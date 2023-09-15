В Омской области соседи остановили пьяную мать за рулём и забрали ребёнка

По улицам Калачинска пьяная женщина каталась на "Тойота Приус". Перед тем, как въехать в столб, женщина устроила ДТП на перекрёстке.
В Калачинске соседи заметили пьяную женщину за рулём автомобиля. Они сняли на видео, как забирают ключи и выводят из автомобиля ребёнка.
Вот она… Останавливайся, выходи из машины. Пьяная, вон пиво. Ты что с тачкой сейчас сделала… Разбила машину сейчас на перекрестке… Еще с ребенком!
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Полицейские сообщили NewsOmsk, что 36-летняя сельчанка действительно совершила ДТП в Калачинске, не предоставив преимущество на перекрестке автомобилю "Лада Гранта". После этого женщина покинула место аварии, врезавшись в бетонное ограждение. Однако на момент задержания у женщины, оставившей место ДТП, признаков опьянения обнаружено не было.
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