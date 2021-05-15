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Китайский зонд успешно приземлился на поверхность Марса

Китайский зонд успешно приземлился на поверхность Марса (7 фото + 1 видео)

Автор:
15 мая 2021 15:29
Сообщество : Космос
Метки: Тяньвэнь-1   зонд   китай   марс   марсоход   посадка   
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Сегодня КНР совершила крупный технологический прорыв и стала третьей страной, сумевшей посадить аппарат на Красную планету.

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Метки: Тяньвэнь-1   зонд   китай   марс   марсоход   посадка   
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27  комментариев
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1k
Incognito 2 часа назад
Китайцы, которые снимают любой чих, вдруг не снимали отправку и тем более приземление своих лет. аппаратов?!?! Ну ну... Всё становится ясненьким....
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11k
ss 16 минут назад
Ну чтож... Остаётся только поздравить китайских товарищей.
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1k
Александр Полчаса назад
Чтобы Россия смогла посадить на Марс свой марсоход, нужно сначала посадить Рогозина.
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5k
TirAn 45 минут назад
Как там наш РогозКосмос поживает? Что то давно ничего не обещали...
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208
Nane First NameLast 49 минут назад
Там уже столько марсоходов. Они друг у друга не начнут пробы грунта и запчасти отбирать?
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179
wr2x2 Nane First NameLast 43 минуты назад
а если столкнуться - ДТП кто разруливать будет?
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208
Nane First NameLast wr2x2 Полчаса назад
Ну дык там натуральный вертолёт есть. Его попробуй поймай марсоходом. Ну и с высоты ему видней. Вот он пусть и разруливает ДТП.
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4k
RomaXz Час назад
Молодцы китайцы. Радует, что в изучении космоса есть прогресс
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862
Миша Час назад
Зачем им зонд на Марсе, из принципа?
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272
manul74 Миша Полчаса назад
проверить возможность доставки товара с aliexpress..
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1k
alex5450 Час назад
По сути вторая страна которая сумела успешно посадить аппарат на Марс. Советские "марсианские" достижения скорей слёзы, чем радость. Про российские лучше вообще промолчать.
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3k
Нескучный сад Час назад
Помнится мы ржали над китайцами. Типа, отсталая деревня... А оно вон как вышло.
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10k
Bill Час назад
Лучше бы слетали на Луну, в районы высадки Апполонов. И провели оттуда прямую трансляцию в ютуб, чтобы закончить, наконец, споры о том "были ли американцы на Луне"
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9k
uutb 2 часа назад
Как-то обидно за Росскосмос стало...
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179
wr2x2 ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 45 минут назад
но что? быстро на батуте прыгает?
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