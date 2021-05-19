Ностальгический экскурс в мир алкоголя СССР. Часть 1: Коньяки

Ординарные коньяки со сроком выдержки коньячных спиртов от 3 до 5 лет.

Три звездочки - из коньячных спиртов, выдержанных не менее 3 лет, крепостью 40% об., и с содержанием сахара 1,5%.

Четыре звездочки - из коньячных спиртов, выдержанных не менее 4 лет, крепостью 41% ,об. и с содержанием сахара 1,5%.