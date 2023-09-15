В Омской области соседи остановили пьяную мать за рулём и забрали ребёнка

Полицейские сообщили NewsOmsk, что 36-летняя сельчанка действительно совершила ДТП в Калачинске, не предоставив преимущество на перекрестке автомобилю "Лада Гранта". После этого женщина покинула место аварии, врезавшись в бетонное ограждение. Однако на момент задержания у женщины, оставившей место ДТП, признаков опьянения обнаружено не было.