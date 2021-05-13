Disney выдвинул Джину Карано на «Эмми» после её увольнения из «Мандалорца»

Disney и Lucasfilm опубликовали постер «На ваше рассмотрение» для жюри «Эмми-2021» с кастом «Мандалорца» в начале мая. Как заметили в сети, среди перечисленных актёров, вроде Педро Паскаля и Джанкарло Эспозито, также упоминается и Джина Карано как единственная актриса второго плана. Включение Карано необычно тем, что актриса со скандалом покинула проект после того, как Disney и Lucasfilm разорвали контракт с ней после её спорных заявлений в соцсетях. Как тогда писали в СМИ, в студии даже обсуждали возможный спин-офф «Мандалорца» о её персонаже Каре Дюн и хотели «разрекламировать» Карано на презентации в декабре. От идеи сериала про Кару Дюн, согласно THR, в итоге отказались, а упоминания актрисы вырезали из декабрьской презентации.