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10 невероятных загадочных историй о самом сексуальном оружии обольщения

10 невероятных загадочных историй о самом сексуальном оружии обольщения (18 фото)

Автор:
17 мая 2021 13:26
Сообщество : Исторические факты
Метки: Истоория   Исторические факты   загадки   интересное   мода   чулки   
27570
18

Чулки - одно из самых любимых женщинами оружие обольщения. Но эта, казалось бы, простая вещь. имеет множество загадок. Например зачем чулки скатывали под коленки? А зачем их пришивали к трусам? И почему шатенками быть лучше, чем блондинками? Эти и еще несколько загадок сегодня в нашей рубрике "Теперь ты знаешь больше"

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Метки: Истоория   Исторические факты   загадки   интересное   мода   чулки   
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58  комментариев
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4k
Интерактивный Конвертер 12 часов назад
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Владимир Час назад
меня то же заставляли носить колготки, правда шерстяные
(в детстве)

на мой вопрос - Если это не девчачья одежда, почему папа их не неосит?
мне так и не ответили тогда
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28k
a.fey 3 часа назад
- Ой. Я не думал, что ты была девочкой.
- Идиот! Тебе так было некогда, что я не успела снять колготки!
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7k
Barachek_Obachek 4 часа назад
Молодцы женщины, во все времена стараются выглядеть красивыми. Не ожидал даже, что дефицит продукции приводил наших дам к идее пришивать чулки к трусам. Я думал по старости своей, что мода, это не так давно и не так дёшево. А оно вон оно как. Сам конечно тоже модничал. Прищепками трико к майке цеплял. Но разве же кто на рыбалке оценит
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718
Ильич 5 часов назад
С Новым годом, пошёл нафиг
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13k
shuma_her 5 часов назад
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54
Andiks 6 часов назад
Автор научился склонять слово "чулок" правильно и решил нас порадовать. Ждем пост о носках.
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−40
ОлТоп 6 часов назад
Ну покажите же Сашку Грей в чулочках
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714
metrolog 7 часов назад
Когда и пост интересный и коменты
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75
Edvard Suchkov 8 часов назад
Я думал я один читал, но нет. Все коменты от мужиков.
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9k
Serg 8 часов назад
не сексуально, зато вкусно
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713
Олег Шишкин 8 часов назад
Женщины что только не придумают, лишь бы не показать себя настоящей, как есть. Уже противно видеть косметику на лице - надоел этот обман.
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9k
wild cat 9 часов назад
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602
taxcop 9 часов назад
Всегда был равнодушен к чулкам. Реально не понимаю, почему от них сходят с ума?))
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33
Сигизмунд Лазаревич taxcop 8 часов назад
Женщинам нравятся. Пусть носят.
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Leo 10 часов назад
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13k
Рафаэль Закиров 10 часов назад
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8k
Булат 10 часов назад
Paul Kelley - чулки и не только
Ссылка www.youtube.com
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5k
Олег 11 часов назад
Загадка № "Победитель конкурса"

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766
3,14здун-фантаст 11 часов назад
вот это ОРУЖИЕ, а то - для эстетов развлекуха
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518
dima 11 часов назад
Выкопал в деревне, думал брошка. Выходит барышня в чулках потеряла)
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1k
Виктор 11 часов назад
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