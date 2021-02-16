Китайский зонд "Тяньвэнь-1" отправил свое первое видео с марсианской орбиты

Китай опубликовал кадры выхода своего зонда "Тяньвэнь-1" на орбиту Марса 10 февраля в 19:52 по пекинскому времени. Аппарат совершил маневр замедления для захвата гравитационным полем планеты. На кадрах видно, как на черном фоне появляется поверхность Марса.
Помимо поверхности планеты, на которой уже различимы кратеры, на видеокадрах можно увидеть крылья солнечной панели, направленную антенну, а также заметить вибрацию зонда в момент после зажигания двигателя.
Китайский зонд отправился в семимесячный путь прошлым летом. Запуск произошел примерно в то же время, что и запуски марсохода НАСА Perseverance и орбитального зонда Hope Космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов, оба из которых также направлялись на Марс.
Бортовые камеры небольшого зонда обеспечивают невероятный вид на поверхность Марса внизу. Кадры, выпущенные государственной телекомпанией CCTV, настолько подробны, что можно разглядеть отдельные кратеры и даже тонкую атмосферу планеты.
Китайский зонд отправился в семимесячный путь прошлым летом. Запуск произошел примерно в то же время, что и запуски марсохода НАСА Perseverance и орбитального зонда Hope Космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов, оба из которых также направлялись на Марс.
Бортовые камеры небольшого зонда обеспечивают невероятный вид на поверхность Марса внизу. Кадры, выпущенные государственной телекомпанией CCTV, настолько подробны, что можно разглядеть отдельные кратеры и даже тонкую атмосферу планеты.
"Тяньвэнь-1", пятитонный орбитальный аппарат с посадочным устройством и марсоходом, работающим на солнечной энергии, вышел на марсианскую орбиту в среду 10 февраля.
240-килограммовый вездеход попытается приземлиться на поверхность Марса в мае. Если посадка пройдет успешно, он потратит около трех земных месяцев на изучение почвы и атмосферы Красной планеты - а Китай станет третьей страной, которая сумела мягко приземлиться на поверхность Марса (после СССР и США).
Запуск зонда "Тяньвэнь-1" - еще одно свидетельство огромных космических амбиций Китая. Если все пойдет по плану, страна уже в следующем году установит на орбите Земли собственную космическую станцию.
Другими словами, гонка началась. Две мировые державы сражаются друг с другом, и если попытки Китая исследовать поверхность Марса окажутся удачными, космическая гонка может оказаться более близкой, чем ожидалось.
Другими словами, гонка началась. Две мировые державы сражаются друг с другом, и если попытки Китая исследовать поверхность Марса окажутся удачными, космическая гонка может оказаться более близкой, чем ожидалось.
These time lapse videos from China’s Tianwen 1 mission show the craft’s arrival at Mars on Feb. 10.— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) February 15, 2021
The first clip shows vibrations from Tianwen 1’s main engine on the probe's directional antenna during the critical orbit insertion maneuver.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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