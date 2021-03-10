Китайцы сфотографировали Марс

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Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" прислал на Землю результаты первого месяца своей работы на поверхности Марса - невероятно четкие и подробные снимки поверхности Красной планеты.
Китайский аппарат "Тяньвэнь-1", работающий на орбите Марса, прислал первую серию фотографий Красной планеты, сделанных за первый месяц работы. В настоящее время межпланетный аппарат разместился на "парковочной" орбите и в ближайшие несколько месяцев будет выжидать удачного момента, чтобы выслать на планету марсоход. Сделанные им фотографии представило Китайское национальное космическое агентство.
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"Тяньвэнь-1" - один из трех аппаратов, которые будут работать на Марсе в 2021 году. Еще две миссии осуществили США и ОАЭ. Китайский аппарат - единственный, включающий в себя как орбитальный комплекс, так и марсоход для высадки на поверхность планеты. Присланные снимки - два черно-белых и один цветной - помогут Китайскому национальному космическлму агентству создать подробную карту поверхности Марса и подобрать наилучшее место для безопасной посадки марсохода.
Цветной снимок был сделан камерой среднего разрешения. На нем - район северного полюса Красной планеты. Два черно-белых снимка были сделаны камерой высокого разрешения - до 0,7 метра - с высоты 330 километров. Высокое разрешение позволяет четко снимать небольшие объекты - маленькие кратеры, хребты, дюны. те". Он останется на ней в течение приблизительно трех месяцев, после чего попытается осуществить высадку марсохода на поверхность.
Аппарат "Тяньвэнь-1" получил свое название от древней китайской поэмы. В переводе оноозначает "Вопросы о небесной истине".
Фотоснимки были сделаны после того, как ппарат занял место на запланированной "парковочной орбите". Он останется на ней примерно в течение трех месяцев, после чего сделает попытку посадки марсохода на поверхность планеты. Все это время он будет составлять карту поверхности Марса, используя камеры и иные сенсоры для сбора данных, особенно - о потенциально удобных местах для посадки. Если она удастся, Китай станет первой после США страной, высадившей свой исследовательский аппарат на Марс. Китайский марсоход на солнечных батареях размером с машину для гольфа будет искать подземную воду и другие свидетельства того, что на Марсе, возможно, существовала микроскопическая жизнь.
Аппарат "Тяньвэнь-1" получил свое название от древней китайской поэмы. В переводе оноозначает "Вопросы о небесной истине".
Фотоснимки были сделаны после того, как ппарат занял место на запланированной "парковочной орбите". Он останется на ней примерно в течение трех месяцев, после чего сделает попытку посадки марсохода на поверхность планеты. Все это время он будет составлять карту поверхности Марса, используя камеры и иные сенсоры для сбора данных, особенно - о потенциально удобных местах для посадки. Если она удастся, Китай станет первой после США страной, высадившей свой исследовательский аппарат на Марс. Китайский марсоход на солнечных батареях размером с машину для гольфа будет искать подземную воду и другие свидетельства того, что на Марсе, возможно, существовала микроскопическая жизнь.
Совсем недавно с такой же миссией на Марс прибыл аппарат НАСА Perseverance, который приземлился в дельте древней реки в кратере Джезеро.
Приземление китайского аппарата планируется осуществить с помощью парашюта, реактивных ракети и подушек безопасности. На данный момент предварительным местом посадки называют обширную каменистую равнину Утопия Планития, где в 1976 году приземлился аппарат НАСА "Викинг-2".
Приземление китайского аппарата планируется осуществить с помощью парашюта, реактивных ракети и подушек безопасности. На данный момент предварительным местом посадки называют обширную каменистую равнину Утопия Планития, где в 1976 году приземлился аппарат НАСА "Викинг-2".
"Тайвэнь-1" - самая амбициозная миссия быстро развивающейся космической программы Китая. Первый китайский астронавт побывал в космосе в 2003 году, а уже в 2019-м Китай стал первой страной, посадившей спускаемый вездеход на малоизученной темной стороне Луны. В 2020-м китайский космический аппарат впервые с 1970-х доставил на Землю лунный грунт. В настоящее время Китай строит свою космическую станцию и уже объявил о начале программы подготовки астронавтов, которые уже в этом году будут участвовать в первой экспедиции на станцию, в которой примут участие четыре человека. Базовый модуль станции под названием "Тянхе" должен быть запущен в космос уже в следующем месяце.
Тяжелая ракета Long March-5B Y2, которая будет запускать его, уже доставлена для сборки и испытаний на стартовую площанку Венчанг в южной провинции Хайнань. Ее запуск станет первой из 11 миссий по строительству станции, которое предполагается завершить за два года, к концу 2022 года. Еще два модуля будут доставлены к будущей станции позднее. Для участия в строительных миссиях проходят подготовку 12 космонавтов. В их числе - как те, кто уже бывал в космосе, так и новички. Есть в команде и женщины.
В ключевом модуле во время строительства могут жить до трех человек, которым, в частности, придется заниматься пристыковкой к специальным шлюзам двух будущих научных модулей. Космонавты смогут оставаться на полностью собранной станции до 6 месяцев - такую же норму имеет и МКС.
Тяжелая ракета Long March-5B Y2, которая будет запускать его, уже доставлена для сборки и испытаний на стартовую площанку Венчанг в южной провинции Хайнань. Ее запуск станет первой из 11 миссий по строительству станции, которое предполагается завершить за два года, к концу 2022 года. Еще два модуля будут доставлены к будущей станции позднее. Для участия в строительных миссиях проходят подготовку 12 космонавтов. В их числе - как те, кто уже бывал в космосе, так и новички. Есть в команде и женщины.
В ключевом модуле во время строительства могут жить до трех человек, которым, в частности, придется заниматься пристыковкой к специальным шлюзам двух будущих научных модулей. Космонавты смогут оставаться на полностью собранной станции до 6 месяцев - такую же норму имеет и МКС.
По сведениям из китайских источников, станцию планируется использовать в течение 15 лет, так что она с большой вероятностью переживет МКС. Кроме того, Китай, судя по всему, ведет работу по созданию многоразового космического аппарата по типу американского "шаттла", хотя даты возможного окончания работ пока не называются.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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