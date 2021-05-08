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Зелёный клоп-вонючка: Читать в противогазе. Самое ненавистное насекомое дачников России и СНГ

Зелёный клоп-вонючка: Читать в противогазе. Самое ненавистное насекомое дачников России и СНГ (8 фото)

Автор:
08 мая 2021 11:05
Метки: интересно   насекомые   факты   
771
8

Наш сегодняшний герой знаком каждому, у кого есть дача. Засев в кустах, этот диверсант совершает газовую атаку на ничего не подозревающих огородников. А стоит зазеваться, гад испортит не только воздух, но и аппетит. Встречайте животину, что заслуженно входит в топ 5 самых бесячих насекомых на природе — зелёного клопа-вонючку!

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Метки: интересно   насекомые   факты   
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10  комментариев
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49k
stabskapitan 9 часов назад
Это щитник зелёный древесный (лат. Palomena prasina)-только один из многих клопов вонючек.
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276
робт Час назад
что значит "вонючка"?

это 100% аналог кинзы по вкусу и запаху
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−103
С миру по нитке 3 часа назад
ням ням
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4k
Unics 7 часов назад
Не трогай его и не будет никакого запаха. А уж называть его " самым ненавистным"- явный перебор.
Написано же в целом довольно интересно.
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847
Сергей 8 часов назад
если к нему не лезть, о и пахнуть не будет )))
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276
робт parallax Час назад
в малине живет еще как минимум 2 клопа размером 1-2мм, желтый и ч\б, при чем желтый залазит внутрь... ну ты понял чей это вкус
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2k
lekha-fil 9 часов назад
Раньше их называли клоп-черепашка, их было много на пшенице.
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276
робт lekha-fil Час назад
это разные клопы, даже по цвету и форме, это из серии как майским жуком называют бронзовку
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2k
PLT LDR 9 часов назад
Помню помню... Были такие в Приморском Крае. Мы в детстве их называли "американскими вонючками". Их собирали и ими кидались друг в друга :)
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