Запущена работа над приквелом "Игры престолов"

События в сериале будут развиваться за триста лет до начала "Игры престолов". В сериале можно будет увидеть пик правления дома Таргариенов в Вестеросе.

Шоураннеры проекта - Райан Кондал ("Колония") и Мигель Сапочник "Битва Бастардов"), Сапочник также снимет плотную серию и еще несколько эпизодов. Также в сериале будет композитор Рамин Джавади, который писал всю музыку для "Игры". Сериал будет основан на книге Джорджа Мартина "Огонь и кровь".