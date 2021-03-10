Китайцы сфотографировали Марс

"Тайвэнь-1" - самая амбициозная миссия быстро развивающейся космической программы Китая. Первый китайский астронавт побывал в космосе в 2003 году, а уже в 2019-м Китай стал первой страной, посадившей спускаемый вездеход на малоизученной темной стороне Луны. В 2020-м китайский космический аппарат впервые с 1970-х доставил на Землю лунный грунт. В настоящее время Китай строит свою космическую станцию и уже объявил о начале программы подготовки астронавтов, которые уже в этом году будут участвовать в первой экспедиции на станцию, в которой примут участие четыре человека. Базовый модуль станции под названием "Тянхе" должен быть запущен в космос уже в следующем месяце.

Тяжелая ракета Long March-5B Y2, которая будет запускать его, уже доставлена для сборки и испытаний на стартовую площанку Венчанг в южной провинции Хайнань. Ее запуск станет первой из 11 миссий по строительству станции, которое предполагается завершить за два года, к концу 2022 года. Еще два модуля будут доставлены к будущей станции позднее. Для участия в строительных миссиях проходят подготовку 12 космонавтов. В их числе - как те, кто уже бывал в космосе, так и новички. Есть в команде и женщины.

В ключевом модуле во время строительства могут жить до трех человек, которым, в частности, придется заниматься пристыковкой к специальным шлюзам двух будущих научных модулей. Космонавты смогут оставаться на полностью собранной станции до 6 месяцев - такую же норму имеет и МКС.