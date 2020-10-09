FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Политика 1982 поста • 716 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика 
Неизвестный выдал себя за Светлану Тихановскую и поучаствовал в заседании парламента

Неизвестный выдал себя за Светлану Тихановскую и поучаствовал в заседании парламента (5 фото)

Автор:
09 октября 2020 09:16
Сообщество : Политика
Метки: prank   белоруссия   дания   онлайн-совещание   парламент   политика   тихановская   
1971
5
Беспрецедентный случай подмены произошел в Дании. В ходе онлайн-трансляции неизвестный злоумышленник сорок минут обсуждал животрепещущие вопросы, в том числе ситуацию в Белоруссии, с членами парламента. Тот самый случай, когда Тихановскую можно заменить кем угодно, и это не сразу заметят?
×

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: prank   белоруссия   дания   онлайн-совещание   парламент   политика   тихановская   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Нихуахуа Час назад
Неизвестный хоть успел(а) номер карты продиктовать, куда "помощь белорусскому народу" скидывать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
589
Николай Полчаса назад
Я вот одного не понял, неизвестный или неизвестная? Они что даже пол "президента" Белоруссии не знают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Пачо Эррера Полчаса назад
Светлана Тихановская - сверхпопулярная фигура на Западе. Представительницу белорусской оппозиции принимают на высшем уровне главы многих государств. Она участвует в серьезных мероприятиях, раздает интервью и ведет себя как официально избранный президент страны.

С какого перепугу какую-то непонятно откуда вылезшую безработную шаболду без заслуг и достижений возят на Мерседесах с охраной и принимают на высшем уровне???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
323
Иван Стреляев Полчаса назад
Интересно кто-нибудь за кандратьева так сделает?) Или за Исинбаеву. Там сложно будет разгадать шпиона. Можно и пары слов не связывать, только мычать, ничего удивительного не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Kost 44 минуты назад
че то со всеми этими литвинскими президентами такая беда
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
568
Квантовый_слесарь_82 45 минут назад
Неизвестный выдал себя за Светлану Тихановскую и поучаствовал в заседании парламента
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
900
Radugananebe Час назад
Если обходится дешевле, то никакой разницы. Говорящие головы -пятачок за пучок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Заур Час назад
Остановите уже Лексуса и Вована
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Andrey Час назад
Неизвестный выдал себя за Светлану Тихановскую и поучаствовал в заседании парламента
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Artem Час назад
Сомнения в том, что это не она, начались, когда попросили комментарий...

Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Иванов Час назад
Кто эту домохозяйку знает? А кто про неё через год вспомнит? Кто помнит Перуанского? А он выдвигал себя в президенты СССР!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
ГородДомов 2 часа назад
это Не я !
народ признавайтесь .. кто ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
196
Nane First NameLast 2 часа назад
Где пруфы, Билли?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Schumacher Nane First NameLast Полчаса назад
Вилли, выше по тексту, https://www.ft.dk/da/aktuelt/nyheder/2020/10/falsk-personhttps://www.ft.dk/da/aktuelt/nyheder/2020/10/falsk-person
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
196
Nane First NameLast Schumacher Полчаса назад
Прошу прощения. Вопрос снимается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео) Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео) Белорусская таможня заподозрила "Гарри Поттера" в призывах к свержению Лукашенко Белорусская таможня заподозрила "Гарри Поттера" в призывах к свержению Лукашенко Хасиды устроили хоровод в аэропорту Минска Хасиды устроили хоровод в аэропорту Минска Лукашенко вступил в должность президента на закрытой инаугурации Лукашенко вступил в должность президента на закрытой инаугурации Оппозиция Белоруссии готовит для Лукашенко участь Милошевича Оппозиция Белоруссии готовит для Лукашенко участь Милошевича У Лукашенко новая проблема: приходится успокаивать 2 тысячи хасидов на границе с Украиной У Лукашенко новая проблема: приходится успокаивать 2 тысячи хасидов на границе с Украиной
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

63646



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Примеры убойной женской логики, которые ставят мужчин в тупик
4
302
Примеры убойной женской логики, которые ставят мужчин в тупик
Смешные мемы с котом, который всё опровергает
4
47
Смешные мемы с котом, который всё опровергает
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Быстротечная «Вечность»: почему закрыли перспективный фантастический сериал?
1
19
Быстротечная «Вечность»: почему закрыли перспективный фантастический сериал?
Краткосрочный визит, или Почему так быстро закрыли сериал «Визитеры»?
0
8
Краткосрочный визит, или Почему так быстро закрыли сериал «Визитеры»?
Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео)
Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#россия#авария#прикольные#автомобили#смешные#не уступил#инцидент#настроение
#юмор#прикол#интересно#дтп#авто авария#актеры#СССР#подборка#конфликт#пожар
#история#животные#интересное#кино#картинки#позитив#на различный вкус#разное#москва#природа

На что жалуетесь?

Вернуться