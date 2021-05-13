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Disney выдвинул Джину Карано на «Эмми» после её увольнения из «Мандалорца»

Disney выдвинул Джину Карано на «Эмми» после её увольнения из «Мандалорца» (3 фото)

Автор:
13 мая 2021 08:42
Сообщество : Кино
Метки: disney   Джина Карано   актриса   кино   мандалорец   сериал   эмми   
767
3

Ранее девушку исключили из актерского состава сериала за «неоднозначные» публикации в соцсетях.

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Метки: disney   Джина Карано   актриса   кино   мандалорец   сериал   эмми   
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3k
Mimik 2 часа назад
Какая каша у них в мозгах
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5k
mr.Poher 52 минуты назад
Оценка актёров не за игру, не за амплуа, а за то, что у него в постели? Ну как бы, срань все эти ваши глобусы, грэмми или как там всё это барахло называется. Сплошная политика ради коммерции, лицемеры.
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12k
Alex Ato Час назад
не ну так-то выглядит справедливо - дисней с одной стороны имеет право с ней разорвать контракт, с другой это не отменяет её достижений - вот когда у победителей в чем либо через какое-то время за неполиткорректные высказывания пытаются отобрать призы вот это уже пипец
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