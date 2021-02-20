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Дмитрий Рогозин отреагировал на посадку американского ровера на Марс мемами

Дмитрий Рогозин отреагировал на посадку американского ровера на Марс мемами (12 фото)

Автор:
20 февраля 2021 06:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: nasa   Реакция   Рогозин   марсоход   мемы   роскосмос   
2738
12

Вот и все, что "сказал" глава "Роскосмоса" по поводу успешного приземления марсохода. Но после бурной реакции пользователей Сети, Дмитрий Олегович удалил и это.

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Метки: nasa   Реакция   Рогозин   марсоход   мемы   роскосмос   
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649
Веселый Пук 2 часа назад
Идиот.
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931
Павел Астахов 9 минут назад
Основная задача поста - обгадить Рогозина и достижения Роскосмоса. Носятся с Маском, как дурак с торбой, смешно
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1k
Дмитрий 17 минут назад
Блин, да это он просто разминается)
В следующий раз он выложит фотку как он на яхте сидит в шезлонге и удит рыбу на багамах, а пара моделей топлесс ему пиво подносят. И подпись: "Дался вам этот марс..."
Вот это ответ, я понимаю!)

И что вы ему сделаете?)
Не умеете верить в себя и зарабатывать, вот и завидуете.
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19k
BillyBonzz Дмитрий 53 секунды назад
чему завидовать? что полная бездарность до сих пор возглавляет наше космическое ведомство? даже блаженному Недимону во время его бытности премьером, хватило понять какой недоумок возглавляет Роскосмос.

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38k
Элек Мек 21 минуту назад
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787
Antidepressant 21 минуту назад
Похоже, Рогозин хочет нам что-то сказать, чего мы не знаем.
Я был уверен в подлинности всех американских миссий на Марс. До этих твитов.
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4k
Интерактивный Конвертер 24 минуты назад
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4k
Интерактивный Конвертер Полчаса назад
Не надо было такого человека на такую должность назначать, он же как не имел представление о том куда его назначают, так и по истечением времени не представляет где он. Еда давно пора от туда да и с всех руководящих постов...
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3
FIT1109 Полчаса назад
Сколько здесь укропитеков ...
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1k
Тритий Полчаса назад
Он походу бухал с горя ... позднее ... проснулся , удалил )))
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2k
Запускайте Берлагу! 39 минут назад
Справедливости ради, выложенные Рогозиным фотки гораздо остроумнее жабских мемасов.
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13k
Ligov 46 минут назад
Его задача не что бы летало, а что бы пилилось...
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980
Дядя Стёпа 46 минут назад
И, это исчо не фсё на что способны Аффективные Путинские менеджеры. Они, ещё могут смачно плЮваться! и, громко пЮрдЯ, грозить всему миру своими пухленькими кулачками!
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24k
Владимир 47 минут назад
Кто-что-то там что мы заслужили...
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510
Колючий 56 минут назад
Скоморох под хохлому
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14k
Alex ASK Час назад
И это мы ещё Зеленского клоуном считаем
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713
Сергей Час назад
ему бы, в кино сыграть..
Барона Харконнена.
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1k
Ясный Пень Час назад
Вот это весь его уровень . И этот ДЕБИЛ - глава "Роскосмоса" . Позорище !
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2k
Ivan Час назад
Это-система, не единичный дурачок, а все наше государство. Вы за путина? Вы это все поддерживаете! Вы за судилище над Навальным? Вам же нравится балаган? Получайте. Я люблю такие новости. Сразу отпадает желание сделать эту жизнь лучше, и хочется злорадствовать, ага, мол, да, у меня либеральные взгляды, что вам кажется чем-то плохим. А у вас ЭТО! Идеально!
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4k
Барт Симпсон Ivan 40 минут назад
ща зомбипуты тебе минусов наставят)
на самом деле, этот позор реально лежит и на тех кто за все это голосовал! на всех кто кричал: "Ну кто жи если не путен?!!!" Да! Вы в это тоже виноваты!
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15k
Юрий Ivan 9 минут назад
Надо полагать вы и с фонариком всю ночь стояли?
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4k
Барт Симпсон Юрий 6 минут назад
сам придумал или вместе с мамой?
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2k
Агасфер Час назад
Не вынесла душа поэта,
Слетев с откормленных яиц.
А вы взгляните в рожу эту-
Ведь сколько есть еще тупиц
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1k
Domax3000 Час назад
Дмитрий Рогозин отреагировал на посадку американского ровера на Марс мемамиПосмотреть
Дмитрий Рогозин отреагировал на посадку американского ровера на Марс мемами
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3k
Unics Час назад
Попался тут один замечательный комментарий на убогую шутку Рогозина-
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