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Огромные архивы советских журналов, газет и документов: на случай, если вас замучила ностальгия

Огромные архивы советских журналов, газет и документов: на случай, если вас замучила ностальгия (17 фото)

Автор:
15 марта 2021 14:20
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   архив   важное   газеты   документы   журналы   полезное   
21104
17

Даже если ностальгия не замучила, а вам просто интересно, или нужно для какого-то дела, мы собрали для вас архивы разных советских журналов, газет, документов, которые вы можете посмотреть на досуге. Это интересно, правда. Сохрани себе и читай, чем жил советский человек, бери идеи, вспоминай, улыбайся и впитывай знания!

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Метки: Исторические факты   СССР   архив   важное   газеты   документы   журналы   полезное   
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1k
Максим 21 час назад
Я не понимаю ностальгии, глупое чувство. При том, что сам поклонник определенной манеры управления и распределения государственных (читай народных) благ. Не рекламой по телевизору, дескать, народное достояние (удивительно, что список представителей того народа, что прихватизировал достояние не прилагается, но на слуху), а когда реально идёт народу.
А картинки, нет в них ничего. Разве что лозунги актуальны по сей день.
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16k
RDen 2 минуты назад
у ЮТ (если не ошибаюсь) было ещё приложение в виде газеты-журнала с чертежами разных поделок...
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8k
_Giorgio_ 18 минут назад
Ну да, ностальгия, но сейчас уже не имеет никакого смысла это все читать
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13k
куджо 42 минуты назад
чет по большому второму архиву ссылка на скачивание битая ведет на другой сайт... Парус хотел почитать(
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190
Проезжий Час назад
От души благодарю. Нашел выпуски Пионера которые зачитывал до дыр 30+ годиков тому назад
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6k
dikijjim Час назад
ого сколько труда плюс)веселые картинки я был подписан ребенком 86--89год как в другой мир окунулся)особенно про приключения самоделкина)и друзей)
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1k
AndreyOnovamnado 2 часа назад
Огромные архивы советских журналов, газет и документов: на случай, если вас замучила ностальгияПосмотреть
Огромные архивы советских журналов, газет и документов: на случай, если вас замучила ностальгия
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920
Павел Астахов 3 часа назад
Спасибо от души
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−62
ваня каретный 3 часа назад
убогость
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591
ekolog67 3 часа назад
От души!
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2k
Азиз Ниязов 4 часа назад
Аж в груди защемило.
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1
Семен 6 часов назад
Молодец! Спасибо!
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12k
MrForstd 6 часов назад
Веселые картинки выпускали до 2010 года?
.
Вы понимаете, что у меня прошло 20 лет жизни с 1990 зря?
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495
Гарик 6 часов назад
Для меня выписывали веселые картинки, мурзилку, технику молодежи. Именно через ТМ я познакомился с фантастикой, как жанром. Любил последнюю страницу батиного советского спорта. Читал мамин журнал вокруг света. Как будто было совсем в другой жизни.
Когда собирали макулатуру, радовался когда попадался крокодил и чаян.
Это не просто ностальгия, это чёрт возьми какое-то дикое сожаление.
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808
Кролик-психопат 8 часов назад
Какие названия-то замечательные... Это вам не Пентхаус с Плейбоями и прочей шушерой.
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3k
Убийца Прохиндеев 8 часов назад
Хренасе пост, на вес золота. Я в свое время искал и не смог. СПАСИБО!!
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−34
Владимир 9 часов назад
ну не все...но очень многие из них я доставал из почтового ящика...
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621
СырныйКластер 12 часов назад
Парадокс. В совке самая крутая и центральная газета была Правда. А полного архива её нигде нет... Наводит на мысли.
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25k
Вован 12 часов назад
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2k
Седой Медведь 13 часов назад
Искал как-то в интернетах подшивки "Пионерки".
Нашёл только частично.
С пропущенными номерами, иногда десятки номеров.
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9k
An4aR 13 часов назад
Ну, автор, громадное спасибо за пост! Знаю, что мой дед публиковал карикатуры в "Крокодиле", буду искать.
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9k
Домашние хитрости An4aR 11 часов назад
Желаю Вам удачи в поиске. Ну и конечно же это достойно целого поста. С удовольствием посмотрел бы работы Вашего деда.
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