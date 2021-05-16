С нашими сегодняшними героями знакомы все, кто хоть раз дегустировал малину в процессе сбора, на даче или в лесу. Те несчастные теперь придирчиво осматривают каждую ягоду: нет ли там членистоногой приправы? Ягодные клопы не только партизанят сами, они и детей своих на месте ягод оставляют. Это ли не коварство!
В детстве мы незатейливо называли этих ребят клопами-вонючками, а официально они именуются щитниками — из-за характерной брони, прикрывающей тушку. Семейство клопов-щитников известно еще с кайнозоя. Сейчас оно просто огромное: насчитывает почти 5000 видов, причем в Европе тусует только 228, включая несколько вредителей сельского хозяйства. Ягодного клопа тоже к ним относят, хотя он не сильно много бедокурит. Скорее, мелко пакостит.
Итак, как выглядит эта напасть? Тельце взрослого насекомого чуть больше сантиметра. Плоское, так что давить гада бессмысленно — скорее ты получишь химическую атаку в лицо, чем навредишь бронированной букахе.
Несмотря на название, ягодный клоп с удовольствием ткнет свой хоботок и в зерновые, и в плодовые, и в декоративные культуры — сгодится реально все, что растет. Напившись сока, насекмыш ушуршит по своим делам, а растение покроется пятнами в местах проколов и будет медленно засыхать.
Но особую любовь, конечно, наш дружочек питает к ягодам, так что советуем вам быть осторожными при сборе вкусняшек на огороде. Хрустящий на зубах хитин можно и не заметить, чего не скажешь о сопровождающей парфюмерной композиции: в момент опасности наш герой яростно бздит. Благодаря чему клоп частенько уходит победителем: лучший бой тот, который не состоялся.
Выход боевых отравляющих веществ осуществляется из отверстий на груди, между первой и второй парой лапок. Амбре складывается из феромонов самого насекомого и продуктов распада растительных эфирных масел. Что поел — все в дело, такой вот хозяйственный клопишка.
За сезон вы можете познакомиться как минимум с двумя поколениями щитников. В апреле из-под палой листвы появляются взрослые перезимовавшие насекомые. Очухавшись от зимовки, они начинают усиленно питаться и, через некоторое время, пылко совокупляться.
Но в мае-июне клопы делают самую гадкую гадость. На реверсе листьев или прямо на ягодах они оставляют аккуратные кладки с яйцами. Особенно грустная ситуация с малиной — яйца ягодников очень похожи на подгнившие сегменты. Их можно даже не заметить.
Через месяц-два из них проклюнутся клопишки. Немного покучковавшись и утолив жажду общения, братья и сестры расползутся по растениям. Через полтора месяца, пройдя пять линек, новое поколение продолжит дело предков: сосать соки из растений и огородников.
Впрочем, к услугам последних существуют достижения химпрома в виде пестицидов. А еще народные и природные средства. Тот же клопогон (цимицифугу) посадить: терпеть его не могут.
Чему учит нас эта история? Помнить о том, что клоп мал, да вонюч. Но кто не рискует, тот не ест ягоды. Да начнутся огородные игры!
Источник:
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