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НАСА показала полет Ingenuity в облаке пыли

НАСА показала полет Ingenuity в облаке пыли (9 фото + 1 видео)

Автор:
23 апреля 2021 08:30
Сообщество : Космос
Метки: ingenuity   nasa   видео   интересно   космос   марс   марсианская пыль   марсоход   
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НАСА показало полет над Красной планетой вертолетного марсохода Ingenuity в необычном ракурсе. Специалисты агентства наложили на записть фильтр движения, чтобы зафиксировать облака пыли, которые вздымает на поверхности Марса движущийся аппарат.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ingenuity   nasa   видео   интересно   космос   марс   марсианская пыль   марсоход   
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3  комментария
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Пётровыч 15 минут назад
И насколько его батареи хватает? Скиньте пожалуйста ссылку где купить?!
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