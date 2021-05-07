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В кабмине утвердили дорожную карту по отучению и отлучению россиян от пристрастия к табаку

В кабмине утвердили дорожную карту по отучению и отлучению россиян от пристрастия к табаку (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 мая 2021 15:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   кабмин   утверждение   
2628
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Накануне правительство России утвердило план мероприятий для реализации антитабачной концепции, принятой в 2019. Документ подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

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Метки: Россия   кабмин   утверждение   
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21k
Тигран Саркисян 10 часов назад
Да как они уже задрали сцуко займитесь уже полезными вещами дармоеды
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445
Александр 4 минуты назад
Как думаете, почему не могут заставить производителя. писать состав на пачке?
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3k
mtonaka 2 часа назад
Теперь вместо табака будет план!
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407
Алексей Попов 2 часа назад
"В кабмине утвердили "ДОРОЖНУЮ КАРТУ" -как это мля заманало... Карту от горшка до думы? Или от горшка до мозгов автора? Наверняка по любасу он обладает всеми компетенциями позволяющими консолидировать менеджмент, управляющий тенденциями пролонгирования краткострочных инсинуаций, с делегированием их полномочий управляющим консенсусам таймменеджемента, делегировавшего ему полномочия.
ЕСТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК... И если эти пи....путаты не ходили в школу, то бог им судья...
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1k
ah3007 3 часа назад
Курение вызывает большое количество побочных заболеваний, это дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, которая должна быть компенсирована или ценой акциза, или максимальными ограничениями. Во Франции сигареты в супермаркетах не продаются. Купить пачку нельзя ни в кафе, ни в ресторанах. Только в специализированных магазинах за безумные деньги.
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1k
Лёха 4 часа назад
О "правильных ограничениях и учёте"
Сегодня в аптеке был. Купил перекиси водорода 10 бутылок. По одной десятой литра. Дачный сезон. От паразитов участок обрабатывать надо. Продавец у каждой бутылочки штрихкод учитывала. Это по времени дольше раз в несколько. (С секундомером не замерял,а врать не хочу).
Гидроперитом натрия аптека не торгует.
Кто не в курсе: гидроперит это сухое в-во,которое при растворении даёт перекись нужную мне.
ДА В ГРОБУ Я ВИДЕЛ ТАКОЙ УЧЁТ И ХЕРИЗАЦИЮ всего,что нипопадя...
Так же и с табаком.
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1k
Лёха 4 часа назад
С учётом количества ввозимых мигрантов из Средней Азии,которые ширяются насваем,в состав которого входит табак и говно животных(чаще всего используется говно верблюдов или куриц.) . "Отлучение россиян от табака" будет своеобразным...

Пи.Си.: что в состав насвая входит говно,написано на официальных сайтах МВД. Да и сами азиаты этого не скрывают. Кроме тех,кто не в курсе.
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208
la_Contra 4 часа назад
Шикарный план! Если учесть то, что в нынешних сигаретах табака фактически нет, то юридически и де факто будут добивать производителей натурального табака (а эту дрять, как продавали так и будут продавать ну может форму изменят и т.д. и т.п.). Кстати, я бросил курить только, чтобы эдарастам не приносить никакой прибыли, да с.ка, я познал дзен...
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19k
Альберт 4 часа назад
Очередная имитация бурной деятельности.
И куча "бабла" на пилораму.
Когда же вы нажрётесь-то...
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17k
Феникс 4 часа назад
Ну конечно))

Медицину поднимать - это же сложно, это же башкой надо думать, а ввести очередной запрет, на который будут все плевать как и плевали - вот это правильно.
Качество табака контролировать - это тоже сложно, это же своих надо будет обделить.

Короче как всегда - ищут не где потеряли, а под фонарем.
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9k
Некто 5 часов назад
Латать дыру в бюджете акцизным сбором - хорошая идея. Но - бесперспективная.
В крайнем случае, как и на излете 80-х, народ перейдёт на самосад и махорку.
Самой большой статьей расходов станет подписка на Российскую газету. В ней поля большие. для самокруток - самое оно.
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21k
weiter 5 часов назад
В итоге борьба с курением обернется борьбой с курильщиками.
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133
Che Guevara 5 часов назад
Знаете что, я некурящий, но я против. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Оставьте курильщиков в покое, займитесь доходами населения, а не этой ерундой. Вот где будет настоящая забота о здоровье нации. Пока мы покупаем суррогат вместо еды, здоровья не прибавится
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2k
Leo 6 часов назад
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10k
звинг 6 часов назад
Если бы людей материально простимулировали, думаю 99% бросило бы курить уже завтра. Но хрен там плавал - государству выгодно чтобы народ курил.
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313
arioh1 6 часов назад
Хотите чтоб население бросило курить-легко!
Запретите продажу сигарет и всех никотино содержащих продуктов на территории РФ.
Я больше чем уверен в отсутствие легкого доступа к сигаретам, 99% курильщиков бросят курить в первые месяцы.
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133
Che Guevara arioh1 5 часов назад
Русский человек умен и сметлив, тут же придумают, как достать табак
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−40
MaxVargar 6 часов назад
Дайте угадаю: все 20 мер предполагают повышение цен?
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167
SVG 7 часов назад
Надо знать, сколько лёгочных и онкологических заболеваний прикрывают эти лиходеи своей борьбой с курением. Коптилки же продолжают делать своё чёрное дело.
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха 7 часов назад

Ссылка www.youtube.com
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12k
U55R 7 часов назад
Государственная дискриминация граждан РФ по принципу употребления табака.
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5k
Андрей Крылов 7 часов назад
Падлы! Задолбали! Цкены на всё растут и растут! И всё под "благовидными предлогами". Автор, вам минусуют зря. Просто потому,что плохие новости приносить - нарываться на минусы. Минусы, скорее всего, не столько вам, сколько правителям. Так, что не огорчайтесь. а кто так минусанул. поправьтесь. ;) Ну не автор темы же винова что вот такие у нас законотворцы?
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