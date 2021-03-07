"Почему цыгане не работают, не служат в армии и не платят налоги."

Действительно, из представителей этого народа всего лишь единицы попадают в ряды российской армии.



Это объясняется тремя причинами.



У цыган до сих пор приняты очень ранние браки. И к моменту совершеннолетия у юноши уже может быть не только официальная семья, но и два-три ребенка. По российским законам молодым отцам положена сначала отсрочка, а затем – освобождение от обязанности служить в армии. Особенно – если мать малышей не работает официально. А в среде цыган работающая женщина – огромная редкость.



В качестве второй причины, мешающей им служить, цыгане называют свою миролюбивость и религиозные устои. Хотя исторически известны случаи, когда цыгане принимали участие в войнах на стороне различных армий, представители этого народа предпочитают не проходить воинскую службу. Российское законодательство признает за пацифистами право не брать оружие в руки.



Третья причина, по которой цыгане избегают службы в армии – они уверены, что столкнутся там с дедовщиной и дискриминацией по национальному признаку.