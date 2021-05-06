HBO показал первые кадры из приквела "Игры престолов"

Сценаристами и продюсерами сериала стали Джордж Р.Р. Мартин, автор серии романов "Песнь льда и огня", по которой сняли "Игру престолов", а также Райан Кондал и Чармэйн Де Грейт. Съемки сериала начались примерно месяц назад в Корнуолле, Англия. "Дом Дракона" будет рассказывать о событиях за 300 лет до "Игры престолов". Сюжет сконцентрирован на "Танце Драконов" - гражданской войне после смерти короля Визериса I Таргариена, и борьбе за Железный трон. Выход сериала на экраны ожидается весной 2022 года.