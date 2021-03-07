"Почему цыгане не работают, не служат в армии и не платят налоги."

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Цыгане остаются одним из самых необычных народов в России.
С ними связано много мифов и загадок.
Редко кто может сказать, что вместе с ним работал на предприятии или служил в армии цыган.
Народ избегает официального трудоустройства, уплаты налогов, законной предпринимательской деятельности.
Какие особенности этих общин позволяют им жить вне привычных рамок современного общества?
Редко кто может сказать, что вместе с ним работал на предприятии или служил в армии цыган.
Народ избегает официального трудоустройства, уплаты налогов, законной предпринимательской деятельности.
Какие особенности этих общин позволяют им жить вне привычных рамок современного общества?
Цыгане и служба в армии
Действительно, из представителей этого народа всего лишь единицы попадают в ряды российской армии.
Это объясняется тремя причинами.
У цыган до сих пор приняты очень ранние браки. И к моменту совершеннолетия у юноши уже может быть не только официальная семья, но и два-три ребенка. По российским законам молодым отцам положена сначала отсрочка, а затем – освобождение от обязанности служить в армии. Особенно – если мать малышей не работает официально. А в среде цыган работающая женщина – огромная редкость.
В качестве второй причины, мешающей им служить, цыгане называют свою миролюбивость и религиозные устои. Хотя исторически известны случаи, когда цыгане принимали участие в войнах на стороне различных армий, представители этого народа предпочитают не проходить воинскую службу. Российское законодательство признает за пацифистами право не брать оружие в руки.
Третья причина, по которой цыгане избегают службы в армии – они уверены, что столкнутся там с дедовщиной и дискриминацией по национальному признаку.
Это объясняется тремя причинами.
У цыган до сих пор приняты очень ранние браки. И к моменту совершеннолетия у юноши уже может быть не только официальная семья, но и два-три ребенка. По российским законам молодым отцам положена сначала отсрочка, а затем – освобождение от обязанности служить в армии. Особенно – если мать малышей не работает официально. А в среде цыган работающая женщина – огромная редкость.
В качестве второй причины, мешающей им служить, цыгане называют свою миролюбивость и религиозные устои. Хотя исторически известны случаи, когда цыгане принимали участие в войнах на стороне различных армий, представители этого народа предпочитают не проходить воинскую службу. Российское законодательство признает за пацифистами право не брать оружие в руки.
Третья причина, по которой цыгане избегают службы в армии – они уверены, что столкнутся там с дедовщиной и дискриминацией по национальному признаку.
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Многодетность и источники существования
Ранние браки и множество детей позволяет представителям этих общин получать разнообразные пособия и помощь.
Конечно, российская социалка – это чаще всего небольшие суммы. Но в совокупности средства, выделяемые на нескольких детей, плюс материнские капиталы и участки земли позволяют семьям оставаться на плаву.
Далеко не во всех цыганских общинах в почете богатство и роскошь. Многие в цыганских поселениях готовы довольствоваться весьма скромными условиями существования. А поэтому разнообразных социальных пособий им хватает на самый минимум.
Отсутствие официальных доходов приводит к тому, что и среди налогоплательщиков цыгане – большая редкость.
Конечно, российская социалка – это чаще всего небольшие суммы. Но в совокупности средства, выделяемые на нескольких детей, плюс материнские капиталы и участки земли позволяют семьям оставаться на плаву.
Далеко не во всех цыганских общинах в почете богатство и роскошь. Многие в цыганских поселениях готовы довольствоваться весьма скромными условиями существования. А поэтому разнообразных социальных пособий им хватает на самый минимум.
Отсутствие официальных доходов приводит к тому, что и среди налогоплательщиков цыгане – большая редкость.
Приоритет внутренней иерархии
Цыгане почти всегда замкнуты внутри своей общины. Поэтому для них большое значение имеют свои правила, традиции, обычаи.
Для них этот внутренний уклад гораздо важнее, чем законы той страны, на территории которой они живут.
Некоторые предпочтут пренебречь нормами официального права, но не нарушать своих обычаев.
В общине всегда есть некая внутренняя иерархия. Хотя цыгане считают, что внутри клана они все равны, но все же предпочитают подчиняться своим лидерам.
Конечно, это не те образы баронов, которые сложились в кино и литературе.
Но при необходимости взаимодействовать с чужаками цыгане предпочтут, чтобы внешние дела вели старейшины общины, которыми они будут считать самых авторитетных представителей клана.
При посторонних цыгане будут всячески подчеркивать свое уважение к старейшинам вне зависимости от реальных отношений в клане.
Для них этот внутренний уклад гораздо важнее, чем законы той страны, на территории которой они живут.
Некоторые предпочтут пренебречь нормами официального права, но не нарушать своих обычаев.
В общине всегда есть некая внутренняя иерархия. Хотя цыгане считают, что внутри клана они все равны, но все же предпочитают подчиняться своим лидерам.
Конечно, это не те образы баронов, которые сложились в кино и литературе.
Но при необходимости взаимодействовать с чужаками цыгане предпочтут, чтобы внешние дела вели старейшины общины, которыми они будут считать самых авторитетных представителей клана.
При посторонних цыгане будут всячески подчеркивать свое уважение к старейшинам вне зависимости от реальных отношений в клане.
Обычаи, традиции, самобытность
Цыгане являются одной из самых парадоксальных наций. Они происходят из Индии, откуда по неизвестным причинам ушли в V веке.
Несмотря на полтора тысячелетия кочевого образа жизни, народ не утратил самоназвание «ром», «ромале», язык, схожий с хинди, своеобразие одежды, обычаев и культуры.
Несмотря на распространенные заблуждения в современном мире кочует лишь 1% цыган. Остальные давно осели. Но при этом не ассимилировались, не смешались с другими народами и строго придерживаются своего внутреннего уклада.
Цыгане с юмором могут относиться к окружающим их представителям других народов, но для них очень важно сохранять обычаи гостеприимства. Если в цыганском поселении оказался гость-чужак, ему все равно постараются создать комфортные условия для нахождения там.
Несмотря на полтора тысячелетия кочевого образа жизни, народ не утратил самоназвание «ром», «ромале», язык, схожий с хинди, своеобразие одежды, обычаев и культуры.
Несмотря на распространенные заблуждения в современном мире кочует лишь 1% цыган. Остальные давно осели. Но при этом не ассимилировались, не смешались с другими народами и строго придерживаются своего внутреннего уклада.
Цыгане с юмором могут относиться к окружающим их представителям других народов, но для них очень важно сохранять обычаи гостеприимства. Если в цыганском поселении оказался гость-чужак, ему все равно постараются создать комфортные условия для нахождения там.
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Потому что паразиты.
Они паразитируют на тех людях среди которых живут и на тех странах где живут, ничего не производя, не вкладываясь в экономику, а только потребляя и отравляя всё вокруг.
Под комфортными условиями следует понимать "неопасные для жизни", а главный критерий - не выделяться. Поэтому первая встреченная группа цыган своим долгом считает освободить гостя от денег, часов, телефона и других ценных вещей, которые для других могут показаться подозрительными и спровоцировать на кражу.
Вот в этом и заключаются, так называемые, обычаи гостеприимства.
Варианты ответов:
А: они оКуели
B: они 3,14дорасы
С: они биомусор
D: наркоторговцы
Е: лентяи, мошенники и воры
F: все вышеизложенного варианты.
но живут за счет тех, кто работает, за счет государства.