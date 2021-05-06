Как сообщили в РИА Новости, в российских СИЗО должны появиться новые камеры с улучшенными коммунально-бытовыми условиями для содержания женщин с детьми, а также прогулочные дворы. Предусмотрена возможность ежедневного душа для беременных и женщин с маленькими детьми.

Кроме того, хотят создать условия для занятий спортом фигурантов вне камер.

В магазинах уголовно-исполнительной системы планируется увеличить ассортимент товаров, а камеры оснастят холодильниками и телевизорами и что немаловажно туалеты отгородят от остальной площади помещений для содержания заключённых.

Ранее, в конце февраля, Совет Федерации обратил внимание на периодические инциденты с пытками и издевательством над заключёнными со стороны работников ФСИН в российских тюрьмах.