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HBO показал первые кадры из приквела "Игры престолов"

HBO показал первые кадры из приквела "Игры престолов" (7 фото)

Автор:
06 мая 2021 21:26
Сообщество : Кино
Метки: HBO   дом дракона   игра престолов   кино   новости   приквел   сериал   фото   
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Канал HBO впервые представил кадры сериала "Дом дракона", события в котором разворачиваются за 300 лет до "Игры престолов". На этой неделе показали первые фото со съемок, а также парочку кадров из серий, оставив поклонников сериала в предвкушении.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: HBO   дом дракона   игра престолов   кино   новости   приквел   сериал   фото   
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20  комментариев
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9k
Александр 2 часа назад
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zu4ara 11 минут назад
и побольше чёрных карликов-гермафродитов летящих на драконах в атаку на врага
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2k
A 22 минуты назад
Джорж Мартин, вместо того что бы сериальчики консультировать, лучше бы книгу дописал
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4k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Что принцесса в приквеле лет на 30 старше. Закос под Бенжамина Баттона?
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−15
Bhaal 58 минут назад
Сиськи будут?
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422
Лучший Друг Bhaal 46 минут назад
И драконы!
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−15
Bhaal 58 минут назад
To Snork Snorkoff

Стандартная ситуация для фэнтази. В основном события происходят в вечном средневековье. В лучшем случае в Новом Времени. Также и в Звездных Войнах. По сути технологический тупик.
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2k
Ivan Час назад
Честно говоря, после последнего сезона как-то охладел к этому сериалу. За одну только битву с королем нохчи хочется плюнуть всей команде в лицо и забыть о сиськах и драконах. Как можно было после первых двух сезонов скатиться в это?
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289
Александр Богомолов Ivan 53 минуты назад
так потому что вначале снимали по готовому сценарию. а под конец самим пришлось придумывать. вот и получилось то, что получилось.
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27k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Что это за сраный мир не поимевший за три сотни лет ни капли прогресса?
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422
Лучший Друг Snork Snorkoff 44 минуты назад
Ну много ли было прогресса в тёмные века средневековья в Европе? А в древнем мире насколько быстр был прогресс?
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