НАСА показала полет Ingenuity в облаке пыли

По словам Аунг, она почувствовала, как у нее бегут мурашки по коже, когда смотрела кадры первого успешного полета вертолета после шести лет испытаний и долгого путешествия к Марсу. «Мы стараемся двигаться дальше и быстрее, и сейчас наши модели соответствуют тому, что мы видели в полетной камере, - говорит она, - но мы хотим идти против ветра, мы хотим подвергать испытанию скорость, и в конечном итоге мы ожидаем, что вертолет достигнет своего предела. Речь идет о поиске неизвестных, которые мы не можем моделировать, и мы действительно хотим знать, каковы пределы его технических возможностей, поэтому мы будем сознательно расширять границы».

Успех летательного аппарата на другой планете поможет инженерам НАСА подготовиться к планетарным миссиям с бортовым компонентом. Главный инженер Mars Helicopter Боб Баларам уверен: в ближайшие годы на Марсе будет летать вертолет в 15 раз тяжелее Ingenuity. По его словам, с будущей миссией на Марс может полететь вертолет весом до 20 килограммов, способный нести до 4 килограммов научного оборудования, однако эти цифры вряд ли увеличатся. «Ранние проектные работы показали, что требуется нам для эксплуатации подобной техники, - говорит он. - Но при слишком громоздких размерахупаковка лопастей становится довольно неудобной, поэтому в ближайшей перспективе это нецелесообразно».