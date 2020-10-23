"Кто ему пишет эти идиотские шутки?": реакция соцсетей на свежую метафору Путина

Путин

1. сидя в бункере

2. прочёл по бумажке

3. что беспокоится, как бы не простудиться на чьих-то похоронах.



Всё, на сегодня твиттер закрывайте, ничего более смешного и идиотского вам тут уже не увидеть. pic.twitter.com/vhXr8I1XKj