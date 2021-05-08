Через 15 дней личинусы выползут и пойдут по этапу... то есть по этапам развития. Их у мелочи будет целых пять. Каждый из них — это линька с апгрейдом панциря и размера. Первый доспех молодежи коричневый, потом он темнеет до черного, потом светлеет и при последней линьке принимает адекватный камуфляжный цвет.