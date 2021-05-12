Мрачные тайны "сухого закона"

Амерканские конгрессмены, конечно, голосовали за сухой закон - но многие из них вовсе не были защитниками трезвости. Просто они считали, что закон для них не писан, и уж им-то рюмка-другая точно не повредит. Так что уже в 1920 году у конгрессменов появился свой доверенный булегер - ветеран I Мировой войны Джордж Кэссиди. Сначаоа его услугами воспользовался кто-то из Конгресса, затем неболтливого и эффективного спеца посоветовали коллегами.... Постепенно у Кэссиди появилось так много клиентов в Конгрессе, что кто-то из его покровителей потихоньку выделил ему кабинет в здании Конргесса, в котором Кэссиди принимал заказы и выдавал их получателям. Когда же афера вскрылась, и Кэссиди изгнали из здания Палаты общин, он перебрался в Сенат.

Кэссиди был арестован в 1929 году и некоторое время провел в тюрьме, а выйдя на свободу, уже после отмены сухого закона, работал на скромной должности на обувной фабрике. Он умер в 1967 году.