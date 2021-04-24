Семья из США нашла под полом тайник с деньгами

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Они пока не придумали, что делать с находкой.
Семья из американского штата Массачусетс решила проверить старую семейную легенду о том, что в их доме где-то спрятана немалая сумма денег, которую никто не может найти.
Они наняли плотников, чтобы проверить стены, но так ничего и не обнаружили. Тогда семья обратилась к профессиональному охотнику за сокровищами Кейту Вилле.
Вилле прибыл на место с металлодетектором и обследовал весь дом. Прибор показал, что на чердаке под половицами спрятана металлическая коробка. Достав ее, семья обнаружила 46 тысяч долларов. Пачки денег были обернуты банковскими бандерольными лентами 1950-х годов.
В то время в доме жил дядя одного из членов семьи. Очевидно, он и спрятал свои сбережения на чердаке.
Семья пока не решила, что делать с найденными деньгами.
Семья пока не решила, что делать с найденными деньгами.
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У нас таких кладов море. Только они нафиг никому не нужны. Макулатура.
За это время столько денежных реформ произошло...