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Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней

Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней (19 фото)

Автор:
17 мая 2021 21:27
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
907
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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8k
Вася Час назад
уникальные преинтереснейшиеся (знаю знаю, нет такого слова) подборки. но сколько найдётся народу на фишках оценивших пост по достоинству ?
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3k
Мангуст 16 минут назад
12. Девушка на втором плане так впечатлилась "портативным" приемником, что забыла разжечь костер и пытается что-то разогреть (или приготовить) над кучей сложенных веточек
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