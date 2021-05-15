Китайский зонд успешно приземлился на поверхность Марса

Китайский ровер «Чжужун», размеры и вес (240 кг) которого примерно совпадают с американскими марсоходами Spirit и Opportunity, рассчитан на 90 дней работы. Впрочем, если железо позволит, срок миссии будет продлен. Орбитальная станция, которая служит ретранслятором для передачи информации на Землю, проработает 3 года.

В задачи марсохода входят примерно те же цели, какие преследует американский ровер Perseverance - это изучение грунта, скальных пород, поиск воды и льда под поверхностью планеты при помощи специального радара.