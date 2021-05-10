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Сообщество Истории барона Мюнхгаузена 155 постов • 40 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 20
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Раз в месяц — это норма или мужчина должен всегда хотеть? Разговор о важном

Раз в месяц — это норма или мужчина должен всегда хотеть? Разговор о важном (7 фото)

Автор:
10 мая 2021 12:31
Сообщество : Истории барона Мюнхгаузена
Метки: истории   люди   секс   
1680
7
Секс — это хорошо, и хорошо, когда обоим партнерам его хочется. Тут все понятно. А если желание возникает не так часто? Тут уже понятного меньше. Где норма и нужно ли быть стахановцем в постели?

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Метки: истории   люди   секс   
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15  комментариев
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263
Лучший Друг 3 часа назад
Мужчина хочет всегда!

Пока не встретит женщину, которая ВСЕГДА ХОЧЕТ!
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12k
хз 36 минут назад
Хорошая статья, вот теперь все ясно - идем знакомиться с усатыми коротколапыми гномихами :)
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9k
Валерий Час назад
Идет лекция в мединституте. Профессор спрашивает у студентов:
– Господа студенты, а у кого из вас бывает секс раз в неделю?
Лес рук. Профессор удовлетворенно:
– Неплохо. А у кого, господа студенты, секс бывает раз в месяц?
Рук меньше. Профессор все также удовлетворенно:
– Ну, тоже неплохо. А у кого, господа студенты, секс бывает 1 раз в году.
Поднимается одна рука молодого человека, у которого широченная улыбка на губах.
– Молодой человек, что же вы так радуетесь-то?
– Это будет сегодня...
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13k
Владислав Грецов 2 часа назад
все просто ....нужно подбирать партнеров с одинаковыми желаниями и возможностями....иначе проблемы неизбежны...
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221
bylbatarasich 2 часа назад
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8k
Вася 3 часа назад
Ссылка coub.com
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40k
Александр 3 часа назад
хз, мне 40+, бухаю, курю, стоит постоянно, только юбку увижу - готов к труду и обороне )
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263
Лучший Друг Александр 2 часа назад
Тут не о юбках, а о жене...
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Мюнхгаузен уже не тот))
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3k
a_pingvin 3 часа назад
имхо: секс для женщины - лёгкое почёсывание, а для мужчины - непрекращающейся зуд.
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−166
xxlist 3 часа назад
В чем-то афтар права. Длинноногие чаще посылают. Но с коротконогими я сам не хочу.
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Барон Мюнхгаузен

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