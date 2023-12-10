Китайский марсоход исчез на Марсе после обнаружения странных многоугольников

Но обо всем по порядку. И так китайцы успешно совершили посадку на Марс 15 мая 2021 года, их марсоход «Чжужун» больше года бодро колесил по одному из крупнейших ударных бассейнов Красной планеты: Utopia Planitia и скидывал гигабайты полезной информации на Землю.

Марсоход, названный в честь китайского бога огня, исследовал место своей посадки, отправил фотографии, в том числе селфи со своим посадочным модулем, сделанное дистанционной камерой, изучил топографию Марса и провел другие научные эксперименты.