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Снимки из СССР, навевающие тёплые воспоминания

Снимки из СССР, навевающие тёплые воспоминания (31 фото)

Автор:
12 мая 2021 20:51
Метки: СССР   интересно   история   люди   страна   фотографии   
713
31
К эпохе СССР все относятся по-разному.
Однако нельзя отрицать тот факт, что в Советском Союзе была особенная, непередаваемая атмосфера, частично окунуться в которую позволяют фотографии, сохранившиеся до наших дней.
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Источник:

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Метки: СССР   интересно   история   люди   страна   фотографии   
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7  комментариев
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2k
O.Bender1 2 часа назад
Единственная страна, куда я больше всего хочу попасть. Но не могу
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Homer Час назад
Есть знакомый писатель. Англичанин, живет в Лондоне, много путешествует. Как-то раз спросил меня
- А когда все-таки было/стало лучше, раньше или сейчас?
Я ему искренне ответил
- Раньше было лучше, по одной простой причине.... МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ!
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912
Sergey Pankratov Час назад
Я уже давно ощущаю себя как эмигрант. Современная Россия - не моя страна.
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7k
Garpia121 2 часа назад
Хорошие были времена, мы чаще улыбались.
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14k
Corvus Corax 3 часа назад
При всем моем неуважении к Юганску... за его ретро фото всегда благодарен... Как было ж здорово...
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198
Sandmann 3 часа назад
"Ах, как хочется вернуться,
Ах, как хочется ворваться в ..."
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Юганск

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