Дмитрий Рогозин отреагировал на посадку американского ровера на Марс мемами

Вот и все, что "сказал" глава "Роскосмоса" по поводу успешного приземления марсохода. Но после бурной реакции пользователей Сети, Дмитрий Олегович удалил и это.
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после благополучной посадки ровера NASA на Марс опубликовал в своем Twitter-аккаунте две "смешные" картинки.
На первой - портрет Рогозина, который добавили на снимок ровера Perseverance с поверхности Марса. Фотожабу глава госкорпорации подписал так: «Первое, что увидели американцы на Марсе».
На втором, всем известном меме, изображены "марсиане" с транспарантами "Янки, убирайтесь домой!" Позже эту запись Рогозин удалил, видимо, посчитав ее оскорбительной.
Посты Рогозина вызвали бурную реакцию среди большинства обитателей русскоязычного сегмента "Твиттера". И вряд ли ее можно назвать позитивной.
Большинство отреагировало как-то так:
Другие же ответили новыми фотожабами:
Кстати, пока писался этот пост, Рогозин удалил и первое фото. Вот незадача!
⚡В сеть утекла обложка нового альбома Дмитрия Рогозина "Марс в иллюминаторе": pic.twitter.com/pL2h0pZ4LI— Вестник психиатрии (@psicho_vesti) February 19, 2021
Рогозин на Марсе без скафандра - отличная идея! pic.twitter.com/ZSn4olbv9t— Z'ha'dum (@Shadow_Zhadum) February 19, 2021
К слову, заместитель Рогозина Сергей Савельев от лица "Роскосмоса" вполне прилично поздравил НАСА с успешной посадкой марсохода.
Источник:
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В следующий раз он выложит фотку как он на яхте сидит в шезлонге и удит рыбу на багамах, а пара моделей топлесс ему пиво подносят. И подпись: "Дался вам этот марс..."
Вот это ответ, я понимаю!)
И что вы ему сделаете?)
Не умеете верить в себя и зарабатывать, вот и завидуете.
Я был уверен в подлинности всех американских миссий на Марс. До этих твитов.
Барона Харконнена.
на самом деле, этот позор реально лежит и на тех кто за все это голосовал! на всех кто кричал: "Ну кто жи если не путен?!!!" Да! Вы в это тоже виноваты!
Слетев с откормленных яиц.
А вы взгляните в рожу эту-
Ведь сколько есть еще тупиц