всех школьников и студентов обязали учиться 23 января всех школьников и студентов обязали учиться Зюганов о Навальном и Гапоне. Реакция соцсетей Зюганов о Навальном и Гапоне. Реакция соцсетей Реакция на реакцию Жириновского, высказавшегося о Навальном Реакция на реакцию Жириновского, высказавшегося о Навальном Что за беспредел творится в тиктоке Что за беспредел творится в тиктоке
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

644705



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
10 редчайших экзотических фруктов, о которых мало кто знает
12
59
10 редчайших экзотических фруктов, о которых мало кто знает
Реальность радует тщательно спрятанными сюрпризами
5
121
Реальность радует тщательно спрятанными сюрпризами
﻿
Набирающие популярность в сообществах
10 невероятных фактов о нашей планете
2
23
10 невероятных фактов о нашей планете
Массовая гибель аквариумных рыбок: причины, способы выявления, предупреждения и устранения проблемы
1
5
Массовая гибель аквариумных рыбок: причины, способы выявления, предупреждения и...
Полный бородач за годы президентства Трампа стал пышногрудой девушкой (5 фото)
Полный бородач за годы президентства Трампа стал пышногрудой девушкой (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#картинки#навальный#прикольные#девушки#смешные#на различный вкус#спорт
#фото#животные#интересное#приколы#кино#дети#дтп#Митинги#война#собака
#интересно#история#Россия#СССР#наука#люди#коты#автомир#Разное#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться