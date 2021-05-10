Но на самом деле эти женщины меньше всего хотят секса, потому что при подсчете их трохантерного индекса выяснится, что у них слабая половая конституция. Женщины с более короткими ногами и повышенным оволосением — вот кто будет горяч, у них самое большое желание заниматься сексом. То же самое правило действует в отношении мужчин.



Нельзя съесть какие-то продукты, чтобы прям захотелось секса каждый день. Разочарую: просто объедитесь каким-то блюдом, и на этом все.



Сейчас продают курсы с обещанием сделать вас сексуальным гуру. Можно научиться технике орального секса, я только за секспросвет, это супер. Но когда говорят, что курсы повысят ваше желание заниматься сексом… Это так не работает. Половая конституция дана от рождения, это такие базовые настройки, и никакие курсы их не изменят.



В то же время влечение сильно зависит от нашего психоэмоционального состояния. У людей с сильной половой конституцией даже при стрессе вряд ли исчезнет желание заниматься сексом. А вот на людей со слабой половой конституций стресс больше оказывает влияние. Они и так особо не хотят секса, а тут развод, переезд… И все, они потухли.



— Получается, мужчины могут страдать от избытка секса?



— Мужчина очень страдает, когда у женщины сильная половая конституция и она начинает его обвинять: «Ты меня не хочешь, ты импотент, наверняка направо и налево мне изменяешь». А мужчина в это время не может объяснить, что он любит свою девушку, но просто ему не надо столько секса.



Если рассматривать с физиологической точки зрения, секс — это базовая потребность наравне с едой и безопасностью. Потребность, но не обязанность.



Поэтому у мужчин бывают депрессивные расстройства, когда женщины их не слышат.