Неизвестный выдал себя за Светлану Тихановскую и поучаствовал в заседании парламента

Беспрецедентный случай подмены произошел в Дании. В ходе онлайн-трансляции неизвестный злоумышленник сорок минут обсуждал животрепещущие вопросы, в том числе ситуацию в Белоруссии, с членами парламента. Тот самый случай, когда Тихановскую можно заменить кем угодно, и это не сразу заметят?

0 Источник: Светлана Тихановская - сверхпопулярная фигура на Западе. Представительницу белорусской оппозиции принимают на высшем уровне главы многих государств. Она участвует в серьезных мероприятиях, раздает интервью и ведет себя как официально избранный президент страны.

0 Источник: Потому никто не удивился участию Тихановской в палламентском заседании в Дании. Вот только под видом экс-президента РБ был совершенно незнакомый человек.

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0 Источник: 8 октября на сайте датского органа власти появилось сообщение, из которого следовало, что в ходе онлайн-заседания по внешней политике страны принял участие злоумышленник, который под видом Тихановской подключился к эфиру. На встрече, в которой также обсуждались вопросы помощи демократии Белоруссии, у представительницы этого государства якобы возникли технические проблемы и она работала с отключенной камерой. Обсуждения длились около сорока минут, пока присутствующие не заметили, что что--то тут не так и не потребовали прекратить заседание. Парламентарии уверяют, что в ходе обсуждения не сказали ничего, что могло бы поставить внешнеполитическую ситуацию в Дании под угрозу, но сам факт проникновения на заседание постороннего лица выглядит пугающим. Председатель Совета по внешней политике говорит Мартин Лидегаард заявил, что "обеспокоен тем, что кто-то так просто мог подключиться к онлайн-собранию", а его заместитель Майкл Йенсен отметил, что впредь всех парламентариев обяжут включать видеокамеры во избежание повторения инцидента.

0 Источник: Интересно, когда заговорят о "руке Кремля"?