Накануне правительство России утвердило план мероприятий для реализации антитабачной концепции, принятой в 2019. Документ подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Проработка вопроса о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет, информирование граждан о вреде никотина, внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья граждан – эти и другие направления работы вошли в план по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года.
План содержит более 20 мероприятий. Их цель – профилактика курения и сокращение спроса на табачную продукцию.
В рамках программы планируется усилить контроль за соблюдением законодательства в части запрета рекламы табачных изделий, повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции.
"Также предполагается усовершенствовать требования к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения", — сообщает источник со ссылкой на пресс-службу кабмина.
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Кроме того, в планах значится введение запрета на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, потому что, с точки зрения разработчиков документа, такие сведения вводят в заблуждение потребителей. Там же содержатся указания на доработку вопроса о введении запрета на использование ароматизаторов и красителей.
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ЕСТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК... И если эти пи....путаты не ходили в школу, то бог им судья...
Сегодня в аптеке был. Купил перекиси водорода 10 бутылок. По одной десятой литра. Дачный сезон. От паразитов участок обрабатывать надо. Продавец у каждой бутылочки штрихкод учитывала. Это по времени дольше раз в несколько. (С секундомером не замерял,а врать не хочу).
Гидроперитом натрия аптека не торгует.
Кто не в курсе: гидроперит это сухое в-во,которое при растворении даёт перекись нужную мне.
ДА В ГРОБУ Я ВИДЕЛ ТАКОЙ УЧЁТ И ХЕРИЗАЦИЮ всего,что нипопадя...
Так же и с табаком.
Пи.Си.: что в состав насвая входит говно,написано на официальных сайтах МВД. Да и сами азиаты этого не скрывают. Кроме тех,кто не в курсе.
И куча "бабла" на пилораму.
Когда же вы нажрётесь-то...
Медицину поднимать - это же сложно, это же башкой надо думать, а ввести очередной запрет, на который будут все плевать как и плевали - вот это правильно.
Качество табака контролировать - это тоже сложно, это же своих надо будет обделить.
Короче как всегда - ищут не где потеряли, а под фонарем.
В крайнем случае, как и на излете 80-х, народ перейдёт на самосад и махорку.
Самой большой статьей расходов станет подписка на Российскую газету. В ней поля большие. для самокруток - самое оно.
Ну вы поняли.
Запретите продажу сигарет и всех никотино содержащих продуктов на территории РФ.
Я больше чем уверен в отсутствие легкого доступа к сигаретам, 99% курильщиков бросят курить в первые месяцы.
Подняли смертность от суррогатов.
Победили?
Ну и тут так же.