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Даже если ностальгия не замучила, а вам просто интересно, или нужно для какого-то дела, мы собрали для вас архивы разных советских журналов, газет, документов, которые вы можете посмотреть на досуге. Это интересно, правда. Сохрани себе и читай, чем жил советский человек, бери идеи, вспоминай, улыбайся и впитывай знания!
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Весёлые картинки (до 2010 года)
Вокруг света
Весь "Юный техник"
Журнал "За рулем
Моделист-конструктор
Еще один огромный архив по ВСЕМ журналам
Большой архив советских газет
Топографические карты Генштаба СССР
Авторский пост
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А картинки, нет в них ничего. Разве что лозунги актуальны по сей день.
Вы понимаете, что у меня прошло 20 лет жизни с 1990 зря?
Когда собирали макулатуру, радовался когда попадался крокодил и чаян.
Это не просто ностальгия, это чёрт возьми какое-то дикое сожаление.
Нашёл только частично.
С пропущенными номерами, иногда десятки номеров.