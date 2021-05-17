Сегодня еще один декоративный элемент на чулках - французская пяточка привлекает к себе внимание. Но когда-то эта пяточка делалась исключительно из практических соображений - защита чулок от протирания, а также ноги от натирания. Пятку в чулках, которые были сшиты из ткани, делали двойную, а то и тройную - для защиты и усиления конструкции во избежание сползания. Это было самое уязвимое место, иногда оно было все штопанное-перештопанное. Позже в капроновых чулках также делали усиление не ступне и особенно на пятке.