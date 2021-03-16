Чем закончились любимые сериалы 90-х

Последний, шестой сезон сериала «Зена – королева воинов» вышел на ТВ в 2000 году, а его финальная серия вышла на экраны 18 июня 2001 года. В целом сериал просуществовал 6 лет, с 1995 по 2001 годы.



Путешествия воительницы Зены, которая на протяжении сериала то обращалась ко злу, то снова становилась доброй, и её постоянной спутницы Габриэль к концу приобрели совсем уж артхаусный характер. Потому что в мире Древней Греции смешалось все.



Зена победила Архангела Михаила и почти убила его, но один из богов отнял у неё силы убивать ангелов. После этого Зена бросила вызов самому Одину и избила его. После на очереди были Мефистотель и Люцифер. Все это мне немного напоминает Кратоса из God of War, который так же перебил весь Олимп.