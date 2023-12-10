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Китайский марсоход исчез на Марсе после обнаружения странных многоугольников

Китайский марсоход исчез на Марсе после обнаружения странных многоугольников

Автор:
10 декабря 2023 10:25
Сообщество : Космос
Метки: Китай   Марс   вода   космос   марсоход   снег   
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Если со странными многоугольниками ученые разобрались и выяснили их природу, то как заставить марсоход выходить на связь до сих пор понять не могут.

Но обо всем по порядку. И так китайцы успешно совершили посадку на Марс 15 мая 2021 года, их марсоход «Чжужун» больше года бодро колесил по одному из крупнейших ударных бассейнов Красной планеты: Utopia Planitia и скидывал гигабайты полезной информации на Землю.


Марсоход, названный в честь китайского бога огня, исследовал место своей посадки, отправил фотографии, в том числе селфи со своим посадочным модулем, сделанное дистанционной камерой, изучил топографию Марса и провел другие научные эксперименты.


Вот именно он-то и обнаружил 16 погребенных клиновидных многоугольников в 10 метрах под поверхностью планеты. Ученые уверены, что структуры осадочные, образовавшиеся в результате термических процессов в различных климатических условиях. Изучив все предоставленные данные, ученые пришли к выводу, что возможно на этом месте был океан.



Да и до кучи выяснилось, что лет так 400 000 назад на планете еще шел снег.

Проехав 2 километра по дну Равнины Утопия, «Чжужун» исчез – связь с ним прервалась в 2022 году. Но надо отдать должное китайским товарищам - основной срок службы марсохода составлял три земных месяца, а он успешно проработал чуть более одного земного года.

Национальное космическое управление Китая (CNSA) до сих пор безуспешно пытаются наладить с ним связь, но зима в северном полушарии Марса, где застрял марсоход, выдалась суровой. Мало того что температура была очень низко для этих мест, ниже -100 ° C, так еще и пыльная буря серьезно снизила вероятность того, что марсоход сможет получать какую-либо энергию с помощью своих солнечных панелей.


С 26 декабря ученые ожидают улучшение погодных условий и не теряют надежды "достучаться" до марсохода.

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Метки: Китай   Марс   вода   космос   марсоход   снег   
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3  комментария
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 57 минут назад
самое главное китайцы доказали что они это могут делать..ткнув Гегемона лицом в дерьмо)
*а так-то на Марсе делать нехрен в принципе.
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12k
Летучий Мыш 2 минуты назад
это не автор, это убийца интриги, беспощадный убийца
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