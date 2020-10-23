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"Кто ему пишет эти идиотские шутки?": реакция соцсетей на свежую метафору Путина

"Кто ему пишет эти идиотские шутки?": реакция соцсетей на свежую метафору Путина (16 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2020 11:23
Сообщество : Жить в России
Метки: все о росии   жить в россии   метафора   политика   путин   россия   шутка   
6679
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В ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» по видеосвязи, Владимир Путин предостерег недругов России, которые, по его мнению, ждут постепенного «затухания» страны, фразой «не простудиться бы на ваших похоронах». Что тут началось... ребята, заходите в пост.

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Метки: все о росии   жить в россии   метафора   политика   путин   россия   шутка   
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408
Владимир 2 часа назад
Шикарно сказано. Путину, что как всегда - респект!
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18
tj77 3 минуты назад
Как то не понятно кого хоронят? Как бы всем кто в здравом уме понятно что мы и наша страна в полной жопе. Будем надеяться что Затухающий запад).
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176
Алексей 5 минут назад
Простой человек при любой власти живёт...... Не очень. Зачем все эти реакции?
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1k
Chocolate Jesus Алексей 3 минуты назад
в странах золотого миллиарда живут нормально люди.
и наша страна, имея такие богатые ресурсы могла бы жить лучше всех.
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176
Алексей Chocolate Jesus 5 секунд назад
Ключевое слово.... Могли бы.
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450
Шел мимо 5 минут назад
Сидят два червяка отец и сын в куче навоза. И сын спрашивает:
- Пап а хорошо жить в банане?
- Да, сынок, очень хорошо, рай.
- Пап, а хорошо жить в яблоке?
- Да сынок, прекрасно, лафа.
- Пап, а почему мы в говне живем?
- Знаешь сынок, есть такое слово "Родина"!!!
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13k
Роман 6 минут назад
Уверен, в любой стране политиками культивируется поверье о величии государства и том как все остальные страны жаждут его погибели.
За тысячи лет ничего нового не придумано.
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3k
Lola 6 минут назад
"Кто ему пишет эти идиотские шутки?": реакция соцсетей на свежую метафору Путина
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115
Дмитрий Т 8 минут назад
Люди ждут затухания не России, а олигархата и клептократии. Но для мистера пу это одно и тоже.
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4k
Roman 13 минут назад
10 - ни одна падла спасибо врачам из Омска не сказала. Но они точно левой пяткой перекрестились, когда этого [мат] увезли.
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26k
Aleks 15 минут назад
хомячье всколыхнулось и завоняло. Анального лидера на вас нет
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3k
DNK 15 минут назад
И клоун старый, и шутки плоские...
Вова, сквозит в бункере? Не переживай - никто из порядочных людей тебя даже на похороны не пригласит. Твой удел - общаться теперь с такими же диктаторами, как и ты сам. Покашляешь на похоронах назарбаева, а потом лукашенко на твоих - и все. А так все хорошо начиналось...
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670
И 16 минут назад
Мне пофиг на шутки плешивого. Мне его нутро гебешное отвратительно. Такое не имеет права управлять страной.
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3k
Lola И 12 минут назад
Кто вас к электричеству допускает, не понятно...
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653
zu4ara Lola 4 минуты назад
Чтобы сделать человеку хорошо, сначала ему надо сделать плохо, а потом вернуть как было..
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1k
Outcast 16 минут назад
Судя по делам Путина главным врагом он считает именно Российский (Советский) народ.
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1k
Outcast 5 минут назад
И именно он в большинстве и уверен что Россия с 1990 года ослабла. Что подтверждает статистика.
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430
Evita Полчаса назад
Сказал отлично! Нам бы Путина, вместо наших тупых, бездарных педофилов и откровенных nazi в Латвии.
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388
пенс Полчаса назад
«Как бы не простудиться на ваших похоронах». И это говорит человек , который не вылезает из бункера из за коронавирус. Лучше бы рассказал о пандемии в России.
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11k
Алекс пенс 14 минут назад
Ну так ты расскажи нам.... Что у нас в России их вашего хохлосвинарника видно?
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388
пенс Алекс 10 минут назад
Дурачок, я гражданин России , поэтому я вижу какая фуйня здесь твориться. А теперь , объясните мне кремлеботы , когда вам ответить нечего , сразу переводите на Украину.
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8k
Antique computer пенс 3 минуты назад
Нам-то не заливай. Вас, рагуль, по испорченной русской речи издалека видно.
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234
Sergo Sz Полчаса назад
И почему это не на антифишках? Модеры фишек, АУ
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53k
7guest Полчаса назад
Да уж, Петросян отдыхает.
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5k
Bhaal 38 минут назад
Кремлетролли то расхрюкались. Маразматичный дед перл выдал.
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2k
Ilya Volodin Bhaal Полчаса назад
Тю, что таки запереживали - этот анекдот в Одессе рассказывали еще при Николае Первом.
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26k
Aleks Bhaal 12 минут назад
маразматичный дед в прямом смысле этого слова сейчас лидирует перед выборами в США. Что на это скажешь, хомяк анального?
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3k
Юра Гагарин 52 минуты назад
Стендап комик
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325
Oleg Юра Гагарин 37 минут назад
Паренёк,ты ошибся,- стендап комик президент другой страны.
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430
Evita Юра Гагарин 20 минут назад
Это вы о хохлятском, который своим членом наигрывал на пианино? Тот ещё, прости Господи, утырок...
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26k
Aleks Oleg 10 минут назад
нельзя так жестко хохла стебать... Они от такого сраться начинают
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7k
Тёплый Ламповый 56 минут назад
Вот так рассекретил своё слабое место, обыкновенная простуда - то, чего боится В.В.Путин больше всего
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2k
ваня панкин Час назад
да пребудет срач!!! щас начнется...
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636
Никита Час назад
По моему большинство людей которые находили остроумными высказывания вечно пьяного быдлана Ельцина,сейчас критикуют шутки Путина.
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