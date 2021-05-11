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Омички в гимнастёрках поздравили с Днём Победы прыжками на батутах в Парке Победы

Омички в гимнастёрках поздравили с Днём Победы прыжками на батутах в Парке Победы (4 фото)

Автор:
11 мая 2021 07:05
Сообщество : Жить в России
Метки: 9 мая   видео   девушки   день победы   интересное   омск   поздравление   фото   
1147
4

Омские участницы фитнес-клуба решили в своём стиле поздравить россиян с Днём Победы. Девушки прыгали на батутах в гимнастёрках. Однако, не всем понравился такой перфоманс. Многие назвали это поздравление отвратительной рекламой и "танцем на костях".

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Метки: 9 мая   видео   девушки   день победы   интересное   омск   поздравление   фото   
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17  комментариев
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3k
Dmitrii Ivanov Полчаса назад
Кто не скачет тот нацист! Ухахахаха, до такого никакие либералы и навальнисты не смогли додуматься.
Ссылка youtu.be
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52
Voveversus 4 минуты назад
С низкой социальной ответственностью... такие, тфу...
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−2
боевой бурят пу 10 минут назад
пгавославненько, по путенски
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3k
Chev Chelios 11 минут назад
Краснасноволосая толстожопка тут явно лишняя
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330
Иван Стреляев 14 минут назад
Современные празДНОвания дня победы, кажутся, глумлением над памятью миллионов погибших на этой войне.
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3k
barracuda 14 минут назад
это что должно быть в голове?....пиндец просто...
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11k
Великий Кормчий 23 минуты назад
Ну по крайней мере эти девчули теперь знают что 9 мая - день Победы.
Осталось им рассказать в каком году...
Сарказм...
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Это к Дню космонавтики вообще-то готовилось, но не успели скафандры по пояс пошить. Ну не пропадать же номеру))
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3k
Петрович 44 минуты назад
Ну что проповедывали, то и получили.
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33k
Антон 45 минут назад
Поколение айфонов необремененное интеллектом, то ли ещё будет!
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110
Akabushkin Petr 51 минуту назад
Закономерный результат ежедневного насаждения культа, каждый старается в меру своих физических и умственных возможностей, что бабы на батутах, что мужики в комментах.
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2k
Ям Час назад
Ну кто хочет в этот фитнесс-центр? Там быстро научат нажрать жопу
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3k
мемфрид Час назад
Тупые мартышки
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2k
Ivan Час назад
Я ранее выссказывался, что парад-штука скучная и однообразная, и его хорошо бы заменить на что-то новое и оригинальное. Так вот: я не это имел ввиду! Клянусь!
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8k
Павел Час назад
блин. Думал, что ща как выскажусь, типа _"мракобесы - везде видят что то плохое, бла, бла,бла"
А тут на самом деле испанский стыд и едля с плясками.
Позорище
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1k
Александр Час назад
"на переносных батутах у мемориала"
Что за бесовщина?
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21k
Батончик с маком Час назад
Эта порода называется "сибирские низкожопки", отличаются скудоумием, страшными рожами и безобразными фигурами. На самом деле их мало, быстро вымирают от тупости
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