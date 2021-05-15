Китайский зонд успешно приземлился на поверхность Марса

Сегодня КНР совершила крупный технологический прорыв и стала третьей страной, сумевшей посадить аппарат на Красную планету.
Национальное космическое управление КНР сообщило об успешной посадке на Марс своего первого исследовательского аппарата «Тяньвэнь-1». Вместе с посадочной платформой на планету прибыл марсоход «Чжужун», названный в честь китайского бога огня. Это знаменательное для китайской космонавтики событие приурочили к 100-летию основания коммунистической партии.
Посадка в районе южной части равнины Утопия получилась мягкой, хотя американские эксперты в 50% оценивали вероятность того, что из-за разряженной атмосферы Марса китайские инженеры не справятся с приземлением и аппарат разобьётся при посадке. К счастью, этого не случилось - инженеры отработали на отлично.
Китайское национальное космическое управление не вело прямой трансляции в ходе посадки и пока не предоставило фотографий с поверхности Марса, но продемонстрировало, как примерно проходила посадка:
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Китайская миссия «Тяньвэнь-1» стартовала летом 2020 года. Ее уникальность заключается в сложности - китайцам удалось отправить к Марсу сразу орбитальный корабль, посадочный модуль и марсоход. Такого еще никто не делал.
Китайский ровер «Чжужун», размеры и вес (240 кг) которого примерно совпадают с американскими марсоходами Spirit и Opportunity, рассчитан на 90 дней работы. Впрочем, если железо позволит, срок миссии будет продлен. Орбитальная станция, которая служит ретранслятором для передачи информации на Землю, проработает 3 года.
В задачи марсохода входят примерно те же цели, какие преследует американский ровер Perseverance - это изучение грунта, скальных пород, поиск воды и льда под поверхностью планеты при помощи специального радара.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил китайских коллег с успешной посадкой аппарата на Марс - на этот раз уже без шуток и мемов.
В следующем году к Марсу будет отправлена российско-европейская миссия ЭкзоМарс. Подтверждаем настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной.— РОГОЗИН (@Rogozin) May 15, 2021
В общем, сегодня Китай выдержал экзамен на звание великой космической державы, совершил крупный технологический прорыв и стал третьей страной, сумевшей посадить аппарат на Марс.
Источник:
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