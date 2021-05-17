Чулки - одно из самых любимых женщинами оружие обольщения. Но эта, казалось бы, простая вещь. имеет множество загадок. Например зачем чулки скатывали под коленки? А зачем их пришивали к трусам? И почему шатенками быть лучше, чем блондинками? Эти и еще несколько загадок сегодня в нашей рубрике "Теперь ты знаешь больше"
Выходить в свет без чулок - считалось моветоном. Чулки носили всегда и везде - в повседневной жизни, в любую погоду, включая в жару и даже на пляже. Но дамы, особенно молодые девушки были возмущены этим фактом. И, идя наперекор морали, чулки они надевали, но закатывали их под коленку - и приличия соблюдены и не так жарко. И эта новая мода буквально ворвалась в 20-е...
Появление в тех же 20-х нейлоновых чулок, а также все более укороченные платья, оголяющие ноги, привели к тому, что женщины озаботились бритьем ног. В богемных кругах заговорили о том, что волосы на женских ногах сродни проказе и называли их проклятием. Правда мода на бритые ноги входила в общество долго и с трудом - изначально дама с бритыми ногами считалась ветренной и легкодоступной.
Это сегодня стрелка на чулках дает определенный шарм женщине, визуально удлиняя и делая стройнее ее ноги. Но изначально, до изобретения, кругловязальных машин, чулки шили и сшивали сзади. Эта стрелка доставляла не мало неудобств дамам - она постоянно перекручивалась, сползала, но все-таки вошла в моду. А сегодня этот элемент является исключительно декоративным и создается специально.
Сегодня еще один декоративный элемент на чулках - французская пяточка привлекает к себе внимание. Но когда-то эта пяточка делалась исключительно из практических соображений - защита чулок от протирания, а также ноги от натирания. Пятку в чулках, которые были сшиты из ткани, делали двойную, а то и тройную - для защиты и усиления конструкции во избежание сползания. Это было самое уязвимое место, иногда оно было все штопанное-перештопанное. Позже в капроновых чулках также делали усиление не ступне и особенно на пятке.
Сегодня различные пяточки - скорее декоративный элемент
Вов времена Второй Мировой компания DuPont, выпускавшая капроновые чулки, была вынуждена передать свои заводы для производства стратегически важных в военный период изделий (купола и стропы парашютов, кабели для самолётов, тенты для грузовиков, рюкзаки, верёвки). Чулки стали бешенным дефицитом. Но и тут женщины нашли выход - они тонировали свои ноги, а затем специальным приспособлением рисовали стрелку на ноге, как бы показывая - я в чулках.. Компания «Max Factor» даже создала специальную краску светло-коричневого цвета: «жидкие чулки»
В данном вопросе есть два пути. Во-первых, изобретение колгот еще не состоялось, а женщинам хотелось носить мини-юбки. Именно они привели к тому, что женщину удаляли пояса для чулок, а сами чулки пришивали к трусам
Колготы были изобретены позже (кстати колготами их прозвали в СССР, исходя из чешского «kalhoty»). Дефицит этой продукции также привел наших дам к идее пришивать чулки к трусам...
Во времена тотального дефицита капроновых чулок - появление сползающей стрелки на них было сравни катастрофе. Женщины изобретали кучу разных присоленный для их штопки - крючки и машинки для поднятия петель. А у кого машинок не было, то для штопки применяли не только нити из уже "умерших" чулок, но и собственные волосы. А т.к. большинство чулок были телесного (коричневатого) цвета, то шатенкам с этой задачей было справиться легче.
Для ношения чулок применялся специальный пояс с пластиковыми зажимами, в которые вставлялся чулок и зажимался железкой. Иногда пластиковый, круглый держатель ломался и тогда под чулок подкладывали монетку или пуговицу и заводили ее в эту железку - так чулки держались
Верхняя полоска на чулках, за которую они крепятся к поясу, называется рант (борт при СССР). Это усиленная полоска, которая должна крепиться к чулку и поэтому придумали еще одну усиленную полосу, но менее темную, так называемый теневой рант, который соединяет сам чулок к бортом.
Замочная скважина, или так называемая финишная петля, расположена на борте чулок и является технологическим отверстием предназначенным для выворачивания чулка. Борт подворачивали и пришивали к чулку и чтобы не было видно шва, чулок выворачивали именно через это отверстие. Сегодня это декоративный элемент.
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(в детстве)
на мой вопрос - Если это не девчачья одежда, почему папа их не неосит?
мне так и не ответили тогда
- Идиот! Тебе так было некогда, что я не успела снять колготки!
А вот чулки - реально очень притягательная штучка, да....
Сколько людей, столько и мнений.
-(м) А я знаю что надо делать, чтобы были дети!
-(д) А я знаю что надо делать, чтобы не было детей