Запущена работа над приквелом "Игры престолов"

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Телеканал НВО запускает в производство сериал "Дом дракона" и объявил об этом в Twitter-аккаунте проекта.
В сеть угодили фотографии актеров, которые собрались на первую читку сценария. На них можно увидеть весь основной актерский состав.
Fire will reign 🔥#HouseoftheDragon is officially in production. Follow @HouseofDragon for all updates. pic.twitter.com/lc3dhIcm5u— 🔥 Game of Thrones 🔥 (@GameOfThrones) April 26, 2021
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События в сериале будут развиваться за триста лет до начала "Игры престолов". В сериале можно будет увидеть пик правления дома Таргариенов в Вестеросе.
Шоураннеры проекта - Райан Кондал ("Колония") и Мигель Сапочник "Битва Бастардов"), Сапочник также снимет плотную серию и еще несколько эпизодов. Также в сериале будет композитор Рамин Джавади, который писал всю музыку для "Игры". Сериал будет основан на книге Джорджа Мартина "Огонь и кровь".
Шоураннеры проекта - Райан Кондал ("Колония") и Мигель Сапочник "Битва Бастардов"), Сапочник также снимет плотную серию и еще несколько эпизодов. Также в сериале будет композитор Рамин Джавади, который писал всю музыку для "Игры". Сериал будет основан на книге Джорджа Мартина "Огонь и кровь".
Шоураннеры проекта - Райан Кондал ("Колония") и Мигель Сапочник ("Битва Бастардов"), Сапочник также снимет плотную серию и еще несколько эпизодов. Также в сериале будет композитор Рамин Джавади, который писал всю музыку для "Игры". Сериал будет основан на книге Джорджа Мартина "Огонь и кровь".
Премьера планируется на НВО Мах в 2022 году.
Премьера планируется на НВО Мах в 2022 году.
Несколько ранее сообщалось, что вселенная сериала "Игра престолов" будет расширена еще на целых три спин-оффа:
1) "Девять плаваний" о морских приключениях Корлиса Велариона.
2) "Десять тысяч кораблей" (рабочее название) - в нем главной героиней будет королева ройнаров Нимерия
3) "Блошиное дно" - здесь будет рассказываться о трущобах Королевской Гавани.
1) "Девять плаваний" о морских приключениях Корлиса Велариона.
2) "Десять тысяч кораблей" (рабочее название) - в нем главной героиней будет королева ройнаров Нимерия
3) "Блошиное дно" - здесь будет рассказываться о трущобах Королевской Гавани.
Хочется надеяться, что если приквел будет снят по книге, то он не будет таким провальным, как последний сезон и финал "Игры престолов"...
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