НАСА показала полет Ingenuity в облаке пыли

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НАСА показало полет над Красной планетой вертолетного марсохода Ingenuity в необычном ракурсе. Специалисты агентства наложили на записть фильтр движения, чтобы зафиксировать облака пыли, которые вздымает на поверхности Марса движущийся аппарат.
НАСА показало новое видео марсохода-вертолета Ingenuity с наложенным «фильтром движения». На видео видно, как вертолет летит над поверхностью Марса, а вокруг него вздымаются клубы пыли.
Изначально Ingenuity был отправлен на Красную планету для «технической демонстрации», без специфической научной миссии. Но теперь НАСА заявляет, что его работа может помочь ученым лучше разобраться в том, как пыль циркулирует в атмосфере Красной планеты. На видео, снятом камерой Mastcam-Z марсохода Perseverance, видны шлейфы марсианской пыли, созданные Ingenuity при взлете и посадке.
Изначально Ingenuity был отправлен на Красную планету для «технической демонстрации», без специфической научной миссии. Но теперь НАСА заявляет, что его работа может помочь ученым лучше разобраться в том, как пыль циркулирует в атмосфере Красной планеты. На видео, снятом камерой Mastcam-Z марсохода Perseverance, видны шлейфы марсианской пыли, созданные Ingenuity при взлете и посадке.
После успешного полета вертолета над Марсом в понедельник, 19 апреля, НАСА назвало место полета «полем братьев Райт» в честь изобретателей самолета. Лаборатория реактивного движения НАСА заявляет, что теперь они будут доводить 1,5-килограммовый вертолет «до предела» его технических возможностей, совершая серию полетов, которая продлится до начала мая.
Полет, по мнению НАСА, прошел безупречно. Это был плавный взлет при небольшом порыве попутного ветра при подъеме на большую высоту. Полет прошел максимально стабильно, с минимальным отскоком при приземлении.
Видеозаписи с фильтром движения, показывающие пыль вокруг корабля, могут помочь НАСА, поскольку в будущем агентство планирует построить более крупные и совершенные вертолеты для исследования Марса. Наряду с видео полета, Ingenuity также сделала снимок, показывающий момент, когда его опорные лапы снова коснулись земли после исторического полета, который специалисты сравнивают с полетом братьев Райт. Паря в атмосфере Марса, Ingenuity делал 30 снимков в секунду, чтобы отслеживать свой собственный путью Одно из изображений показывает момент перед тем, как его ноги вот-вот коснутся земли.
Видеозаписи с фильтром движения, показывающие пыль вокруг корабля, могут помочь НАСА, поскольку в будущем агентство планирует построить более крупные и совершенные вертолеты для исследования Марса. Наряду с видео полета, Ingenuity также сделала снимок, показывающий момент, когда его опорные лапы снова коснулись земли после исторического полета, который специалисты сравнивают с полетом братьев Райт. Паря в атмосфере Марса, Ingenuity делал 30 снимков в секунду, чтобы отслеживать свой собственный путью Одно из изображений показывает момент перед тем, как его ноги вот-вот коснутся земли.
Полеты на Марс особенно сложны из-за того, что плотность его атмосферы составляет всего один процент от земной, и хотя гравитация здесь равна лишь трети земной, она лишь частично компенсирует разреженность атмосферы. В таких условиях для полета вертолет должен быть сверхлегким и чрезвычайно быстро вращать лопастями для достижения подъемной силы. Во время тестового полета лопасти вращались со скоростью до 2500 оборотов в минуту - в пять раз быстрее, чем вращаются вертолетные лопасти на Земле, где частота их вращения у разных типов вертолетов составляет от 250 до 500 оборотов в минуту. Это позволяло Ingenuity парить на высоте 4 метров над землей.
«Удивительно, что этот вертолет пролетел сотни, если не тысячи километров, но всегда в симуляторах, - сказал Говард Фьяр Грип, главный пилот Ingenuity. Вертолет высотой 40 сантиметров и шириной 1,5 метра следующие две недели попытается совершить еще четыре испытательных полета на большие расстояния и на большую высоту. В этом первом историческом полете ingenuity благополучно разогнал свои винты до 2500 об / мин, поднялся на высоту 4 метров, завис в течение 30 секунд и затем благополучно приземлился на поверхность. МиМи Аунг, менеджер проекта винтокрылого аппарата, ожидает, что вертолет «достигнет своего предела» в финале заключительного летного испытания, вероятно, врезавшись в поверхность Марса.
По словам Аунг, она почувствовала, как у нее бегут мурашки по коже, когда смотрела кадры первого успешного полета вертолета после шести лет испытаний и долгого путешествия к Марсу. «Мы стараемся двигаться дальше и быстрее, и сейчас наши модели соответствуют тому, что мы видели в полетной камере, - говорит она, - но мы хотим идти против ветра, мы хотим подвергать испытанию скорость, и в конечном итоге мы ожидаем, что вертолет достигнет своего предела. Речь идет о поиске неизвестных, которые мы не можем моделировать, и мы действительно хотим знать, каковы пределы его технических возможностей, поэтому мы будем сознательно расширять границы».
Успех летательного аппарата на другой планете поможет инженерам НАСА подготовиться к планетарным миссиям с бортовым компонентом. Главный инженер Mars Helicopter Боб Баларам уверен: в ближайшие годы на Марсе будет летать вертолет в 15 раз тяжелее Ingenuity. По его словам, с будущей миссией на Марс может полететь вертолет весом до 20 килограммов, способный нести до 4 килограммов научного оборудования, однако эти цифры вряд ли увеличатся. «Ранние проектные работы показали, что требуется нам для эксплуатации подобной техники, - говорит он. - Но при слишком громоздких размерахупаковка лопастей становится довольно неудобной, поэтому в ближайшей перспективе это нецелесообразно».
Успех летательного аппарата на другой планете поможет инженерам НАСА подготовиться к планетарным миссиям с бортовым компонентом. Главный инженер Mars Helicopter Боб Баларам уверен: в ближайшие годы на Марсе будет летать вертолет в 15 раз тяжелее Ingenuity. По его словам, с будущей миссией на Марс может полететь вертолет весом до 20 килограммов, способный нести до 4 килограммов научного оборудования, однако эти цифры вряд ли увеличатся. «Ранние проектные работы показали, что требуется нам для эксплуатации подобной техники, - говорит он. - Но при слишком громоздких размерахупаковка лопастей становится довольно неудобной, поэтому в ближайшей перспективе это нецелесообразно».
Стив Юрчик, исполняющий обязанности директора НАСА, объявил этот полет «началом совершенно новой методики исследования планет». «Это начало совершенно нового типа исследования планет, и мы будем наращивать успех и думать о том, как мы можем использовать его в будущих миссиях на Марс», - сказал он на пресс-конференции после полета.
Вертолет-марсоход Ingenuity прибыл в кратер Джезеро 18 февраля после восьмимесячного путешествия на расстояние более 500 миллионов километров. Путешествие он совершил в трюме аппарата Perseverance. После приземления космический корабль сбросил дрон на землю, чтобы Ingenuity мог подготовиться к своему первому полету.
Вертолет-марсоход Ingenuity прибыл в кратер Джезеро 18 февраля после восьмимесячного путешествия на расстояние более 500 миллионов километров. Путешествие он совершил в трюме аппарата Perseverance. После приземления космический корабль сбросил дрон на землю, чтобы Ingenuity мог подготовиться к своему первому полету.
Поскольку ingenuity разработан для автономной работы, НАСА не сможет управлять вертолетом удаленно, - специалистам агентства придется полагаться при управлении полетом исключительно на бортовой искусственный интеллект. Проблемы с управляемостью связаны, прежде всего, с гигантским расстоянием между Землей и Марсом - чтобы получить радиосигнал на Земле, требуется более 11 минут.
Маловероятно, что будущие версии вертолета будут управляться людьми, если, конечно, они не будут отправлены на планету вместе с первой человеческой миссией в 2035 году. В НАСА пояснили, что технология, испытанная на этом марсианском коптере, может позволить в будущем помочь в исследовании местности как марсоходам, так и людям. «Он также может достигнуть труднодоступных скал, на которые не поднимется вездеход, - говорит представитель НАСА . - Теперь в нашем распоряжении есть совершенно новый способ исследовать инопланетную местность в нашей Солнечной системе».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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