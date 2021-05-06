В новой концепции развития уголовно-исполнительной системы предусмотрено расширение списка разрешённых осуждённым вещей, предметов и продуктов питания, а также расширенный прайс платных услуг.
Согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 года, которая была разработана Минюстом совместно с Федеральной службой исполнения наказаний и уже утверждена правительством РФ, Условия содержания заключённых в СИЗО и колониях России планируется сделать более гуманными путём пересмотра нормативов, касающихся разрешённых предметов и вещей, возможности больше общаться с родственниками, а также расширения перечня платных услуг, сообщили в ТАСС. Полный текст Концепции развития уголовно-исполнительной системы, размещён на сайте правовой информации.
"Для обеспечения прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых, а также создания условий содержания в следственных изоляторах <...> необходимо: расширение перечня дополнительных платных услуг; расширение перечня предметов, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и передачах, а также приобретать по безналичному расчёту", — говорится в концепции.
Известно, что ранее в СИЗО и тюрьмах, негласно существовали VIP-камеры, в которых коротали срока состоятельные люди, в качестве примера можно привести условия содержания Улюкаева и Ходорковского. Согласно нововведениям, жилые помещения улучшенной планировки, за решёткой, теперь будут существовать официально.
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Как сообщили в РИА Новости, в российских СИЗО должны появиться новые камеры с улучшенными коммунально-бытовыми условиями для содержания женщин с детьми, а также прогулочные дворы. Предусмотрена возможность ежедневного душа для беременных и женщин с маленькими детьми.
Кроме того, хотят создать условия для занятий спортом фигурантов вне камер.
В магазинах уголовно-исполнительной системы планируется увеличить ассортимент товаров, а камеры оснастят холодильниками и телевизорами и что немаловажно туалеты отгородят от остальной площади помещений для содержания заключённых.
Ранее, в конце февраля, Совет Федерации обратил внимание на периодические инциденты с пытками и издевательством над заключёнными со стороны работников ФСИН в российских тюрьмах.
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Есть анекдот такой:
А депутата спрашивают, почему вы тюрьмы ремонтируете а школу нет?
Он и отвечает- а в школу я точно не попаду.