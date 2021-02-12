Китайский зонд «Тяньвэнь-1» прислал свое первое видео с орбиты Марса

Два дня назад беспилотный аппарат успешно вышел на первичную эллиптическую орбиту Марса. Китайские специалисты ожидают, что уже в мае посадочный модуль окажется на поверхности Красной планеты.
Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу") прислал на Землю первое видео, сделанное с орбиты Марса.
Зонд, двигаясь к темной стороне планеты, запечатлел особенности рельефа - огромные кратеры на освещенной Солнцем поверхности Марса.
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Ранее, 7 февраля, "Тяньвэнь-1" прислал на Землю фотографию Марса в широком разрешении. На снимке хорошо видны Ацидалийская равнина, равнина Хриса, плато Меридиана, кратер Скиапарелли и долина Маринер.
10 февраля китайский зонд успешно вышел на первичную эллиптическую орбиту Марса. Китайские специалисты ожидают, что уже в мае аппарат совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия. Предполагается, что на этом участке планеты на поверхность могли выходить грунтовые воды.
Снимок "Викинга-2", сделанный в этом районе в 1979 году. На фотографии отчетливо виден иней
После посадки марсоход займется изучением грунта, ионосферы и климата Красной планеты.
"Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля 2020 с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Масса аппарата составляет 5 тонн - 1,3 тонны из которых приходится на посадочный модуль и 3,7 тонны на орбитальную станцию.
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пока свершится, я сопьюсь уже 10 раз
Вспомнил тут почему-то ...
" Помимо ученых, мало кто способен представить себе всю чудовищную изолированность солнечной системы. Солнце, его крохотные планеты, пылинки астероидов и бесплотные кометы плывут в беспредельной пустоте, почти непостижимой для воображения. За орбитой Нептуна, насколько мы можем судить, простирается пустое пространство, лишенное тепла, света и звука, абсолютная пустота, миллион миль, повторенный двадцать миллионов раз, таково наименьшее расстояние, которое нужно пересечь, чтобы достичь ближайшей звезды. И за исключением немногих комет менее материальных, чем тончайшее пламя, на памяти человечества ничто не пересекало бездны этого пространства, пока в самом начале XX века не появилось это неизвестное блуждающее тело ..."