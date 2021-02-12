FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Космос 459 постов • 247 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Космос 
Китайский зонд «Тяньвэнь-1» прислал свое первое видео с орбиты Марса

Китайский зонд «Тяньвэнь-1» прислал свое первое видео с орбиты Марса (4 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2021 16:42
Сообщество : Космос
Метки: Тяньвэнь-1   видео   вода   исследования   марс   марсоход   
2001
4
1

Два дня назад беспилотный аппарат успешно вышел на первичную эллиптическую орбиту Марса. Китайские специалисты ожидают, что уже в мае посадочный модуль окажется на поверхности Красной планеты.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: Тяньвэнь-1   видео   вода   исследования   марс   марсоход   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Опаньки 2 часа назад
давайте уже высаживаться людьми, надоели уже...

пока свершится, я сопьюсь уже 10 раз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Свирепый Бамбр Опаньки 2 часа назад
Точно! А то высаживаются как свиньи!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
917
Геннадий Николаевич Казаков 9 минут назад
Удивительно вообще, когда начинаешь представлять как он далеко от нас ...
Вспомнил тут почему-то ...
" Помимо ученых, мало кто способен представить себе всю чудовищную изолированность солнечной системы. Солнце, его крохотные планеты, пылинки астероидов и бесплотные кометы плывут в беспредельной пустоте, почти непостижимой для воображения. За орбитой Нептуна, насколько мы можем судить, простирается пустое пространство, лишенное тепла, света и звука, абсолютная пустота, миллион миль, повторенный двадцать миллионов раз, таково наименьшее расстояние, которое нужно пересечь, чтобы достичь ближайшей звезды. И за исключением немногих комет менее материальных, чем тончайшее пламя, на памяти человечества ничто не пересекало бездны этого пространства, пока в самом начале XX века не появилось это неизвестное блуждающее тело ..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Bubba_Wash Час назад
не красный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
301
Nane First NameLast Bubba_Wash 39 минут назад
И американских марсоходов не видно. Китайский Голливуд. Рогозин был прав. Без батута - никуда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ermolai Час назад
Китайцы, конечно, молодцы, но видеокамеры устанавливать им еще надо поучиться. Я человек далекий от постройки космических аппаратов, может чего и не догоняю, но что мешает установить камеру так, чтобы не была закрыта половина картинки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
fraxinus Ermolai Полчаса назад
Камера на самом деле там существует чтобы китайцы знали что там с аппаратом происходит. А половина смотрит в небо чтобы была еще и ориентация (то ли Марс, то ли звезды).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon Час назад
Зонд напрямую заявил Китаю, что если ему планета не понравится, то он тут же возвращается домой, захватив с собой, то есть спас американский трактор, что на Марсе. Там конечно есть американский флаг, но он от страшного видения марсиан не хочет разворачиваться. Кроме того китайский зондик передаст привет красавице Марса Аэлите от России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Китайцы там новые вирусы будут искать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
fraxinus Дарвин и аморальная премия 24 минуты назад
Пока еще есть надежда на то что не завезли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Капитан Гарт 2 часа назад
Китай яркий пример того, что результат обратно пропорционален наукообразной псевдопатриотической трескотне, которой выплёскивают в СМИ наши прислонённые к космосу ответственные руководители.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon Капитан Гарт Час назад
Так у китайцев 250 супер компьютера, но они работают от элыктричества. А в России аж два, но мощных, которые работают на дизелях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Unics 2 часа назад
Ай да китайцы, ай да молодцы...что тут ещё скажешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
722
Анатолий Unics Час назад
Ну отправили игрушку и что дальше. Наши наигрались 50 лет назад и поняли что надо строить сперва орбитальную станцию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Феникс Анатолий 37 минут назад
и 50 лет строят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−38
ЦисовскиЪй 2 часа назад
как там поживает батут рагозина?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре Петербурга (5 фото) Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре Петербурга (5 фото) Японцы показали содержимое капсулы, доставленной с астероида Рюгу Японцы показали содержимое капсулы, доставленной с астероида Рюгу Сколько по времени лететь человеку до Марса с Земли Сколько по времени лететь человеку до Марса с Земли Китайцы отправились на Марс Китайцы отправились на Марс Метеорит рассказал ученым о воде на Марсе Метеорит рассказал ученым о воде на Марсе Археологи показали виртуальный тур по раскопкам в Помпеях Археологи показали виртуальный тур по раскопкам в Помпеях
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

281214



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почему у земли есть мощное магнитное поле, а у марса, венеры и меркурия нет?
7
120
Почему у земли есть мощное магнитное поле, а у марса, венеры и меркурия нет?
Россия 2020 — стратегия успеха
1
306
Россия 2020 — стратегия успеха
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Стюардесса рассказала, почему все бортпроводницы должны быть стройными
2
29
Стюардесса рассказала, почему все бортпроводницы должны быть стройными
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре Петербурга (5 фото)
Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре Петербурга (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#дтп#СССР#в мире#люди#авто аварии#сша#автомобили
#Юмор#животные#подборка#прикол#собака#полиция#приколы#прикольные#Разное#настроение
#интересно#история#девушки#кино#Россия#аварии#шоу бизнес#китай#красота#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться