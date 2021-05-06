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Российским сидельцам хотят облегчить житие в местах не столь отдалённых, но весьма грустных

Российским сидельцам хотят облегчить житие в местах не столь отдалённых, но весьма грустных (2 фото + 2 видео)

Автор:
06 мая 2021 08:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   ФСИН   видео   изменения   политика   сизо   содержание   тюрьма   
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В новой концепции развития уголовно-исполнительной системы предусмотрено расширение списка разрешённых осуждённым вещей, предметов и продуктов питания, а также расширенный прайс платных услуг.

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Метки: Россия   ФСИН   видео   изменения   политика   сизо   содержание   тюрьма   
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3  комментария
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26k
Aqueronte 45 минут назад
Для себя места готовят?
Есть анекдот такой:
А депутата спрашивают, почему вы тюрьмы ремонтируете а школу нет?
Он и отвечает- а в школу я точно не попаду.
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2k
Ям 5 минут назад
Может ещё их мягкими дубинками лупить или каждому персональное меню, типа баланда с креветками или чифир из лучших сортов индийского чая
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13k
Альф 57 Полчаса назад
Чиновники о корешах вспомнили не иначе, а у кого деньги есть всегда имели доступ к вышеперечисленным благам.
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