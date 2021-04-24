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Семья из США нашла под полом тайник с деньгами

Семья из США нашла под полом тайник с деньгами (4 фото + 1 видео)

Автор:
24 апреля 2021 08:08
Сообщество : Истории
Метки: в мире   видео   деньги   истории   клад   люди   находка   
515
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Они пока не придумали, что делать с находкой.

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Метки: в мире   видео   деньги   истории   клад   люди   находка   
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3k
Пополь Вух Час назад
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41k
doker 3 минуты назад
Клад 1956 года...

У нас таких кладов море. Только они нафиг никому не нужны. Макулатура.
За это время столько денежных реформ произошло...

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12k
Dmitry Obuhov 10 минут назад
Старый добрый способ отмыва денег. Показать, что ты их нашел, а чтобы было достовернее придумали эту легенду и искателя приплели.
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27k
Acu900 12 минут назад
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37
Pabl 43 минуты назад
Ну-ну. Они не только к профессиональному охотнику за сокровищами обратились, но, очевидно, ещё и к профессиональному фотографу. Какие ракурсы, какой свет. Долго готовились
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5k
TirAn Час назад
повезло, что не в РФ нашли. У нас бы нагрянули органы и родственники
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