HBO показал первые кадры из приквела "Игры престолов"

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Канал HBO впервые представил кадры сериала "Дом дракона", события в котором разворачиваются за 300 лет до "Игры престолов". На этой неделе показали первые фото со съемок, а также парочку кадров из серий, оставив поклонников сериала в предвкушении.
На этой неделе телеканал HBO опубликовал фото из долгожданного приквела "Игры престолов" - "Дома дракона". На снимках показали нескольких центральных персонажей сериала, а также пару кадров со съемок, которые проходят в Англии. Фанаты узнали, что одни из центральных ролей в сериале сыграют Эмма Д’Арси (Рейнира Таргариен), Мэтт Смит (Дэймон Таргариен), Оливия Кук (Алисент Хайтауэр), Рис Ифанс (Отто Хайтауэр), Стив Туссэн (Корлис Веларион).
Сценаристами и продюсерами сериала стали Джордж Р.Р. Мартин, автор серии романов "Песнь льда и огня", по которой сняли "Игру престолов", а также Райан Кондал и Чармэйн Де Грейт. Съемки сериала начались примерно месяц назад в Корнуолле, Англия. "Дом Дракона" будет рассказывать о событиях за 300 лет до "Игры престолов". Сюжет сконцентрирован на "Танце Драконов" - гражданской войне после смерти короля Визериса I Таргариена, и борьбе за Железный трон. Выход сериала на экраны ожидается весной 2022 года.
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Алисента Хайтауэр, вторая жена короля Визериса I, и Отто Хайтауэр, ее отец и десница короля
Корлис Веларион по прозвищу "Морской змей", глава дома Веларионов и десница королевы Рейниры Таргариен
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: HBO дом дракона игра престолов кино новости приквел сериал фото
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можно делать ставки на количество гомосеков и прочих зоопарков в сериале....
Стандартная ситуация для фэнтази. В основном события происходят в вечном средневековье. В лучшем случае в Новом Времени. Также и в Звездных Войнах. По сути технологический тупик.