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Запущена работа над приквелом "Игры престолов"

Запущена работа над приквелом "Игры престолов" (4 фото)

Автор:
27 апреля 2021 18:46
Сообщество : Кино
Метки: актеры   актрисы   игра престолов   кино   сериал   фильмы   
684
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Телеканал НВО запускает в производство сериал "Дом дракона" и объявил об этом в Twitter-аккаунте проекта.
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Метки: актеры   актрисы   игра престолов   кино   сериал   фильмы   
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5  комментариев
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7k
Колорад Час назад
Сагу о Дункане Высоком видимо не дождемся! :D
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−4
vabo61 13 минут назад
fi-n1.com - Договорные матчи в футболе это реальность
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9k
zlopisec 16 минут назад
к пенсии надеюсь увижу....
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17k
Ego sum qui sum 56 минут назад
а песенка о Дженни из последнего сезона это отсылка к какому приквелу?

Ссылка youtu.be
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873
докладчик в угол Час назад
Если у сериала символ пики точеные,страшно представить что будет в приквеле!
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