Впрочем, к услугам последних существуют достижения химпрома в виде пестицидов. А еще народные и природные средства. Тот же клопогон (цимицифугу) посадить: терпеть его не могут.

Чему учит нас эта история? Помнить о том, что клоп мал, да вонюч. Но кто не рискует, тот не ест ягоды. Да начнутся огородные игры!