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В Омской области соседи остановили пьяную мать за рулём и забрали ребёнка

В Омской области соседи остановили пьяную мать за рулём и забрали ребёнка

Автор:
15 сентября 2023 09:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Калачинск   за рулём   интересное   мать   омск   пьяная   фото   
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По улицам Калачинска пьяная женщина каталась на "Тойота Приус". Перед тем, как въехать в столб, женщина устроила ДТП на перекрёстке.

В Калачинске соседи заметили пьяную женщину за рулём автомобиля. Они сняли на видео, как забирают ключи и выводят из автомобиля ребёнка.

Вот она… Останавливайся, выходи из машины. Пьяная, вон пиво. Ты что с тачкой сейчас сделала… Разбила машину сейчас на перекрестке… Еще с ребенком!

Полицейские сообщили NewsOmsk, что 36-летняя сельчанка действительно совершила ДТП в Калачинске, не предоставив преимущество на перекрестке автомобилю "Лада Гранта". После этого женщина покинула место аварии, врезавшись в бетонное ограждение. Однако на момент задержания у женщины, оставившей место ДТП, признаков опьянения обнаружено не было.

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Метки: Видео   Калачинск   за рулём   интересное   мать   омск   пьяная   фото   
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13  комментариев
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81
ruslan d Час назад
Так пьяная или не пьяная ?
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1k
Татьяна Баженова 5 минут назад
Смотря сколько везли для освидетельствования...
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7k
Николай Полчаса назад
В деревнях весело...
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62k
Андрей Полчаса назад
Покинула место ДТП - автоматически ответственность как в случае если была бухая. Вроде у нас сейчас так.
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3
kayumovii 37 минут назад
Да у нее прав нет просто - вот и все )))
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WhiteRat

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