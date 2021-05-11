Омские участницы фитнес-клуба решили в своём стиле поздравить россиян с Днём Победы. Девушки прыгали на батутах в гимнастёрках. Однако, не всем понравился такой перфоманс. Многие назвали это поздравление отвратительной рекламой и "танцем на костях".
В омском Парке Победы девушки поздравили ветеранов и россиян с Днём Победы прыжками на батутах. Девушки задорно прыгали на переносных батутах у мемориала в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы.
Однако, не все оценили такой порыв. Многие заметили, что такая реклама просто неуместно. Россияне возмутились поступком девушек.
В ответ на критику руководство фитнес-клуба опубликовало неоднозначный пост с извинениями. В нём руководство заявило, что ролик снимался не на самом мемориале, а рядом. При этом в посте отметили, что после танца девушки возлагали цветы к мемориалу.
"Приносим извинения, если задели роликом, который был снят в качестве видеопоздравления с Днем победы, чьи-то чувства", - закончило руководство фитнекс-клуба.
Источник:
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Осталось им рассказать в каком году...
Сарказм...
А тут на самом деле испанский стыд и едля с плясками.
Позорище
Что за бесовщина?