"Кто ему пишет эти идиотские шутки?": реакция соцсетей на свежую метафору Путина

В ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» по видеосвязи, Владимир Путин предостерег недругов России, которые, по его мнению, ждут постепенного «затухания» страны, фразой «не простудиться бы на ваших похоронах». Что тут началось... ребята, заходите в пост.
1. Фрагмент выступления Путина, с которого все и началось
2. Как это происходит всегда, пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Те, кому понравилась шутка...
15. Уместно ли было такое высказывание, как считаете?
Путин— Проф. Преображенский (@prof_preobr) October 22, 2020
1. сидя в бункере
2. прочёл по бумажке
3. что беспокоится, как бы не простудиться на чьих-то похоронах.
Всё, на сегодня твиттер закрывайте, ничего более смешного и идиотского вам тут уже не увидеть. pic.twitter.com/vhXr8I1XKj
16. Еще один фрагмент выступления, к которому у пользователей соцсетей появились вопросы
Дед совсем плох.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) October 22, 2020
Хоть и читает по бумажке, а всё равно у него Германия и Федеративная Республика Германия - это две разные страны. pic.twitter.com/oVcDX5z1YM
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- Нововведения октября, которые напрямую скажутся на содержимом кошелька россиян
- "Значит правильные поправки": реакция соцсетей на заявление о незаконном "обнулении"
- Санкции за ржач над выводами об отравлении Навального: реакция соцсетей
- Александр Лукашенко на российские деньги готов построить порт... в России
- ФБК Навального - ВСЁ: реакция соцсетей на ликвидацию детища оппозиционера
57
Понравилось57
Новости партнёров
Загрузка...
и наша страна, имея такие богатые ресурсы могла бы жить лучше всех.
- Пап а хорошо жить в банане?
- Да, сынок, очень хорошо, рай.
- Пап, а хорошо жить в яблоке?
- Да сынок, прекрасно, лафа.
- Пап, а почему мы в говне живем?
- Знаешь сынок, есть такое слово "Родина"!!!
За тысячи лет ничего нового не придумано.
Вова, сквозит в бункере? Не переживай - никто из порядочных людей тебя даже на похороны не пригласит. Твой удел - общаться теперь с такими же диктаторами, как и ты сам. Покашляешь на похоронах назарбаева, а потом лукашенко на твоих - и все. А так все хорошо начиналось...