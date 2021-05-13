Disney выдвинул Джину Карано на «Эмми» после её увольнения из «Мандалорца»

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Ранее девушку исключили из актерского состава сериала за «неоднозначные» публикации в соцсетях.
Disney и Lucasfilm опубликовали постер «На ваше рассмотрение» для жюри «Эмми-2021» с кастом «Мандалорца» в начале мая. Как заметили в сети, среди перечисленных актёров, вроде Педро Паскаля и Джанкарло Эспозито, также упоминается и Джина Карано как единственная актриса второго плана. Включение Карано необычно тем, что актриса со скандалом покинула проект после того, как Disney и Lucasfilm разорвали контракт с ней после её спорных заявлений в соцсетях. Как тогда писали в СМИ, в студии даже обсуждали возможный спин-офф «Мандалорца» о её персонаже Каре Дюн и хотели «разрекламировать» Карано на презентации в декабре. От идеи сериала про Кару Дюн, согласно THR, в итоге отказались, а упоминания актрисы вырезали из декабрьской презентации.
Возможно, в Disney посчитали, что исключение Карано из списка актёров, выдвигаемых на «Эмми-2021», привело бы к новому скандалу, и поэтому в компании решили лишний раз не провоцировать поддержавших актрису. Номинантов «Эмми-2021» объявят 13 июля, а сама церемония награждения пройдёт 19 сентября. Disney от себя также продвигает «ВандуВижена» на лучший мини-сериал и «Cокола и Зимнего солдата» на лучшую драму. Первый сезон «Мандалорца» получил 15 номинаций на «Эмми» в 2020 году, включая «Лучший драматический сериал», а победил в семи категориях, среди которых «Лучший саундтрек» и «Лучшие визуальные эффекты».
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Метки: disney Джина Карано актриса кино мандалорец сериал эмми
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