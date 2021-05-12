Снимки из СССР, навевающие тёплые воспоминания

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К эпохе СССР все относятся по-разному.
Однако нельзя отрицать тот факт, что в Советском Союзе была особенная, непередаваемая атмосфера, частично окунуться в которую позволяют фотографии, сохранившиеся до наших дней.
Однако нельзя отрицать тот факт, что в Советском Союзе была особенная, непередаваемая атмосфера, частично окунуться в которую позволяют фотографии, сохранившиеся до наших дней.
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