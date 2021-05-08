Наш сегодняшний герой знаком каждому, у кого есть дача. Засев в кустах, этот диверсант совершает газовую атаку на ничего не подозревающих огородников. А стоит зазеваться, гад испортит не только воздух, но и аппетит. Встречайте животину, что заслуженно входит в топ 5 самых бесячих насекомых на природе — зелёного клопа-вонючку!
Определить клопа несложно. Ярко-зеленый щиток, идеально маскирующий его среди растительности, пара коротеньких крылышек и острое желание набздеть везде, где только можно — вот что характеризует нашего героя. Своим зловонием клоп травит не только нас, но и всю Палеарктику! Неприятный сюрприз в виде отвратительного запаха ищите во всех кустах от Европы до Азии.
Но зачем портить свежий воздух своей вонью? Логика проста: так клопы вытравливают хищников с территории своего обитания. Неужели выделения клопа ядовиты? Выделения — нет, сам клоп — да. Не волнуйтесь, если вы не отбитый любитель хомячить дурно пахнущих членистоногих, то вам ничего не угрожает. А вот для насекомоядных птиц и животных запах становится доходчивым предупреждением: «Я токсик, мать вашу, не лезь!».
Но зловонный сигнал предназначен не только для врагов, но и для друзей. Для других вонючек аромат становится маяком, на который насекомые слетаются. Клопов становится все больше, запах всё сильнее, а место все безопаснее для насекомого.
И пусть пахнет клоп как последний бомж, его рациону позавидуют даже фитоняшки, ведь питается насекомое одними смузи. Хоботком животина прокалывает приглянувшийся плод или ягоду и накачивает туда слюней, наполненных термоядерными кислотами. От такого коктейля мякоть превращается в жидкость. Вонючке только и остаётся, что выкачать ягодную, фруктовую или овощную пюрешку. Такой способ питания называется внешним пищеварением.
Особенно клоп любит малину, смородину, вишню и помидорки, чем портит жизнь дачникам и фермерам. Ягоды после прокола долго сохраняют форму, но характерный запашок остается с ними надолго. Если же плодов нема, а кушать хочется, клоп с удовольствием засосёт кровавую мери из тушек почивших насекомых.
А вот друг к другу клопы присасываются c приходом более-менее стабильной теплой погоды. Насекомые ищут пару по запаху. Место встречи самцов и самок — близлежащая пахучая зона, там будущие детки будут в наибольшей безопасности. Подружившись организмами, мадам откладывает на нижней стороне листа аккуратный шестиугольник из 25-30 яиц, повторяя такую процедуру четыре раза за сезон.
Через 15 дней личинусы выползут и пойдут по этапу... то есть по этапам развития. Их у мелочи будет целых пять. Каждый из них — это линька с апгрейдом панциря и размера. Первый доспех молодежи коричневый, потом он темнеет до черного, потом светлеет и при последней линьке принимает адекватный камуфляжный цвет.
Ну а гордые родители не загибаются к осени как большинство других насекомых, а откидываются в анабиоз до следующей весны, чтобы наплодить еще одну партию пахучих клопов и подпортить еще одну партию урожая.
Источник:
- Муравьи справляются с болезнями растений не хуже пестицидов
- Вы не представляете, кто может скрываться в постели и губить ваше здоровье день за днем
- В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете
- Интересные факты о книгах
- ТОП-5 самых опасных муравьев на планете
Понравилось32
это 100% аналог кинзы по вкусу и запаху
Написано же в целом довольно интересно.