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Почему цыгане не работают, не служат в армии и не платят налоги

Почему цыгане не работают, не служат в армии и не платят налоги (4 фото)

Автор:
07 марта 2021 09:12
Сообщество : Факты
Метки: интересно   история   люди   народ   факты   фото   цыгане   
3501
4
Цыгане остаются одним из самых необычных народов в России.
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Метки: интересно   история   люди   народ   факты   фото   цыгане   
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16k
Марина 2 часа назад
"Почему цыгане не работают, не служат в армии и не платят налоги."
Потому что паразиты.
Они паразитируют на тех людях среди которых живут и на тех странах где живут, ничего не производя, не вкладываясь в экономику, а только потребляя и отравляя всё вокруг.
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407
Владимир 48 секунд назад
Самое полное видео про цыган. Старайтесь не плеваться в экран.

Ссылка youtu.be
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12k
Роберт Шекли 6 минут назад
"Цыгане с юмором могут относиться к окружающим их представителям других народов, но для них очень важно сохранять обычаи гостеприимства. Если в цыганском поселении оказался гость-чужак, ему все равно постараются создать комфортные условия для нахождения там."

Под комфортными условиями следует понимать "неопасные для жизни", а главный критерий - не выделяться. Поэтому первая встреченная группа цыган своим долгом считает освободить гостя от денег, часов, телефона и других ценных вещей, которые для других могут показаться подозрительными и спровоцировать на кражу.
Вот в этом и заключаются, так называемые, обычаи гостеприимства.
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1k
Chris Taylor 11 минут назад
Если в цыганском поселении оказался гость-чужак, ему все равно постараются создать комфортные условия для нахождения там -
/ а если он без денег и золота?
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69k
Андрей Онегин 14 минут назад
Кто был второй игрок? Верно

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636
Виктор 17 минут назад
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69k
Андрей Онегин Виктор 5 минут назад
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19k
pssst 18 минут назад
Ссылка youtu.be
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2k
Тт 20 минут назад
Ху...ли, цыгане!!!
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69k
Андрей Онегин 21 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Platinum Полчаса назад
Почему цыгане не работают, не служат в армии и не платят налоги?

Варианты ответов:

А: они оКуели
B: они 3,14дорасы
С: они биомусор
D: наркоторговцы
Е: лентяи, мошенники и воры
F: все вышеизложенного варианты.
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4k
REDFOXY Полчаса назад
Кетчуп "Цыганский", с кусочками краденой лошади...
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1k
Ян Баян REDFOXY 19 минут назад
Цыганский кетчуп, это когда пустая бутылка. Без этикетки.
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3k
Alexbux1 Полчаса назад
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420
Alexander Gorn Полчаса назад
Вот интересно, а почему ювенальщики к цыганам не суются? У русских запросто детей отбирают, "потому что в холодильнике только каша, а это не еда". А тут и антисанитария налицо, и скученность, и работы официальной у родителей нет, и в школу не ходят - в общем, надо немедленно детей спасать, а они и не чешутся! Страшно к цыганам соваться или цыганёнка продать усыновителям сложнее?
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69k
Андрей Онегин Alexander Gorn 19 минут назад
Окстись, ещё цыганят в детдомах не хватало до кучи
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6k
Garpia121 Полчаса назад
Называйте вещи своими именами, асоциальные паразиты, воры и наркоторговцы.
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7k
diman02 39 минут назад
Пока читал , мышка с ковриком пропала
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2k
twincam 41 минуту назад
они так похожи на навальнят - не работают, не служат, не платят....
но живут за счет тех, кто работает, за счет государства.
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11k
butata 41 минуту назад
Обезьяны, хуле
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2k
Mellivora 43 минуты назад
Если цыгане существуют значит это кому-то выгодно, иначе давно бы палкой в стойло загнали.
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30k
Korolev 44 минуты назад
Большинство нормальных людей не считает себя расистами, пока речь не заходит о цыганах...
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5k
Vadim Korolev 12 минут назад
Ссылка youtu.be
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67
PLATON 46 минут назад
Где там томми
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69k
Андрей Онегин PLATON 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Шурави 59 минут назад
Сложно с наркоты налоги платить.
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