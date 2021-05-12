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Мрачные тайны "сухого закона"

Мрачные тайны "сухого закона" (11 фото)

Автор:
12 мая 2021 09:41
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   интересно   история   неожиданно   прошлое   события   сухой закон.   сша   
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В алкоголе люди нередко находят утешение в тяжелые времена. "Сухой закон", введенный в США в 1920 году, лишил американцев этого утешения и обрек многих из них на очень, очень тяжелые времена. Многие мрачные тайны того времени до сих пор известны не всем.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   интересно   история   неожиданно   прошлое   события   сухой закон.   сша   
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