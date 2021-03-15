Даже если ностальгия не замучила, а вам просто интересно, или нужно для какого-то дела, мы собрали для вас архивы разных советских журналов, газет, документов, которые вы можете посмотреть на досуге. Это интересно, правда. Сохрани себе и читай, чем жил советский человек, бери идеи, вспоминай, улыбайся и впитывай знания!