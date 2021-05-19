Ностальгический экскурс в мир алкоголя СССР. Часть 1: Коньяки

Да, продукты, консервы мы уже рассматривали - пора приняться за производство алкоголя. И начнем мы с благородного напитка - коньяка. Прошу не принимать пост как пропаганду алкоголя, это не более чем воспоминания о питие из Страны Советов и интересный экскурс в историю производств
Несомненно, производство алкоголя. а в частности коньяка, было налажено задолго до появления СССР. например Первые заводы по выработке коньяков были организованы на Кавказе (в Кизляре и Тбилиси в 1888 г. Сараджевым). В 1890 г. в Ереване Таировым был построен коньячный завод
Но мы поговорим о периоде Союза и возрождение коньячного производства в СССР началось в 1924 году - так начинался новый этап развития коньячного производства
В СССР коньяки изготовлялись в Армении, Азербайджане, Грузии, Молдавии, Узбекистане, в УССР (северная часть Одесской области), Чечено-Ингушской и Дагестанской АССР, Ставропольском крае.
Крупнейшие коньячные предприятия: Ереванский коньячный завод (Армения), Ханларский коньячный завод (Азербайджан), Тбилисский коньячный завод (Грузия), Бельцкий и Тираспольский коньячные заводы (Молдова), Одесский коньячный завод (Украина), Дербентский и Кизлярский коньячные заводы (Россия). В странах СНГ вырабатываются 88 наименований коньяков.
Коньяки, вырабатывавшиеся в различных районах СССР, отличались по составу:
Коньяки Азербайджанской ССР содержали значительное количество летучих веществ и альдегидов. Например (Азсовхозтрест): Юбилейный XXV крепостью 45% об. и с содержанием сахара 0,7%.
Коньяк Молдавской ССР характеризовались наименьшим содержанием летучих веществ и наивысшим дубильных и красящих веществ. Например (Молдвинтрест): Дойна крепостью 45% об., Молдова - 42% об.
Коньяки Грузинской ССР отличались сравнительно небольшим содержанием альдегидов и высоким содержанием летучих веществ; старые грузинские коньяки ароматичны, имеют гармоничный вкус с тонким оттенком ванили. (Самтрест): ОС - коньяк очень старый, готовится из отборных коньячных спиртов, выдержанных более 10 лет, Енисели, Юбилейный XX - крепостью 43% об., с содержанием сахара 0,7%, Греми - 45% об. и сахара 0,7%; Тбилиси - 43% юб. и сахара 0,7%..
В 1940 г. НКПП СССР был утвержден план развития коньячного производства в Советском Союзе. Было установлено, что коньячное производство является самостоятельной отраслью винодельческой промышленности, для которой должны изготовляться специальные вина, отвечающие требованиям получения из них высококачественных коньячных спиртов
В послевоенные годы коньячное производство получило заметное развитие и в республиках Средней Азии, главным образом в Узбекской ССР, в Ташкентской области (Хавастский и предгорные районы), а также в отдельных районах Сурхан-Дарьинской, Самаркандской, Бухарской и Кашка-Дарьинской областей.
Коньяки РСФСР: с большим содержанием альдегидов, летучих кислот и эфиров
Производство коньяка в СССР в 1958 г. составляло 1,16 млн. декалитров
Выработка коньяков в 1959-1965 гг. : 2,5 млн. дкл.
В зависимости от качества и сроков выдержки, применяемых при купажах коньячных спиртов, установлены следующие типы и марки советских коньяков.
Ординарные коньяки со сроком выдержки коньячных спиртов от 3 до 5 лет.
Три звездочки - из коньячных спиртов, выдержанных не менее 3 лет, крепостью 40% об., и с содержанием сахара 1,5%.
Четыре звездочки - из коньячных спиртов, выдержанных не менее 4 лет, крепостью 41% ,об. и с содержанием сахара 1,5%.
Пять звездочек - из коньячных спиртов, выдержанных не менее 5 лет, крепостью 42% об. и с содержанием сахара 1,5%.
Марочные коньяки (долголетней выдержки).
KB (коньяк выдержанный) - из коньячных спиртов, выдержанных от 6 до 7 лет, крепостью 42% об. и с содержанием сахара 1,2%.
КВВК (коньяк выдержанный высшего качества) - из коньячных спиртов, выдержанных от 8 до 10 лет, крепостью 45% об. и с содержанием сахара 0,7%.
КС (коньяк старый) - из коньячных спиртов, выдержанных свыше 10 лет, с содержанием сахара 0,7%.
Кроме предприятий (Росглаввино (Просковеи и совхоз Пролетарий), Молдглаввино, Азсовхозтрест (Азербайджан), Самтрест (Грузия), Трест Арарат (Армения) , коньяки выпускали также другие винзаводы Молдавии, Украины, Узбекистана, Дагестана.
Грузинские коньяки (срок выдержки, лет):
Абхазети 6, Варцихе 6—7, Греми 8—10, Казбеги10, ОС 10—12, Энисели 12—14, Тбилиси 17—20, Сакартвело 20, Вардзия 20—25
Армянские коньяки (срок выдержки, лет):
Ани 5—6, Юбилейный 10, Отборный 10, Двин 10, Ереван 10, Армения 10, Праздничный 15, Наири 20, Ахтамар 10
Азербайджанские коньяки (срок выдержки, лет):
Гянджа 6—7, Гек-Гель 6—8, Азербайджан 10, Баку 10, Москва 10, Юбилейный 10
Дагестанские коньяки (срок выдержки. лет):
КВ 6—7, Дербент 6—7, Лезгинка 6—7, Каспий 8, Кизляр 10, Нарын-Кала 10, Дагестан 13, Россия 15
Украинские коньяки (срок выдержки, лет]:
Тиса 6, Таврия 6—7, Коктебель 6—7, Славутич 8—10, Каховка 8—10, Карпаты 8—10, Аркадия10, Днипро 10, Крым 10, Черноморский 10, Одесса 11, Украина 12, Киев 15, Русь 20
Молдавские коньяки (срок выдержки, лет):
Калараш 7, Молдова 7, Нистру 7—8, Дойна 8—10, Букурия 10, Сюрпризный 10, Кишинёв 10—12, Праздничный 12, Лучезарный 13—14, Солнечный 18—20, Кодру 20.
Коньяки РСФСР (срок выдержки, лет):
Большой приз 6—7, Ставрополь 7—8, КВ 6—8, Вайнах 8—10, Эрзи 10 и другие.
Коньяк Армянской ССР (трест Арарат) резко выделялся среди других повышенным содержанием летучих веществ; старые коньяки Армении очень ароматичны, экстрактивны, имели хорошо развитый ванильный тон. Например: Юбилейный крепостью 43% об., Армения - 45% об., Двин - 50% об. с содержанием сахара 0,7%, Отборный - 42% об. и сахара - 1,2%, Ереван - 57% об. и сахара - 1,2%, Праздничный - 42% об. и сахара - 1,2%.
Если вам наш материал пришелся по душе, то мы продолжим рассказывать про вина, пиво, газировку и т.д.
Источник:
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Географические границы местности, в которой допускается производство коньяка, технология производства и само название «Коньяк» строго определены, регламентированы и закреплены многочисленными законодательными актами. Коньяк является исконно французским продуктом.
Крепкие напитки других стран, а также напитки, произведённые во Франции вне департамента Шаранта, даже если они получены дистилляцией виноградных вин, произведённых в регионе Новая Аквитания, не имеют права именоваться коньяком на международном рынке, такие напитки принято называть бренди.