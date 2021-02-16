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Китайский зонд "Тяньвэнь-1" отправил свое первое видео с марсианской орбиты

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" отправил свое первое видео с марсианской орбиты (4 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2021 14:37
Сообщество : Космос
Метки: Марс Космос   видео из космоса   зонд   из космоса   исследование космоса   китай   красная планета   марс   
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Китай опубликовал кадры выхода своего зонда "Тяньвэнь-1" на орбиту Марса 10 февраля в 19:52 по пекинскому времени. Аппарат совершил маневр замедления для захвата гравитационным полем планеты. На кадрах видно, как на черном фоне появляется поверхность Марса.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Марс Космос   видео из космоса   зонд   из космоса   исследование космоса   китай   красная планета   марс   
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3k
aed Час назад
Напомнило )
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Arthur 36 минут назад
Такую гонку одобряю, всё лучше чем гонка вооружений
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робт Arthur 2 минуты назад
а это точно гонка?
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1k
ALEX Час назад
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