Проработка вопроса о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет, информирование граждан о вреде никотина, внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья граждан – эти и другие направления работы вошли в план по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года.

План содержит более 20 мероприятий. Их цель – профилактика курения и сокращение спроса на табачную продукцию.