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Китайцы сфотографировали Марс

Китайцы сфотографировали Марс (7 фото)

Автор:
10 марта 2021 08:30
Сообщество : Космос
Метки: Тяньвэнь-1   исследование   китай   космос   марс   снимки   фотографии   
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Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" прислал на Землю результаты первого месяца своей работы на поверхности Марса - невероятно четкие и подробные снимки поверхности Красной планеты.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Тяньвэнь-1   исследование   китай   космос   марс   снимки   фотографии   
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2  комментария
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39k
Александр Час назад
Молодцы китайцы всё-таки
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5k
z0_0b Полчаса назад
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