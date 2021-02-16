Китайский зонд "Тяньвэнь-1" отправил свое первое видео с марсианской орбиты

Помимо поверхности планеты, на которой уже различимы кратеры, на видеокадрах можно увидеть крылья солнечной панели, направленную антенну, а также заметить вибрацию зонда в момент после зажигания двигателя.



Китайский зонд отправился в семимесячный путь прошлым летом. Запуск произошел примерно в то же время, что и запуски марсохода НАСА Perseverance и орбитального зонда Hope Космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов, оба из которых также направлялись на Марс.



Бортовые камеры небольшого зонда обеспечивают невероятный вид на поверхность Марса внизу. Кадры, выпущенные государственной телекомпанией CCTV, настолько подробны, что можно разглядеть отдельные кратеры и даже тонкую атмосферу планеты.