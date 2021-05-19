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Ностальгический экскурс в мир алкоголя СССР. Часть 1: Коньяки

Ностальгический экскурс в мир алкоголя СССР. Часть 1: Коньяки (30 фото)

Автор:
19 мая 2021 13:38
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   интересное   коньяки   ностальгия   производство   статистика   
964
30

Да, продукты, консервы мы уже рассматривали - пора приняться за производство алкоголя. И начнем мы с благородного напитка - коньяка. Прошу не принимать пост как пропаганду алкоголя, это не более чем воспоминания о питие из Страны Советов и интересный экскурс в историю производств

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Метки: Исторические факты   интересное   коньяки   ностальгия   производство   статистика   
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6  комментариев
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3k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Больше всего мне нравился молдавский "Аист". Никогда уже не попробовать. Жаль.
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13k
Александр 14 минут назад
Ну, не знаю... В конце 80-х для среднестатистического гражданина был просто "Коньяк"... В качестве "взятки/благодарности" за какие-либо услуги подходил любой...
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2k
Дрочер Полоумный 14 минут назад
Своё название напиток получил от имени города Коньяк (фр. Cognac), региона Новая Аквитания, департамента Шаранта, Франция. С окрестностями и самим городом Коньяк и связано появление этого алкогольного напитка.

Географические границы местности, в которой допускается производство коньяка, технология производства и само название «Коньяк» строго определены, регламентированы и закреплены многочисленными законодательными актами. Коньяк является исконно французским продуктом.

Крепкие напитки других стран, а также напитки, произведённые во Франции вне департамента Шаранта, даже если они получены дистилляцией виноградных вин, произведённых в регионе Новая Аквитания, не имеют права именоваться коньяком на международном рынке, такие напитки принято называть бренди.
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15k
Топпер Харли 56 минут назад
так какой лучший?! И где взять?!
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