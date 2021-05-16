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Ягодный клоп: Превращает поедание малины в русскую рулетку. Сидит в ягодах, откладывает в них яйца и жутко воняет

Ягодный клоп: Превращает поедание малины в русскую рулетку. Сидит в ягодах, откладывает в них яйца и жутко воняет (9 фото)

Автор:
16 мая 2021 13:02
Метки: интересно   насекомые   факты   
433
9

С нашими сегодняшними героями знакомы все, кто хоть раз дегустировал малину в процессе сбора, на даче или в лесу. Те несчастные теперь придирчиво осматривают каждую ягоду: нет ли там членистоногой приправы? Ягодные клопы не только партизанят сами, они и детей своих на месте ягод оставляют. Это ли не коварство!

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Метки: интересно   насекомые   факты   
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228
Sandmann 3 часа назад
Список стран, в которых уже столетиями употребляют насекомых в пищу:
Страны Азии: Таиланд, Китай, Япония, Камбоджа, Северная и Южная Корея
Страны Африки: Ботсвана, Гана, Уганда
Океания: Австралия, Новая Зеландия, Новая Гвинея
В странах Америки: Мексика, некоторые штаты США, Бразилия.
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16k
Александр Сучков Час назад
На даче в подмосковье они у нас отсутствуют совсем, не знаю почему, но специально не выводили. Повезло наверное. Но детство в деревне на тамбовщине дало незабываемое количество вкуса этих клоповых фекалий, один из самых противных вкусов детства))))
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12k
Anthonyus 2 часа назад
Пост хорош,но клопами пованивает
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6k
klop 3 часа назад
Вы мне ещё за Машеньку ответите

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